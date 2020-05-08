В Беларуси четырех журналистов судят за участие в несогласованных акциях

В Беларуси в понедельник, 11 мая, состоялись суды по делам четырех журналистов, обвиняемых в участии в несанкционированных акциях в поддержку известного блогера Сергея Тихановского. Александра Буракова, сотрудничающего с DW, а также Михаила Аршинского и Алеся Асипцова судили в Могилеве, а Змитра Лупача - в городе Глубокое, сообщает корреспондент DW.

Кто такой блогер Сергей Тихановский

Гомельский блогер Тихановский - автор YouTube-канала "Страна для жизни", у которого более 140 тысяч подписчиков. На автомобиле с логотипом "Реальные новости" блогер больше месяца ездил по Беларуси, проводил встречи с подписчиками и записывал на видео информацию о проблемах местных жителей. Тихановского задержали в районе Могилева 6 мая. В тот же день в ряде городов прошли первые акции в его поддержку. Блогера осудили на 15 суток ареста за участие в несанкционированных акциях протеста, после задержания он объявил в своем YouTube-канале о намерении баллотироваться на выборах президента Беларуси 9 августа.

В чем обвиняют Буракова

Бураков рассказал, что после задержания 8 мая трое суток провел в изоляторе временного содержания в Могилеве, при этом первые 7 часов - в "так называемом стакане", помещении без окон площадью 2,5 на 2,5 кв.м., где было холодно и не разрешалось находиться в обуви. Затем журналиста поместили в камеру.

Журналист Александр Бураков

6 мая Бураков, по его словам, после сообщений о возможном задержании Тихановского, стал искать одного из его водителей, потому что "Тихановского искали все, а водители как бы пропали". Позже выяснилось, что обоих водителей держали в РОВД Могилевского района. Когда Бураков с машиной встречал водителей около РОВД, сотрудники отделения попросили его отвезти одному из них домой оборудование, которое было ранее изъято, рассказал далее журналист.

Именно у дома, куда подъехал Бураков, и проходила несанкционированная акция, участие в которой ему теперь инкриминируют. "Я даже не гасил двигатель. Мы только показались, и я сразу же удалился", - пояснил журналист. Он отметил, что после этого, "уже за городом", превысил скорость, и "будет документ, где будет фотография, что я физически находился в другом месте".

Александра Буракова, как передает корреспондент DW, обвиняют в том, что он две минуты участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Как следует из материала дела, свидетелем двухминутного правонарушения выступил сотрудник Ленинского РОВД Могилева Павел Башаримов. Решение суда будет оглашено во вторник, 12 мая.

"Была задача блокировать всех активных людей"

11 мая суды над активистами, правозащитниками и другими гражданами, участвовавшими во встречах с Тихановским, прошли в общей сложности в 12 городах Беларуси, сообщает белорусский правозащитный центра "Весна".

Андрей Бастунец (фото из архива)

Глава Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец рассказал DW, что связывает это, "в первую очередь, даже не с началом президентской избирательной кампании, а с непопулярным парадом 9 мая в Минске во время отрицаемого главой государства пандемии". "Я думаю, что была задача блокировать всех активных людей, которые могли бы негативно высказываться по поводу вот этого мероприятия", - продолжил Бастунец.

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