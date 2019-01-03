 В Баварии судят избивших прохожих просителей убежища | Новости из Германии о Германии | DW | 23.04.2019

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Германия

В Баварии судят избивших прохожих просителей убежища

В обмен на признательные показания и извинения тинейджерам из Афганистана и Ирана вынесут смягченные приговоры.

Обвиняемые в нападении в Амберге

В суде Амберга

В баварском Амберге начался судебный процесс над четырьмя молодыми людьми из Афганистана и Ирана, обвиняемыми в нападении на прохожих и полицейских и нанесении им телесных повреждений под действием алкоголя и наркотических средств. На заседании во вторник, 23 апреля, подсудимые признали свою вину и принесли извинения за совершенные правонарушения.

Контекст

Несовершеннолетних беженцев, прибывших в Германию без сопровождения, как правило, не высылают из страны. Однако зачастую определить их реальный возраст не так-то просто. Подробности - у DW. (24.01.2019)

Число зарегистрированных немецкой полицией преступлений снижается второй год подряд. Не стало больше преступников и среди беженцев. DW - о криминальной статистике ФРГ за 2018 год. (02.04.2019)

Суд, прокуратура и обвиняемые заключили соглашение, предусматривающее в обмен на признательные показания смягчение наказания. Таким образом трем выходцам из Афганистана грозит условное наказание сроком от шести месяцев до полутора лет. В отношении главного обвиняемого, являющегося гражданином Ирана, суд намерен применить наказание сроком от 26-30 месяцев, предусмотренное уголовным законодательством для несовершеннолетних преступников.

Нападение в декабре

29 декабря 2018 года четверо пьяных юношей в возрасте от 17 до 19 лет, являющихся претендентами на получение убежища в Германии, совершили ряд нападений на прохожих и полицейских в районе вокзала и исторического центра города Амберг. В общей сложности 21 человек пострадал от оскорблений и физических атак, 15 из них получили легкие телесные повреждения. При задержании злоумышленники оказали сопротивление полиции, с 30 декабря они находятся в СИЗО.

Официальный Берлин осудил нападения на прохожих. В Германии нет места экстремизму и нетерпимости, "независимо от того, какая сторона их проявляет", подчеркнула заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Мартина Фиц (Martina Fietz). Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) призвал к ужесточению миграционного законодательства. Люди, которые ходатайствуют об убежище, но при этом совершают преступления, должны покидать страну, заявил он.

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    Автор: Ирина Филатова


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