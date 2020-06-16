В Армении суд отказался арестовать лидера оппозиции

Суд общей юрисдикции в Ереване принял решение отказать в удовлетворении ходатайства генпрокуратуры об аресте лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" и второй по численности одноименной фракции в парламенте Гагика Царукяна. Своим решением, вынесенным в воскресенье, 21 июня, суд первой инстанции оставил на свободе одного из богатейших людей в стране, которого пятью днями ранее, 16 июня, парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности и дал разрешение на его арест.

В чем обвиняют Царукяна?

Царукяну было предъявлено обвинение в массовом подкупе избирателей во время парламентских выборов 2017 года. Кроме того, он проходит еще по двум уголовным делам, связанным с неуплатой налогов и незаконным присвоением земли. По данным обвинения, сумма совокупного ущерба государству составляет несколько сотен миллионов долларов. Сам Гагик Царукян считает, что дела полностью сфабрикованы и являются "политическим преследованием" за острую критику деятельности правительства Никола Пашиняна и призыв немедленно сместить весь состав кабинета министров.

В свою очередь власти настаивают на том, что процесс исключительно правовой, а олигарх Царукян и его команда сознательно пошли на обострение ситуации из-за уголовных дел, в которых он фигурирует.

После вчерашнего изменения меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна и его освобождения из-под стражи и сегодняшнего отказа суда арестовать Царукяна, оппозиция празднует победу. Однако местные наблюдатели не очень верят в консолидацию сил вокруг этих двух фигур в противостоянии власти Пашиняна. Судебные процессы над ними продолжатся.

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