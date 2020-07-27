В Беларуси кандидат Канопацкая отказалась от пикетов из-за угроз детям

Кандидат в президенты Беларуси и бывший депутат Анна Канопацкая сообщила, что из-за угроз в отношении своих детей отказалась от предвыборных пикетов. Соответствующую запись она разместила в воскресенье, 26 июля, в Facebook.

По словам политика, она обсудила выбранную стратегию с руководством своего штаба и доверенными лицами.

"Все согласились, что с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным", - отметила Канопацкая.

Участница предвыборной гонки высказала мнение, что власть сосредоточена "на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями", что делает "уличную агитацию небезопасной". Канопацкая добавила, что будет заниматься ей на предприятиях, где "есть возможность обеспечить" надлежащую безопасность. По словам кандидата, на минувшей неделе письма были разосланы 50 крупнейшим предприятиям страны. "Ждем ответов", - подчеркнула она.

Пикет Тихановской в Гомеле собрал тысячи

Между тем другой кандидат в президенты Беларуси - Светлана Тихановская - вечером 26 июля провела в Гомеле один из своих самых масштабных пикетов. По различным оценкам, в нем приняли участие от 8 до 10 тыс. человек, передало агентство "Интерфакс". Представитель оппозиции подтвердила свое намерение организовать в случае избрания перевыборы главы государства: "Я не останусь президентом, это не мое… И я выполню свое обещание".

Тихановская также добавила, что намерена вместе с объединенным штабом Бабарико и Цепкало посетить все областные города. "Следующий тур начнется со среды и продлится до воскресенья. Мы планируем по три пикета в день", - добавила она.

С обращениями также выступили координатор штаба экс-банкира и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико - Мария Колесникова и супруга экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало - Вероника.

Валерий Цепкало покинул Беларусь и увез с собой детей

Ранее Валерий Цепкало покинул Беларусь и увез с собой детей. Политик сообщил, что вынужден был пойти на такой шаг, получив предупреждение от друзей из правоохранительных структур о грядущем аресте, а также возможном лишении его жены родительских прав. Сам он намерен вернуться в страну после выборов. "Но, если в Беларуси будет жарко, я приеду раньше, чем 9 августа", - подчеркнул политик.

Во вторник, 14 июля, ЦИК Беларуси зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева, главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня, а также действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

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