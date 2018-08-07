В аэропорту Франкфурта проверяют багаж на клопов

Все чаще в аэропорту Франкфурта-на-Майне можно наблюдать такую картину: собака обнюхивает багаж, после чего чемодан, рюкзак или сумки упаковывают в черные полиэтиленовые мешки, причем в несколько слоев. Мешки плотно завязывают и… Что же происходит?

Акция против непрошеных пассажиров

Во Франкфуртском аэропорту, одной из крупнейших воздушных гаваней Европы, с недавних пор предлагают новую услугу: обыскивают багаж на наличие постельных клопов (лат. Cimex lectularius), нередко сопровождающих путешественников из командировки или очередного отпуска. Так "непрошеных пассажиров" можно изолировать сразу по прибытии в аэропорт и предотвратить тем самым заселение паразитов в дома и квартиры. Пресловутые постельные клопы - обитатели отелей и пансионов, причем любого уровня. Их присутствие не зависит от степени порядка и чистоты. И в относительно стерильных условиях едва заметные насекомые охотятся за "донорами", остановившимися там на ночлег.

И если появилось подозрение, что микроскопические кровопийцы могли все-таки пробраться в ваш багаж, теперь в аэропорту Франкфурта-на-Майне есть возможность удостовериться, так ли это. И своевременно принять надлежащие меры.

Новый сервис во Франкфурте

Лабрадор Кора помогает находить постельных клопов в багаже пассажиров

Спрос на новую услугу есть. Причем пассажиры прибегают к ней добровольно, ведь за оказание квалифицированной помощи нужно платить 106 евро, объясняет кинолог Ларри Хансен (Larry Hansen). Он входит в группу под называнием Bed-Bugs-Team. Это пока что единственная в мире служба в аэропорту по обнаружению таких паразитов, как постельный клоп. Уже несколько лет специально обученные собаки этой службы старательно обнюхивают номера близлежащих гостиниц и салоны авиалайнеров. А с 2018 года в самом аэропорту Франкфурта года они впервые предлагают помощь и путешественникам.

Чтобы получить допуск к работе, собакам пришлось пройти подготовительный курс и сдать экзамен, с чем они блестяще справились, говорит Ларри. Чутье Коры и Бади просто феноменально: клопов они определяют с точностью от 90 процентов и выше. Для этого, правда, чемодан придется открыть.

Всего в службе занято пять команд: четверо мужчин, одна женщина и их помощники - собаки. С половины шестого утра до десяти часов вечера сотрудники Bed Bugs Team помогают пассажирам проверять багаж на наличие паразитов. Вызвать команду экспертов можно по электронной почте bedbugdogs@fraport.de за три дня до посадки во Франкфурте. В сообщении следует указать имя, номер рейса, дату и время прилета. Ответ с подтверждением запроса не заставит себя ждать. И дежурная команда подойдет прямо к ленте выдачи багажа.

К стандартным услугам Bed Bugs Team относится проверка максимум трех сумок. За каждую дополнительную заказчик платит еще почти 30 евро. Под руководством кинологов собаки тщательно обыскивают чемоданы и в трех случаях из четырех действительно находят постельных клопов - чаще всего в складках ношеной одежды, на дне чемоданов или в швах рюкзаков. Эксперты рекомендуют поэтому хранить использованную одежду в плотно завязанных полиэтиленовых пакетах.

Как бороться с клопами

Постельный клоп охотится за "донорами" как в первоклассных, так и в бюджетных отелях

Клопы-путешественники - явление не новое, но в последнее время из-за популярности путешествий в разные концы света все более распространенное. "Во всяком случае, я теперь знаю, что делать", - облегченно вздыхает студентка, только что вернувшаяся из трехмесячной поездки путешествия по Непалу, Индии, Малайзии и Японии. Домой паразитов она нести не собирается, ведь в аэропорту работают два дезинфектора. Им она сдаст багаж для обработки - тепловой или с применением инсектицидов. Через сутки "чистый" багаж можно будет забрать. При желании его доставят и на дом.

Конечно, от клопов можно избавиться и самостоятельно, рассуждают кинологи. Однако это не так-то просто. Для тепловой обработки подошла бы обычная духовка, но это чревато пожаром, да и к тому же клопы успевают спрятаться в щели до разогрева печи. То же касается и стиральной машины - постельные клопы прекрасно умеют выживать и там. Остается еще морозилка - в ней можно выдержать одежду в течение 12 дней. Ну, а если клопы гнездятся в матрасе, его все же придется выкинуть. Крайняя и самая эффективная мера - вызов дезинфектора на дом. А это удовольствие отнюдь не дешевое.

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