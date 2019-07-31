В Беларуси больше нет грязной нефти "Дружбы", она теперь вся в России

Беларусь полностью избавилась от грязной нефти, попавшей в систему магистральных трубопроводов "Дружба" с российской территории в середине апреля. В ночь на 8 августа последние объемы некондиционного коррозионноопасного сырья на неделю раньше намеченного срока были вытеснены обратно в Россию. Об этом сообщила компания "Полоцктранснефть Дружба" - белорусский оператор северного ответвления важнейшего экспортного нефтепровода РФ.

Прочищен нефтепровод, ведущий к "Нафтану"

Месяц назад, 11 июля, другой белорусской оператор, "Гомельтранснефть Дружба", объявил о полной очистке основной части нефтепровода - той, по которой российское сырье из Унечи транзитом через Беларусь поставляется в страны ЕС: Польшу и Германию, а также через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию. Вот почему было решено восстановить первым делом именно это направление: оно обеспечивает компаниям РФ основные валютные доходы. На нем находится также Мозырьский нефтеперерабатывающий завод - один из двух белорусских НПЗ.

Очищенное теперь северное ответвление "Унеча-Полоцк" для России имеет второстепенное значение, поскольку используется только для снабжения второго белорусского НПЗ - "Нафтан", расположенного в Новополоцке. Поставки в страны ЕС Литву и Латвию по этому нефтепроводу давно уже не осуществляются. Но для Беларуси восстановление этого маршрута означает возобновление полноценной работы "Нафтана", продукция которого в значительной мере идет на экспорт.

Таким образом, проблему восстановления нормальной работоспособности своей нефтепроводной и нефтеперерабатывающей системы, оказавшейся три с половиной месяца назад парализованной из-за попавшей в "Дружбу" грязной нефти, Беларусь, судя по всему, решила. Теперь она добивается от России, конкретно - от российской государственной компании "Транснефть", компенсаций за вынужденные простои транзитного коридора и двух своих НПЗ.

Что происходит с коррозионноопасной и ядовитой хлорорганикой?

Однако сама проблема загрязненной хлорорганикой нефти тем самым вовсе не решена. Только теперь эта коррозионноопасная и к тому же ядовитая субстанция, способная нанести большой экологический ущерб, из Беларуси, согласно договоренности между Москвой и Минском, полностью вернулась на территорию России, откуда и поступила. Речь идет о примерно 1,3 млн тонн.

Что "Транснефть" делает и будет со всем этим делать, по-прежнему непонятно. DW направила в пресс-службу компании по электронной почте список вопросов: что происходит сейчас с загрязненной нефтью, где она хранится, где и как утилизируется, какой объем уже утилизирован, в какой мере повреждены и нуждаются в ремонте используемые резервуары? Однако на момент публикации статьи редакция ответа не получила.

Карикатура Сергея Елкина "Лукашенко и нефтепровод "Дружба"

Нет соответствующей информации и на сайте "Транснефти". Продолжается ситуация, на которую DW указывала еще в конце мая в статье "Как утаивают чистую правду про грязную нефть в "Дружбе": наиболее подробную и достоверную информацию об аварии на российском нефтепроводе и ее последствиях сообщает Беларусь.

Показательный пример: нынешнюю новость о возвращении на территорию РФ всей грязной нефти из соседней страны российские СМИ распространяли 8 августа со ссылкой на компанию "Полоцктранснефть Дружба", входящую в состав белорусского государственного концерна "Белнефтехим". А вот от российского государственного монополиста в области транспортировки нефти, принимающего это некондиционное сырье и отвечающего за его дальнейшую судьбу, никакой информации не поступало.

"Транснефть" о размере компенсаций молчит, говорят ее партнеры

Аналогичная ситуация - в вопросе о компенсациях. О том, что компания "Укртранснефть", принадлежащая "Нафтогазу Украины", получила от "Транснефти" часть компенсации в размере более 2,3 млн евро за попадание грязной нефти в украинский участок "Дружбы", 31 июля сообщила украинская сторона.

Точно так же о договоренности генерального директора компании "КазТрансОйл" Димаша Досанова и президента "Транснефти" Николая Токарева о компенсации ущерба казахстанским нефтяным компаниям за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга объявила 25 июня пресс-служба "КазТрансОйла". По данным агентства Bloomberg, речь может идти о 76 миллионах долларов, если исходить из расчета 15 долларов за баррель.

Такой "тариф" еще в конце мая называл Патрик Пуянне, глава французского нефтяного концерна Total, которому в немецком городе Лойне принадлежит НПЗ, тоже пострадавший от поставок по "Дружбе" грязной нефти. И вот эту цифру "Транснефть" как раз подтверждает.

В пресс-релизе на сайте компании от 24 июля по итогам заседания ее совета директоров говорится, что на нем был согласован "предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти из расчета 15 долларов США на 1 баррель некондиционной нефти".

По мнению экспертов, в апреле в нефтепровод "Дружба" могли попасть от 3 до 5 миллионов тонн загрязненной нефти. Это от 22 до 36,5 миллионов баррелей (в одной тонне примерно 7,3 барреля). В таком случае получается, что "Транснефти", возможно, придется выплатить "грузоотправителям" от 330 до 550 миллионов долларов. А "грузополучателям" в виде того же НПЗ в Лойне?

А сколько российской стороне придется выплатить Беларуси? Компания "Гомельтранснефть Дружба" утверждает, что потеряла свыше 23,7 млн долларов из-за сокращения транзита по временно парализованному нефтепроводу и из-за прокачки некондиционной нефти реверсом обратно в Россию. С целью компенсации этих потерь Минск и Москва 6 августа договорились о повышении транзитного тарифа на транспортировку российской нефти по белорусской территории на 3,7 процента с 1 сентября. Это стало известно, естественно, из сообщения концерна "Белнефтехим", а не "Транснефти".

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