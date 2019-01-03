В Баварии судят избивших прохожих просителей убежища

В баварском Амберге начался судебный процесс над четырьмя молодыми людьми из Афганистана и Ирана, обвиняемыми в нападении на прохожих и полицейских и нанесении им телесных повреждений под действием алкоголя и наркотических средств. На заседании во вторник, 23 апреля, подсудимые признали свою вину и принесли извинения за совершенные правонарушения.

Суд, прокуратура и обвиняемые заключили соглашение, предусматривающее в обмен на признательные показания смягчение наказания. Таким образом трем выходцам из Афганистана грозит условное наказание сроком от шести месяцев до полутора лет. В отношении главного обвиняемого, являющегося гражданином Ирана, суд намерен применить наказание сроком от 26-30 месяцев, предусмотренное уголовным законодательством для несовершеннолетних преступников.

Нападение в декабре

29 декабря 2018 года четверо пьяных юношей в возрасте от 17 до 19 лет, являющихся претендентами на получение убежища в Германии, совершили ряд нападений на прохожих и полицейских в районе вокзала и исторического центра города Амберг. В общей сложности 21 человек пострадал от оскорблений и физических атак, 15 из них получили легкие телесные повреждения. При задержании злоумышленники оказали сопротивление полиции, с 30 декабря они находятся в СИЗО.

Официальный Берлин осудил нападения на прохожих. В Германии нет места экстремизму и нетерпимости, "независимо от того, какая сторона их проявляет", подчеркнула заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Мартина Фиц (Martina Fietz). Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) призвал к ужесточению миграционного законодательства. Люди, которые ходатайствуют об убежище, но при этом совершают преступления, должны покидать страну, заявил он.

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