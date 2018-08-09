В Беларуси освобожден ряд журналистов по делу "Белта"

Власти Беларуси освободили большинство журналистов, задержанных по подозрению в незаконном доступе к платной информации государственного агентства "Белта". Об этом сообщили в четверг, 9 августа, в пресс-службе Следственного комитета (СК) Беларуси.

Первым на свободу вышел бывший редактор сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. После него отпустили сотрудницу отдела новостей портала Tut.by Анну Калтыгину и работавшую в научно-популярном отделе издания Анну Ермаченок. Возле здания изолятора временного содержания в переулке Окрестина их встречали близкие и члены семей.

По словам Калтыгиной, отношение следователей было доброжелательным, чего, однако, нельзя сказать о конвое. Лекарства в СИЗО "выдавали по первому требованию", сообщила она.

Главред Tut.by активно сотрудничала со следствием

Последней из здания вышла главред Tut.by Марина Золотова. При общении с журналистами причины своего задержания она комментировать не стала. "Опрометчивые суждения преждевременные и не нужны", - подчеркнула она.

Как пояснили в Следственном комитете, Золотова "активно содействовала расследованию". Так, она, в частности, признала, что "с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники" незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке агентства "Белта", указали в СК. Правонарушение Золотовой в итоге было квалифицировано по статье о бездействии должностного лица.

По версии следствия, показания задержанных "подтверждают факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела".

Корреспондент DW остается в СИЗО

По последним данным, из 16 белорусских журналистов из разных изданий, задержанных в последние дни по делу "Белта", в СИЗО остаются главный редактор БелаПАНа Ирина Левшина, обозреватель этого агентства Татьяна Коровенкова и минский корреспондент русской редакции Deutsche Welle Павлюк Быковский.

Как сообщила DW его супруга Ольга, руководитель пресс-службы движения "За Свободу", объединяющего белорусские демократические силы, освобождения журналиста, скорее всего, можно ожидать 10 августа.

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle 8 августа направила послу Республики Беларусь в Германии протест в связи с задержанием корреспондента русской редакции и потребовала его незамедлительного освобождения. DW ожидает, что в отношении аккредитованных в Беларуси журналистов будет применяться "подход, основанный на принципах правового государства".

Абсолютно абсурдное дело

Ранее в беседе с DW супруга корреспондента Ольга Быковская выразила уверенность, что расследование в отношении репортеров - "это дело против независимых журналистов", против "независимой журналистики в Беларуси". "Абсолютно абсурдное дело", - подчеркнула она.

По словам правозащитницы, ее супруг не пользовался материалами платной подписки. "Насколько я знаю, Павел Быковский не интересуется платной подпиской "Белты" и получает необходимую ему информацию в открытом доступе", - отметила она.

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