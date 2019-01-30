В Беларуси ввели плату за проведение уличных акций

С января 2019 года негосударственные уличные мероприятия - акции протеста, демонстрации, пикеты, посвященные важным датам, концерты и т.д. в Беларуси стали платными. Их организаторы должны будут платить деньги за услуги по охране общественного порядка и нести расходы, связанные с медобслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия. Соответствующее постановление 24 января приняло правительство страны. К чему это приведет?

Неподъемные для оппозиции цены на уличные акции

Представители оппозиции опасаются того, что такие расходы им будут не по карману. Еще до введения нынешних тарифов на уличные акции демократические силы собирались провести в марте этого года уличные мероприятия к 101-й годовщине независимости Белорусской народной республики (БНР).

Юрий Губаревич

Председатель Движения "За свободу" Юрий Губаревич подсчитал, что такая акция, например, возле Оперного театра в Минске обошлась бы организаторам в 9562,5 белорусских рубля (почти 3890 евро), а это по белорусским меркам достаточно большая сумма.

При этом демократические организации хотели сами обеспечивать общественный порядок и чистить территорию, где проходят акции, но власти такую инициативу отвергли. Высокие расценки, считают эксперты, направлены на снижение уличной активности демократических организаций, испытывающих нынче большие финансовые трудности. Например, оппозиционный Белорусский народный фронт имеет серьезные проблемы с оплатой офиса.

Сколько стоит акция протеста в Беларуси?

За что же придется платить деньги? Прежде всего, организатор уличной акции оплачивает услуги милиции по охране общественного порядка в следующих размерах: 3 базовые величины (около 31 евро в пересчете) - для мероприятия с количеством участников до 10 человек; 25 базовых величин (около 260 евро) для мероприятия с количеством участников от 11 до 100 человек; 150 базовых величин (около 1555 евро) - для мероприятия с количеством участников от 101 до 1000 человек; 250 базовых величин (более 2590 евро) - для мероприятия с количеством участников более 1000 человек.

Валерий Карбалевич

По мнению политолога Валерия Карбалевича, определить приблизительное количество участников будущих акций несложно, исходя из опыта прошлых подобных мероприятий. Подсчетом может заниматься сама милиция, и если количество участников превысит заявленное число, то сотрудники правоохранительных органов по завершении акции могут выставить организаторам дополнительный счет.

Кроме того, как указывается в постановлении правительства, организаторы уличных мероприятий оплачивают "расходы на зарплату, обязательные страховые взносы, налоги и сборы, предметы снабжения и материалов, в том числе лекарств".

Как отмечают белорусские эксперты, организаторы и участники уличных мероприятий являются налогоплательщиками, а сотрудники правоохранительных органов, как и медики, и коммунальщики, финансируются из бюджета, то есть за счет этих же налогоплательщиков. Поэтому возникает вопрос, на каком основании организаторы акций должны еще раз оплачивать работу государственных структур, уже получающих за нее бюджетные средства?

Как нововведение ограничивает права белорусов

Валерий Карбалевич называет введение этих тарифов налогом на уличные акции, на общественную активность. "Это покушение власти на гражданские и политические права человека с целью их, по возможности, максимального затруднения. В мире есть разный опыт, Беларусь же в этом плане идет своим путем ограничения политических свобод", - констатирует Карбалевич.

В то же время руководитель Белорусского Хельсинкского комитета юрист Олег Гулак обращает внимание, что это постановление правительства не должно распространяться на уличные мероприятия во время кампаний по выборам президента и парламента. "Мероприятия, которые проводятся в рамках Избирательного кодекса, под это постановление не попадают. Все эти мероприятия являются бесплатными", - отметил Гулак.

Смотрите также:

Взгляд на Беларусь со стороны Академик Анатолий Михайлов (Литва) Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

Взгляд на Беларусь со стороны Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша) Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

Взгляд на Беларусь со стороны Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша) Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

Взгляд на Беларусь со стороны Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия) То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

Взгляд на Беларусь со стороны Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша) Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

Взгляд на Беларусь со стороны Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва) Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

Взгляд на Беларусь со стороны Бизнесмен Павел Маринич (Литва) Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить. Автор: Галина Петровская

