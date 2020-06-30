В Беларуси начинается регистрация кандидатов в президенты

В Беларуси в воскресенье, 5 июля, начинается регистрация кандидатов на пост президента. Она будет длится до 14 июля включительно, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
Документы для регистрации подали семь человек: действующий президент Александр Лукашенко, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей от оппозиции Анна Канопацкая, супруга оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень и бывший дипломат и экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
У Цепкало достоверными признаны менее 100 тысяч подписей
Одно из условий для регистрации кандидатом в президенты - сбор более 100 тысяч подлинных подписей в свою поддержку. Ранее ЦИК проверила достоверность подписей, поданных инициативными группами по выдвижению претендентов. В результате фильтр в 100 тысяч прошли шесть человек, у Цепкало достоверными признаны 75 249 подписей.
Среди других условий для регистрации кандидатом - отсутствие судимости и проживание в Беларуси на протяжении не менее чем 10 лет перед выборами. Следующим этапом избирательной кампании станет предвыборная агитация. Будут напечатаны плакаты с биографическими данными кандидатов, которые затем разместят на избирательных участках, а также информационные материалы для раздачи. Голосование состоится 9 августа.
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Автор: Владимир Дорохов