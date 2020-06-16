 В Армении три партии объединят усилия в борьбе с премьер-министром Пашиняном | Новости из Германии о Европе | DW | 25.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Армении три партии объединят усилия в борьбе с премьер-министром Пашиняном

Лидеры трех оппозиционных партий договорились о разработке программы совместных действий. Они считают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян исчерпал кредит доверия и должен уйти.

Лидер оппозиционной партии Процветающая Армения Гагик Царукян

Лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян

В Армении три оппозиционные партии объединят усилия с целью добиться отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Лидеры партий "Процветающая Армения", "Родина" и "Дашнакцутюн" создадут рабочую группу для разработки программы совместных действий, говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Дашнакцутюн" в четверг, 25 июня.

В сообщении отмечается, что лидер "Процветающей Армении" Гагик Царукян, лидер "Родины" Артур Ванецян и представитель "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян на встрече 24 июня обсудили "пути восстановления в стране конституционного порядка". "Достигнута договоренность создать рабочую группу из представителей трех партий, которая с целью обеспечения широкой консолидации разработает программу и "дорожную карту" совместных действий, согласовывая осуществляемые шаги", - говорится в документе.

Требования об отставке Пашиняна

В начале июня Царукян, чья партия имеет вторую по численности фракцию в парламенте, заявил о необходимости отставки Никола Пашиняна и его правительства. "Действующему правительству было предоставлено достаточно времени для осуществления обещаний, на основании которых они пришли к власти, однако, государство и народ - не полигон для экспериментов. Нет инвестиций, не развивается экономика, борьба с коронавирусом провалена", - пояснил он свою позицию.

С аналогичным заявлением выступил и Артур Ванецян. "Пашинян должен подать в отставку, поскольку происходящее в стране - это катастрофа, которая с каждым днем будет приводить к более тяжелым последствиям. Государство находится в экстремальной ситуации", - заявил Ванецян на открытии офиса партии "Родина". Он также сказал, что премьер и ряд ответственных лиц "не только провалили борьбу с коронавирусом, но также пытаются взвалить ответственность за эти упущения на всех, кроме себя".

Смотрите также:

  • Демонстранты в Ереване, 25 июня

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    Митинги собирают тысячи людей

    Акции протеста собирают тысячи людей. Проспект маршала Баграмяна в Ереване, на котором располагается резиденция президента, блокирован с одной стороны манифестантами, с другой - силами правопорядка со спецтехникой. Подступы к президентскому дворцу надежно защищены.

  • Proteste in Yerewan, Armenien

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    Демонстранты настроены мирно

    Демонстранты заверяют, что настроены исключительно мирно, и призывают собравшихся самим выявлять возможных провокаторов и выдворять их.

  • Продукты для участников акции протеста, 25 июня

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    В качестве подкрепления

    Многие приходят на проспект Баграмяна не с пустыми руками. Приносят воду, пирожки, национальное печенье - гату, фрукты.

  • Флаг Армении над толпой участников акции протеста, 23 июня

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    Внутреннее дело

    Флагов иностранных государств здесь не увидишь. Говорят, однажды промелькнули флаги Евросоюза и Украины, но их попросили свернуть - мол, проблема наша, внутренняя...

  • Армянские полицейские, 25 июня

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    Полиция обещает не прибегать к силе

    Полиция обещает не прибегать к силе, если манифестанты будут вести себя так, как и обещали - мирно.

  • Участник акции протеста и полицейский в Ереване, 23 июня

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    Разговор по душам

    Слышат ли они друг друга?

  • Юноша держит в руках плакат с надписью Съешьте мой водомет на армянском языке

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    Советы недовольных

    "Съешьте мой водомет", - написано на плакате, который держит в руках этот юноша. Встречаются надписи и похлеще, например, адресованное властям: "Ешьте медленнее, а то подавитесь".

  • Женщина держит в руках плакат с шаржем на президента Армении

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    Президенту, лично

    Плакат с шаржем на президента Армении Сержа Саргсяна.

  • Участники акций протеста в Ереване, 25 июня

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    Мелодии и ритмы

    Люди не только требуют относиться к их требованиям с уважением. На акциях протеста можно потанцевать, послушать любимую музыку. Говорят, скоро полицейское начальство сыграет с манифестантами в футбол. Но... только после молодежного бунта.

  • Участник акции протеста в Ереване, 25 июня

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    Заводила

    У протестующих есть и свой заводила. Помимо прочего он призывает не поддаваться на провокации и получать достоверную информацию о происходящем только у него.

  • Участники акции протеста в Ереване, 25 июня

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    И в зной, и в ливень

    Людей не испугали ни 40-градусная жара 24 июня, ни ливень спустя сутки. Расходиться никто не собирается, хотя власти и объявили, что пересмотреть решение о повышении цены на электричество не представляется возможным.

    Автор: Ашот Газазян, Ереван


Смотреть видео 14:00

Интервью DW: премьер-министр Армении Никол Пашинян о революции, коррупции, Карабахе и Навальном

Аудио- и видеофайлы по теме

Выборы в Армении: блок Никола Пашиняна разгромил бывшую правящую партию - DW Новости  

Армянская мафия в Германии, или Как немецкая полиция ловит "воров в законе" - DW Новости  

Также по теме

Armenien Jerewan | Anhänger der Opposition Blühendes Armenien

В Армении задержаны более 100 сторонников лидера оппозиции Гагика Царукяна 16.06.2020

Главу "Процветающей Армении" Гагика Царукяна вызвали для допроса в Службу национальной безопасности.

Armenien Oppositionsführer Gagik Tsarukyan

В Армении суд отказался арестовать лидера оппозиции 21.06.2020

Лишенный депутатской неприкосновенности лидер армянской оппозиции Гагик Царукян остался на свободе. Такое решение вынес суд в Ереване вопреки ходатайству генпрокуратуры, которая считает его незаконным и будет обжаловать.

Armenien Jerewan | Anhänger der Opposition Blühendes Armenien

Парламент Армении одобрил арест лидера оппозиционной партии 16.06.2020

Лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян решением парламента лишился депутатской неприкосновенности. Его обвиняют в даче взяток избирателям в 2017 году.

Реклама

Самые читаемые

Тихановская об угрозах, отношении к Лукашенко и снятии в пользу Бабарико  

Трамп обвинил ФРГ в многомиллиардных закупках энергоресурсов у России  

Что нужно знать об иммунитете к коронавирусу  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно