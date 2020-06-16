В Армении суд отказался арестовать лидера оппозиции

Суд общей юрисдикции в Ереване принял решение отказать в удовлетворении ходатайства генпрокуратуры об аресте лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" и второй по численности одноименной фракции в парламенте Гагика Царукяна. Своим решением, вынесенным в воскресенье, 21 июня, суд первой инстанции оставил на свободе одного из богатейших людей в стране, которого пятью днями ранее, 16 июня, парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности и дал разрешение на его арест.
В чем обвиняют Царукяна?
Царукяну было предъявлено обвинение в массовом подкупе избирателей во время парламентских выборов 2017 года. Кроме того, он проходит еще по двум уголовным делам, связанным с неуплатой налогов и незаконным присвоением земли. По данным обвинения, сумма совокупного ущерба государству составляет несколько сотен миллионов долларов. Сам Гагик Царукян считает, что дела полностью сфабрикованы и являются "политическим преследованием" за острую критику деятельности правительства Никола Пашиняна и призыв немедленно сместить весь состав кабинета министров.
В свою очередь власти настаивают на том, что процесс исключительно правовой, а олигарх Царукян и его команда сознательно пошли на обострение ситуации из-за уголовных дел, в которых он фигурирует.
После вчерашнего изменения меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна и его освобождения из-под стражи и сегодняшнего отказа суда арестовать Царукяна, оппозиция празднует победу. Однако местные наблюдатели не очень верят в консолидацию сил вокруг этих двух фигур в противостоянии власти Пашиняна. Судебные процессы над ними продолжатся.
Смотрите также:
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Митинги собирают тысячи людей
Акции протеста собирают тысячи людей. Проспект маршала Баграмяна в Ереване, на котором располагается резиденция президента, блокирован с одной стороны манифестантами, с другой - силами правопорядка со спецтехникой. Подступы к президентскому дворцу надежно защищены.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Демонстранты настроены мирно
Демонстранты заверяют, что настроены исключительно мирно, и призывают собравшихся самим выявлять возможных провокаторов и выдворять их.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
В качестве подкрепления
Многие приходят на проспект Баграмяна не с пустыми руками. Приносят воду, пирожки, национальное печенье - гату, фрукты.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Внутреннее дело
Флагов иностранных государств здесь не увидишь. Говорят, однажды промелькнули флаги Евросоюза и Украины, но их попросили свернуть - мол, проблема наша, внутренняя...
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Полиция обещает не прибегать к силе
Полиция обещает не прибегать к силе, если манифестанты будут вести себя так, как и обещали - мирно.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Разговор по душам
Слышат ли они друг друга?
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Советы недовольных
"Съешьте мой водомет", - написано на плакате, который держит в руках этот юноша. Встречаются надписи и похлеще, например, адресованное властям: "Ешьте медленнее, а то подавитесь".
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Президенту, лично
Плакат с шаржем на президента Армении Сержа Саргсяна.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Мелодии и ритмы
Люди не только требуют относиться к их требованиям с уважением. На акциях протеста можно потанцевать, послушать любимую музыку. Говорят, скоро полицейское начальство сыграет с манифестантами в футбол. Но... только после молодежного бунта.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Заводила
У протестующих есть и свой заводила. Помимо прочего он призывает не поддаваться на провокации и получать достоверную информацию о происходящем только у него.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
И в зной, и в ливень
Людей не испугали ни 40-градусная жара 24 июня, ни ливень спустя сутки. Расходиться никто не собирается, хотя власти и объявили, что пересмотреть решение о повышении цены на электричество не представляется возможным.
Автор: Ашот Газазян, Ереван