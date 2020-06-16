В Армении три партии объединят усилия в борьбе с премьер-министром Пашиняном

В Армении три оппозиционные партии объединят усилия с целью добиться отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Лидеры партий "Процветающая Армения", "Родина" и "Дашнакцутюн" создадут рабочую группу для разработки программы совместных действий, говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Дашнакцутюн" в четверг, 25 июня.

В сообщении отмечается, что лидер "Процветающей Армении" Гагик Царукян, лидер "Родины" Артур Ванецян и представитель "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян на встрече 24 июня обсудили "пути восстановления в стране конституционного порядка". "Достигнута договоренность создать рабочую группу из представителей трех партий, которая с целью обеспечения широкой консолидации разработает программу и "дорожную карту" совместных действий, согласовывая осуществляемые шаги", - говорится в документе.

Требования об отставке Пашиняна

В начале июня Царукян, чья партия имеет вторую по численности фракцию в парламенте, заявил о необходимости отставки Никола Пашиняна и его правительства. "Действующему правительству было предоставлено достаточно времени для осуществления обещаний, на основании которых они пришли к власти, однако, государство и народ - не полигон для экспериментов. Нет инвестиций, не развивается экономика, борьба с коронавирусом провалена", - пояснил он свою позицию.

С аналогичным заявлением выступил и Артур Ванецян. "Пашинян должен подать в отставку, поскольку происходящее в стране - это катастрофа, которая с каждым днем будет приводить к более тяжелым последствиям. Государство находится в экстремальной ситуации", - заявил Ванецян на открытии офиса партии "Родина". Он также сказал, что премьер и ряд ответственных лиц "не только провалили борьбу с коронавирусом, но также пытаются взвалить ответственность за эти упущения на всех, кроме себя".

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