В аэропорту Мюнхена продолжаются отмены и задержки рейсов

Мюнхенский аэропорт предупреждает о продолжении задержек и отмене рейсов в воскресенье, 29 июля, из-за произошедшей накануне приостановки работы второго терминала после проникновения в зону безопасности одной пассажирки. На своей странице в микроблоге Twitter руководство аэропорта просит пассажиров также учесть "более продолжительное время ожидания" при прохождении всех необходимых процедур и перед приездом на регистрацию запросить информацию о своем рейсе в авиакомпании.

Из-за приостановки работы терминала примерно 700 пассажирам пришлось ночевать в Мюнхенском аэропорту на раскладушках, еще сотни были размещены в отелях, сообщил представитель аэропорта информагентству dpa. По его словам, рейсы по меньшей мере 2000 человек были перебронированы, а около 60 самолетов вылетели с опозданием больше получаса.

Накануне утром полиция эвакуировала второй терминал и прилегающее к нему здание Мюнхенского аэропорта для поиска женщины, которая попала в зону безопасности без надлежащего контроля. Позднее правоохранители сообщили об отсутствии угрозы, так как все пассажиры заново прошли контроль. Самолеты начали вылетать из второго терминала лишь спустя семь часов, отмечает газета Süddeutsche Zeitung. Из-за инцидента были отменены около 330 рейсов - в основном авиакомпании Lufthansa и ее партнеров. Отмены и задержки вылетов коснулись более 32 тысяч пассажиров.

Женщина прошла незамеченной мимо контроля и полиции

Вероятно, женщина неумышленно попала в зону безопасности без надлежащего контроля. Портал muenchen.de сообщает со ссылкой на правительство Верхней Баварии, что личность пассажирки установлена, ей около 40 лет. Власти информированы о том, откуда и куда направлялась женщина, она не задержана.

Как сообщает радиостанция Bayerischer Rundfunk, в ручной клади пассажирки, вызвавшей хаос в аэропорту, сотрудники контроля обнаружили неразрешенную к перевозу жидкость. Женщину попросили положить емкость в специальный пластиковый пакет, который находился за пределами зоны безопасности. Запись с видеокамеры показала, что женщина вскоре вернулась без емкости и прошла незамеченной как через контрольный пункт, возле которого не было персонала, так и мимо стоявших за ним полицейских.

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