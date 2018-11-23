 В Базеле произошли столкновения правых и левых демонстрантов | Новости из Германии о Европе | DW | 24.11.2018

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Европа

В Базеле произошли столкновения правых и левых демонстрантов

Ультраправые демонстранты протестовали в Базеле против договора ООН по миграции, акции пытались помешать левые активисты. В полицию бросали бутылками, она ответила резиновыми пулями.

Полиция в Базеле перед демонстрантами

Полиция в Базеле перед демонстрантами

В ходе демонстраций правых и левых активистов в швейцарском Базеле в субботу, 24 ноября, между ними произошли столкновения. Запрос на проведение акции протеста против договора ООН по миграции подала ультраправая Партия национально ориентированных швейцарцев (Partei National Orientierter Schweizer, PNOS), практически не играющая никакой роли в политике страны.

Демонстранты левой направленности вышли на улицы, чтобы помешать разрешенному властями шествию националистов. Полиция, получившая подкрепление из других кантонов, старалась развести враждующие группировки.

По данным репортеров агентства Keystone-SDA, левые экстремисты бросали в полицейских пивными бутылками и другими предметами. В ответ блюстители порядка применили резиновые пули.

СМИ сообщают о нескольких десятках участниках акции правых и сотнях их противников. Ряд улиц в Базеле были перекрыты, движение транспорта затруднено.

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