 В Беларуси католики протестуют против снесения крестов в Куропатах | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 13.04.2019

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Беларусь

В Беларуси католики протестуют против снесения крестов в Куропатах

Глава Католической церкви Беларуси архиепископ Кондрусевич призвал прекратить снесение крестов на месте мемориала жертвам сталинизма.

Снос крестов в Куропатах, 4 апреля 2019 г.

Снос крестов в Куропатах, 4 апреля 2019 г.

Спустя девять дней после того, как под Минском были снесены десятки крестов, установленных общественными активистами на месте мемориала жертвам сталинских репрессий Куропаты, глава Католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич в очередной раз выступил против снесения крестов.

Контекст

На месте мемориала жертвам сталинизма в Беларуси снесены десятки крестов, установленных общественными активистами. Территория была оцеплена милицией. (04.04.2019)

Принять участие в молебне призвал экс-кандидат в президенты Беларуси, один из лидеров Белорусского национального конгресса Николай Статкевич. Его задержали возле дома еще до начала мероприятия. (07.04.2019)

"Не прошло и десяти дней после того, как в урочище Куропаты, которое является историко-культурной ценностью Беларуси, было снесено 70 крестов, как сегодня снова процесс сноса главного знака христианства продолжается", - говорится в обращении митрополита Минско-Могилевского, опубликованном в субботу, 13 апреля, на сайте Catholic.by.

Назвав снос крестов "большой раной на сердце верующего человека", Кондрусевич подчеркнул, что голоса церкви, католической, православной, других христианских вероисповеданий, а также многих представителей общества становятся в этой ситуации "гласом вопиющего в пустыне".

Глава католической церкви Беларуси не обсуждает вопрос о том, что территория Куропат должна быть благоустроена, но настаивает на том, что при этом необходимо учитывать мнение общества, и особенно - верующих.

4 апреля, когда власти начали сносить кресты в Куропатах, были задержаны по меньшей мере шесть активистов, протестовавших против этого.

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    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


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