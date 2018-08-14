 В Барнауле прошла акция протеста против уголовных дел за репосты | Новости из Германии о России | DW | 14.08.2018

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Россия

В Барнауле прошла акция протеста против уголовных дел за репосты

Организаторы заявили о 200 участниках акции на площади Свободы. Летом 2018 года в отношении четырех жителей Алтайского края возбудили дела за публикации в социальной сети.

Социальная сеть В контакте

В Барнауле во вторник, 14 августа, прошла акция протеста против уголовных дел за публикации в социальных сетях. По данным организаторов, в акции на площади Свободы приняли участие около 200 человек, среди которых - фигуранты резонансных дел местные жители Мария Мотузная и Даниил Маркин.

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Собравшиеся призвали "прекратить уголовные преследования за картинки в интернете", сообщил "Новой газете" один из организаторов акции, общественный активист Александр Ламберт. По его словам, наблюдавшие за мероприятием сотрудники полиции вели себя спокойно.

Летом 2018 года в отношении Марии Мотузной было возбуждено уголовное дело. Причиной послужили картинки, которые девушка сохранила в 2016 году на уже удаленной странице в соцсети "В контакте". Обвиняемой в оскорблении чувств верующих и экстремизме девушке грозит пять лет тюрьмы. Накануне с призывом поддержать Мотузную выступил российский рэпер Оксимирон (Мирон Федоров).

Кроме Мотузной, дела за публикации в социальной сети были возбуждены в отношении еще троих жителей Алтайского края – барнаульцев Андрея Шашерина, Даниила Маркина и жителя Заринска Антона Ангела.

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    Автор: Елена Барышева


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