 В Беларуси отпущен на свободу журналист Александр Бураков | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 19.05.2020

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Беларусь

В Беларуси отпущен на свободу журналист Александр Бураков

Александр Бураков провел 10 суток ареста по обвинению в двухминутном участии в несогласованной акции. Подобные сроки получили четверо журналистов, ряд правозащитников и других граждан.

Белорусский журналист Александр Бураков

Белорусский журналист Александр Бураков (фото из архива)

Белорусский журналист Александр Бураков, сотрудничающий с DW, отпущен на свободу после административного ареста, к которому он был приговорен по обвинению в участии в несанкционированной акции. Об этом во вторник, 19 мая, корреспонденту DW в Беларуси сообщил руководитель могилевского филиала Белорусской ассоциации журналистов Борис Вырвич. 

По телефону Вырвича Бураков рассказал DW, что написал две жалобы на условия содержания в изоляторе временного содержания (ИВС) - на "страшный холод", из-за которого приходилось спать в зимней куртке, и на то, что во время ареста кто-то пользовался его телефоном. По его словам, при аресте аппарат был заряжен и отключен, а при выходе на свободу - включен и разряжен.

В целом, отметил Бураков, бытовые условия были "терпимыми, но тесными". Журналист заявил, что, несмотря на репрессии, продолжит свою работу и правозащитную деятельность.

Бураков был задержан 8 мая и обвинен в том, что 6 мая две минуты участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Сам журналист ранее рассказал DW, что в акции он не участвовал, но присутствовал как журналист и правозащитник. 12 мая Буракова приговорили к 10 суткам административного ареста.

ЕС призвал освободить белорусских журналистов 

По данным незарегистрированного правозащитного центра "Весна" 8-11 мая суды над активистами, правозащитниками и другими гражданами, участвовавшими в несанкционированных мероприятиях (встречах с блогером Сергеем Тихановским), прошли в 12 городах Беларуси. В общей сложности были задержаны или вызваны в милицию около 120 человек, 50 из них получили различные сроки административного ареста - от 2 до 25 суток. Еще 20 человек оштрафованы на общую сумму примерно в 6 тысяч евро (в пересчете). 

Фрагмент из видео-обращения Сергея Тихановского на его канала в YouTube

Фрагмент из видео-обращения Сергея Тихановского на его канала в YouTube

По данным Белорусской ассоциации журналистов, в эти дни, помимо Буракова, были осуждены на административные аресты еще четверо журналистов: Александр Бураков-младший, Дмитрий Лупач, Алесь Асипцов, Михаил Аршинский.

Евросоюз подверг критике задержание журналистов и призывал освободить их. "Так как Беларусь приближается к кампании по выборам президента, обеспечение свободы средств массовой информации имеет особое значение", - отметил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Блогер Тихановский идет в президенты Беларуси

Гомельский блогер Сергей Тихановский - автор YouTube-канала "Страна для жизни" с более чем 140 000 подписчиками. На автомобиле с логотипом "Реальные новости" блогер больше месяца ездил по Беларуси, проводил встречи с подписчиками и записывал видео о проблемах местных жителей. Тихановского задержали в районе Могилева 6 мая. В тот же день в ряде городов прошли первые акции в его поддержку. Блогера осудили на 15 суток ареста за участие в несанкционированных акциях протеста, после задержания он объявил в своем YouTube-канале о намерении баллотироваться на выборах президента Беларуси 9 августа. 

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