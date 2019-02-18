 В Баварии подорвали авиабомбу времен Второй мировой войны | Новости из Германии о Германии | DW | 18.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

В Баварии подорвали авиабомбу времен Второй мировой войны

250-килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны была обнаружена на границе городов Нюрнберг и Фюрт. Власти ввели ЧП и эвакуировали около восьми тысяч человек.

Полицейский мотоциклист стоит перед знаком, запрещающим проезд (Фото из архива)

Полицейские перекрывают улицу немецкого города (Фото из архива)

250-килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны была контролируемо подорвана немецкими саперами в ночь на вторник, 19 февраля, на границе городов Нюрнберг и Фюрт в Баварии. Накануне вечером власти обоих городов ввели чрезвычайное положение и объявили эвакуацию жителей в радиусе одного километра от места нахождения бомбы.

Как следует из серии сообщений в официальном аккаунте Twitter администрации Нюрнберга, контролируемый подрыв бомбы пришлось произвести, поскольку ее обезвреживание оказалось технически невозможным.

Контекст

Давно уже уровень воды в реках Германии не был столь низким, как сейчас. На отмелях находят снаряды, оставшиеся с войны. Опасность таких находок нельзя недооценивать, указывает полиция. (04.08.2018)

За время вооруженного конфликта в Донбассе на минах подорвалось более тысячи человек. Заминированные поля и дороги на востоке страны могут стать для Украины бедой на десятилетия. (07.11.2017)

Согласно официальным данным, количество эвакуируемых жителей составило около 4500 человек, но из-за того, что властям пришлось эвакуировать также всех приехавших в указанный район на работу, общее число людей, затронутых мерами безопасности, достигло примерно 8000 человек.

Подрыв бомбы был успешно произведен около 23:15 по местному времени (01:15 мск). Власти также предупреждали, что шум от взрыва будет слышан на территории обоих городов, и просили жителей не вызывать понапрасну полицию и пожарных. После тщательного изучения места подрыва жителям будет разрешено вернуться из временных убежищ в свои дома.

Такие события до сих пор не редкость в ФРГ. В апреле 2018 года сообщалось, что в Берлине был закрыт главный вокзал, а также эвакуированы 10 тысяч жителей и несколько министерств после обнаружения неразорвавшейся 500-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны. Она была успешно обезврежена саперами. В мае 2015 года в Кельне после обнаружения бомбы весом в одну тонну прошла крупнейшая эвакуация с 1945 года, затронувшая около 20 тысяч человек. Бомба была обезврежена.

Смотрите также:

  • Берлинский кафедральный собор, 1946 год

    История берлинских подземелий

    Так выглядел Берлин после разгрома "третьего рейха". Здесь велись ожесточенные бои, но уже задолго до этого в результате бомбардировок были разрушены целые улицы и кварталы. Берлин подвергался им чаще других немецких городов. Число жертв авианалетов среди его жителей составило, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч человек. По стране в целом - 600 тысяч.

  • Американские бомбардировщики над Германией, 1945 год

    История берлинских подземелий

    К войне в небе над Германией национал-социалисты начали готовиться сразу после захвата власти, для чего уже в 1933 году по указанию Германа Геринга был создан Имперский союз противовоздушной обороны (Reichsluftschutzbund). По всей стране начали строить бомбоубежища, углублять и переоборудовать подвалы, создавать команды по тушению зажигательных бомб и контролю светомаскировки, издавать плакаты...

  • Экспозиция в бункере на станции метро Гезундбруннен

    История берлинских подземелий

    В Берлине в одном из таких гражданских бомбоубежищ сейчас работает музей, посвященный не только бункерам времен войны, но и городским подземельям в целом - от начала XIX века и до наших дней. Находится он на станции метро "Гезундбруннен", а создан был почти 20 лет назад обществом "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten).

  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

    История берлинских подземелий

    В самом обществе состоит около 500 человек. Благодаря их усилиям в разных частях города сейчас можно попасть в недоступные ранее места. Забытые и заброшенные объекты и сооружения стали достопримечательностями для туристов и сохраняются для истории. В 2006 году эта организация была отмечена важнейшей в Германии наградой в области защиты памятников - "Серебряной полусферой" (Silberne Halbkugel).

  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

    История берлинских подземелий

    Экскурсия "Темные миры" (Dunkle Welten), в которую мы сегодня отправимся, проходит в бункере, предназначавшемся для пассажиров берлинской транспортной компании BVG. Он был рассчитан на 1300 человек, но в конце войны иногда вмещал в три раза больше людей. Группы минут на десять задерживаются в одной из комнат, заняв место на этих скамейках.

  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

    История берлинских подземелий

    Когда людей было много, вентиляция не справлялась. На стенах образовывался конденсат, стекавший на бетонный пол в специальные углубления... В начале войны налеты длились 10-15 минут, в конце нередко - более часа. На стенах сохранились надписи тех времен.

  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

    История берлинских подземелий

    Четырехэтажное бомбоубежище на станции "Гезундбруннен" обустроили в служебных помещениях метрополитена, изначально предназначавшихся для столовой, отдыха сотрудников, складирования инструментов, техники и прочих материалов. Ветку запустили в 1930 году, но эти помещения пустовали до весны 1941 года, так как на их обустройство после начала мирового экономического кризиса не хватило денег.

  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

    История берлинских подземелий

    В этом месте пересекались и сейчас пересекаются линии метро и пригородной железной дороги. Когда налеты на тогдашнюю столицу "третьего рейха" начали учащаться, здесь решили оборудовать убежище для пассажиров. В этом помещении располагалась женская уборная. На стенах до сих пор видны крепления от перегородок. Туалеты использовали безводные, заправлявшиеся торфом или измельченной корой.

  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

    История берлинских подземелий

    В комнатах бывшего бомбоубежища выставлены экспонаты, найденные в Берлине на стройках, во время раскопок, переданные частными лицами или организациями брошюры, документы, этот фаустпатрон... Среди них есть также картотека на металлических пластинах, найденная в заброшенном бункере в районе Темпельхоф и содержавшая, в том числе, данные о подневольных рабочих одной из берлинских фирм.

  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

    История берлинских подземелий

    Обнаружили картотеку члены "Берлинских подземелий". Они изучили сведения и смогли найти более 20 человек, которые на основе этих подтверждений получили компенсации за принудительный труд в "третьем рейхе". Отметим, что адресно-архивные машины, разработанные немецкой фирмой Adrema в начале прошлого века, использовались в Германии вплоть до 1970-х годов. На фотографии - зажигательные бомбы.

  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

    История берлинских подземелий

    Эти экспонаты были найдены в подземном убежище водителей из личного автопарка Адольфа Гитлера. В конце войны их бункер засыпало, поэтому в нем много чего сохранилось, в том числе, нацистские граффити, которые они оставили на стенах. В 1992 году археологи сделали фотографии рисунков, а также извлекли оттуда много разных вещей и предметов, занимающих в экспозиции несколько витрин.

  • Бункер на станции метро Гезундбруннен

    История берлинских подземелий

    Покидая бункер, задержимся около этого аппарата, демонстрирующего работу пневматической почты. Первую линию в Берлине запустили в 1865 году. В 1940 году протяженность системы подземных трубопроводов составила 400 километров. Эксплуатацию городской системы прекратили лишь в 1970-х годах, но такой внутренней почтой - быстрой и надежной - до сих пор пользуются некоторые торговые дома и фирмы.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 01:16
Now live
01:16 мин

В Берлине обезвредили советскую авиабомбу

Контекст

История берлинских подземелий

Экспозиция, посвященная истории берлинских подземелий, находится в бывшем бомбоубежище времен Второй мировой войны на станции "Гезундбруннен". (25.07.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Германия выделит 12 миллионов евро жертвам блокады Ленинграда  

Как проходит разминирование на востоке Украины  

В Берлине обезвредили советскую авиабомбу  

Реклама

Самые читаемые

От Sukhoi SuperJet отказался единственный европейский эксплуатант  

Грустные итоги Мюнхенской конференции по безопасности  

Глава МИД ФРГ отреагировал на просьбу Трампа принять боевиков ИГ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно