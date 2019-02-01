 В аэропорту Гамбурга ожидаются перебои в расписании в связи с забастовкой | Новости из Германии о Германии | DW | 04.02.2019

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Германия

В аэропорту Гамбурга ожидаются перебои в расписании в связи с забастовкой

В аэропорту Гамбурга отменены более 50 рейсов и ожидаются задержки вылетов в связи с забастовкой. Профсоюз Verdi добивается повышения зарплаты для почти тысячи сотрудников наземного транспорта аэропорта.

Аэропорт Гамбурга

Аэропорт Гамбурга

В аэропорту Гамбурга в понедельник, 4 февраля, проходит предупредительная забастовка персонала, обслуживающего наземные транспортные средства аэропорта. Профсоюз Verdi призвал своих членов прекратить работу на весь день, начиная с 3 часов ночи.

Контекст

Демократия или есть, или ее нет, пишет Федор Крашенинников, анализируя для DW поучительную историю с новыми названиями российских аэропортов. (29.11.2018)

Девять дней длилась забастовка 200 сотрудников наземных служб аэропорта во Франкфурте-на-Майне. Сотни рейсов пришлось аннулировать. Как оказалось, даже маленькие профсоюзы обладают в ФРГ весьма большими возможностями. (01.03.2012)

Профсоюз предупредил о возможных перебоях в работе аэропорта, однако в первые часы затруднился оценить их масштабы, ссылаясь на то, что пока неясно, сколько именно людей присоединятся к забастовке. Оператор гамбургского аэропорта посоветовал пассажирам запастись временем, сдавать минимальное количество багажа и по возможности ограничиться ручной кладью.

В аэропорту Гамбурга из-за забастовки отменены более 50 рейсов

На 4 февраля запланировано 388 рейсов - 194 вылета и 194 посадки. По предварительным данным, отменены более 50 рейсов.

Verdi добивается для почти одной тысячи сотрудников наземных транспортных служб гамбургского аэропорта повышения зарплаты на 275 евро в месяц. Эти сотрудники, в числе прочего, отвечают за погрузку и выгрузку багажа и доставку пассажиров к самолетам на автобусах. Две недели тому назад в аэропорту Гамбурга бастовалперсонал, отвечающий за безопасность. Это привело к серьезных сбоям в расписании полетов.

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    Автор: Дирк Кауфманн, Наталья Позднякова


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