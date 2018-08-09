 В Беларуси освобождена из-под стражи редактор tut.by Уласик | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 09.08.2018

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Беларусь

В Беларуси освобождена из-под стражи редактор tut.by Уласик

Журналистка издания tut.by Галина Уласик выпущена из СИЗО в Минске. Информация об освобождении ее коллеги Анны Калтыгиной не подтвердилась. За последние дни в Беларуси были задержаны 16 журналистов.

Seite belarussischen Internet-Portal TUT.by (Galina Petrovskaja)

Следственный комитет Беларуси освободил из изолятора редактора tut.by Галину Уласик, задержанную двумя днями ранее. Об этом в четверг, 9 августа, сообщается на сайте интернет-издания.

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По словам Галины Уласик, ей объяснили, в чем именно заключаются обвинения, но она не может говорить о деле, поскольку дала подписку о неразглашении. Уласик сообщила также, что статья закона, по которой в Беларуси были задержаны журналисты, не предусматривает длительного содержания под стражей. "Они имеют право лишь задержать на трое суток. По идее, они должны в течение трех суток всех отпустить", - цитирует журналистку портал tut.by.

Основатель tut.by Юрий Зиссер ранее написал в соцсети Facebook , что вместе с Галиной Уласик была освобождена и ее коллега Анна Калтыгина, но чуть позже уточнил, что эта информация оказалась ошибочной.

В общей сложности за последние дни в Следственный комитет были доставлены 16 белорусских журналистов из разных изданий, половину из них отпустили после допросов. В числе задержанных оказался и минский корреспондент русской редакции DW Павлюк Быковский.

Журналистов подозревают в незаконном доступе к платной информации государственного агентства "Белта".

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