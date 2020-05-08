 В Беларуси задержаны участники акций в поддержку блогера Тихановского | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 08.05.2020

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Беларусь

В Беларуси задержаны участники акций в поддержку блогера Тихановского

В числе задержанных сторонников белорусского блогера Сергея Тихановского - журналист Александр Бураков, сотрудничающий с DW. Его обвиняют в участии в несанкционированной акции.

Белорусские милиционеры и участники несогласованной акции (фото из архива)

Белорусские милиционеры и участники несогласованной акции (фото из архива)

В Беларуси в связи с участием в акциях в поддержку популярного блогера Сергея Тихановского задержан ряд его сторонников, в том числе правозащитники, журналисты и блогеры. Задержания прошли в пятницу, 8 мая, и накануне, в частности, в Гродно, Лиде, Стешине, Жлобине, Могилеве и Бресте, сообщает белорусский правозащитный центр "Весна". При этом больше всего активистов - 20 человек - были задержаны в Гомеле, среди них - журналисты портала tut.by и "Комсомольской правды" в Беларуси", сообщает корреспондент DW.

Среди задержанных оказался журналист Александр Бураков, сотрудничающий с DW. Представитель центра "Весна" Алексей Колчин и блогер Алексей Гавриленко сообщили DW, что задержание произошло в Могилеве у здания суда Октябрьского района, где должны были судить сторонников Тихановского.

Гавриленко, ставший свидетелем происходящего, рассказал, что проводивший задержание милиционер попросил Буракова проехать в Ленинский РОВД, где в его отношении ведется административный процесс. Журналист продолжил общаться с коллегами, тогда его "взяли за руки и стали доставлять в машину". Буракова обвиняют в участии в несанкционированной акции 5 мая, он будет находится в изоляторе временного содержания (ИВС) до 11 мая, сообщил Колчин, пояснив, что официального подтверждения этой информации пока нет. По его словам, Бураков не был участником встречи с Тихановским 5 мая, а наблюдал за ней "как правозащитник и журналист".  

Блогер Тихановский собирал информацию о проблемах белорусов

Гомельский блогер Тихановский - автор YouTube-канала "Страна для жизни", у которого более 140 тысяч подписчиков. На автомобиле с логотипом "Реальные новости" блогер больше месяца ездил по Беларуси, проводил встречи с подписчиками и записывал на видео информацию о проблемах местных жителей. Тихановского задержали в районе Могилева 6 мая. В тот же день в Минске, Гродно и Могилеве прошли первые акции в его поддержку. 

Блогер был осужден на 15 суток ареста за участие в несанкционированных акциях протеста и помещен в ИВС в Гомеле. После задержания он объявил в своем YouTube-канале о намерении баллотироваться на выборах президента Беларуси. 

8 мая в Могилеве прошел суд над сторонниками Тихановского, в том числе блогером Владимиром Неронским, обвиняемым в организации 5 мая несанкционированного митинга "с публичным обсуждением власти", сообщает tut.by. Тогда Неронский курировал встречу в Могилеве со сторонниками Тихановского. Тот, в свою очередь, остался в машине, которую окружили его сторонники, чтобы не пропустить правоохранителей.

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    Автор: Галина Петровская


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