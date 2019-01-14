В Беларуси открылась первая биржа криптовалюты

Первая в Беларуси биржа криптовалюты на сайте currency.com была открыта во вторник, 15 января. Компания Currency.com Bel Company, реализующая этот проект в сотрудничестве с Capital.com group, "собирается революционизировать систему инвестирования в криптовалюте, дав возможность каждому владельцу биткоинов или эфириумов извлечь выгоду из разницы курсов акций, драгоценных металлов, индексов фондовых бирж, бумажных денег и других финансовых активов ведущих мировых компаний, использующих токенизированные ценные бумаги", - указывается в проектном документе криптобиржи Currency.com, выложенном на сайте биржи.

На криптобирже Currency.com потенциальные инвесторы могут покупать или продавать токены (единицы учета криптовалюты. - Ред.), и инвестировать в традиционные финансовые инструменты с помощью криптовалют и обычных денег. С момента открытия пользователи могут работать на бирже Currency.com со 150 глобальным токенизированным активам, в последующие несколько лет их количество возрастет до 10 000, говорится в документе.

Декрет Лукашенко о развитии цифровой экономики

Операции с токенами и всеми видами криптовалют были легализованы в Беларуси декретом о развитии цифровой экономики, который президент страны Александр Лукашенко подписал 21 декабря 2017 года.

Декрет разрешил физлицам владеть токенами, покупать и продавать их за белорусские рубли, иностранную валюту и электронные деньги, осуществлять майнинг, а также дарить, обменивать и завещать токены.



Операции с токенами, согласно декрету, не будут считаться предпринимательской деятельностью, а участникам сделок будут предоставлены налоговые льготы (до 1 января 2023 года они будут освобождены от подоходного налога, налога на прибыль и на добавленную стоимость).

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