 В Беларуси заблокирован счет избирательного штаба Бабарико | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 17.06.2020

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Беларусь

В Беларуси заблокирован счет избирательного штаба Бабарико

В штабе оппозиционера сказали, что расходные операции по счету арестованы. В отношении ряда сотрудников банка, который возглавлял Виктор Бабарико, возбуждено уголовное дело.

Виктор Бабарико

Виктор Бабарико

Из Беларуси поступили сообщения о блокировке счета избирательного фонда претендента на пост президента страны – бывшего главы "Белгазпромбанка", а ныне оппозиционера Виктора Бабарико. "17 июня при попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда сотрудники АСБ "Беларусбанк" сообщили, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован - арестованы расходные операции по счету", - заявили в штабе оппозиционера в среду, 17 июня.

При этом в штабе отметили, что "документы, подтверждающие арест либо наличие иных оснований для ограничения распоряжения средствами избирательного фонда, предоставлены не были". В настоящее время на расчетном счете избирательного фонда Бабарико находятся денежные средства на сумму более 100 тысяч белорусских рублей (более 37 тысяч евро).

В избирательном штабе Виктора Бабарико указали, что "запрет на распоряжение данными средствами не позволяет в полной мере реализовать избирательные права", поэтому "на неправомерность такого запрета будет обращено внимание уполномоченных государственных органов: будут подготовлены и поданы соответствующие жалобы".

Арест средств не отразится на деятельности штаба

Сотрудники штаба Бабарико в то же время заверили, что арест средств избирательного фонда не отразится на текущей деятельности штаба. "В штабе и на пикетах по сбору подписей работают волонтеры, члены инициативных групп, не получающие какого-либо вознаграждения. Все собранные подписи будут надлежащим образом верифицированы и представлены в соответствующие избирательные комиссии", - пояснили в штабе.

На прошлой неделе Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси объявил о возбуждении уголовных дел в отношении ряда лиц, связанных с "Белгазпромбанком". Виктор Бабарико связал это со своей политической деятельностью и участием в кампании по выборам президента Беларуси, которые состоятся 9 августа. "Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня", - сказал он в интервью РБК.

Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что расследование дела "Белгазпромбанка" велось еще с 2016 года, а сейчас оно активизировалось, поскольку была получена информация от зарубежных партнеров. Виктора Бабарико президент назвал "негодяем", а его выдвижение в президенты связал с расследованием. "Чего полез - потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести", - сказал Лукашенко.

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    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

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    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

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    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

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    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

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    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

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    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

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    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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