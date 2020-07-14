В Беларуси проходят стихийные акции в поддержку Бабарико и Цепкало

В Минске и других городах Беларуси протестуют против отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
В Минске вечером во вторник, 14 июля, прошел несанкционированный митинг в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые не были зарегистрированы кандидатами на выборах президента страны. Акции протеста прошли также в Бресте, Гомеле, Могилеве и Гродно.
Как сообщает корреспондент DW в Минске, к 19.45 часам по местному времени проспект Независимости в центре города был перекрыт, на нем к этому времени уже собралось несколько сотен человек. Люди не имели при себе ни флагов, ни плакатов с лозунгами. Они просто шли по улице и хлопали в ладоши. Проезжавшие мимо машины сигналили в знак солидарности с участниками шествия. Кроме пеших участников акции, на проспекте Независимости собралось множество велосипедистов.
Задержания на акции протеста в Минске
Судя по сообщениям в чатах, группы оппозиционно настроенных активистов вечером 14 июля начали одновременно собираться и в других районах Минска.
Вскоре в центр города подъехали автозаки, начались первые задержания. Так, журналистов радиостанции "Еврорадио" задержали прямо во время стрима с места событий. Еще одного мужчину задержали после того, как он попросил милиционеров оказать помощь одному из участников шествия, которому внезапно стало плохо, передает корреспондент DW.
Около 20.45 популярный в стране Telegram-канал "Беларусь головного мозга" сообщил о задержании журналистов "Радио Свобода". Примерно через час после начала акции начали глушить интернет, задержания продолжились. В ответ собравшиеся начали кричать "Позор!" и "Жыве Беларусь!".
К этой акции не призывал ни один из потенциальных кандидатов в президенты Беларуси: ее анонсировал в интернете известный белорусский блогер и журналист Степан Путило, он же Nexta.
Отказ в регистрации Виктора Бабарико
За выдвижение Виктора Бабарико, считавшегося до одним из главных потенциальных соперников действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и находящегося в СИЗО КГБ по уголовному обвинению, было собрано почти 370 тысяч подписей, из них действительными были признаны более 165 тысяч. 20 июня сторонники Бабарико подали в Центризбирком пакет документов для регистрации его кандидатом, а 13 июля ЦИК сообщил им, что формальных оснований для отказа в регистрации не имеется.
Однако 14 июля стало известно, что в регистрации Бабарико было отказано. ЦИК обвинил его в том, что в его декларации о доходах и имуществе были несоответствия, а также что в его избирательной кампании участвовала иностранная организация.
Валерия Цепкало белорусский ЦИК отказался зарегистрировать, сославшись на недостаточное количество подписей в его поддержку. Команда Цепкало собрала 220 тысяч подписей, однако ЦИК признал действительными только 75 249 (необходимо 100 тысяч).
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