В Анкаре заявили, что эмбарго на экспорт оружия укрепит Турцию

Запрет экспорта оружия в Турцию только "укрепит" страну. Такое мнение в субботу, 12 октября, высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью DW. "Вне зависимости от чьих-либо действий, будь то эмбарго на поставки оружия или что-то другое, мы только станем сильнее. Пятнадцать лет назад мы производили только 20 процентов необходимых нам товаров. Сейчас мы производим более 70 процентов", - заявил Чавушоглу незадолго до того, как Германия и Франция объявили о приостановке экспорта вооружений в Турцию.

Чавушоглу также отметил, что даже если союзники Турции поддержат представителей сил самообороны сирийских курдов (YPG), которых правительство в Анкаре считает террористической организацией, турецкие власти ни по какой причине "не отступят в этой борьбе". Чавушоглу отметил, что это "жизненно важный вопрос, вопрос национальной безопасности и выживания" для Турции.

Кроме того, Чавушоглу не исключил, что официальная Анкара, будучи недовольной позицией ЕС по поводу военной операции на севере Сирии, действительно откроет границы и позволит беженцам, находящимся в Турции, попасть в Европу. "Приоритет - сохранить в безопасности то место, куда беженцы хотят попасть", - заявил Чавушоглу, говоря о европейских странах. "Пока что турецкое государство потратило более 40 миллиардов долларов, а ЕС не оказал нам необходимую поддержку. В любом случае сирийцы хотят попасть в Европу", - заметил глава турецкого МИДа. По его словам, возможность открытия границ для беженцев - "не угроза и не блеф", а "просто ответ на позицию Евросоюза".

Военная операция Турции в Сирии

Турецкая армия 9 октября начала операцию в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

В ЕС и США группировка YPG тоже признана террористической, но возглавляемое ею объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками "Исламского государства". Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии.

Анкара намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

В связи с военной операцией Турции в Сирии правительства Германии и Франции 12 октября заявили о прекращении поставок оружия Анкаре.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Учиться, чтобы начать новую жизнь Эти женщины живут в Панкисском ущелье. Многие из них когда-то вместе со своими семьями бежали на север Грузии из Чечни, спасаясь от войны. У кого-то не так давно мужья, отцы и братья погибли в Сирии. В школе, основанной фондом имени Родди Скота, британского журналиста, убитого в ходе второй чеченской войны, женщины из Панкиси учат английский язык, который открывает для них новые перспективы.

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Беседа у суфия Панкисское ущелье - мусульманский анклав в преимущественно православной Грузии. Кроме того, ущелье, протяженность которого составляет 30 км, а ширина - 5 км, является родиной кистинцев - чеченского национального меньшинства, исповедывающего ислам. Женщины Панкиси регулярно ходят в мечеть. После традиционной суфийской церемонии в селе Дуиси они встречаются, чтобы обсудить последние новости.

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Гостиница в Джоколо: бизнес женщин Панкиси Лейлу Ачишвили (в центре) в юности похитил и увез в Чечню ее будущий муж. Но ей удалось уйти от него и вернуться в Грузию. В Панкисском ущелье 53-летняя Лейла открыла вместе со своей дочерью Мариам небольшую гостиницу в селе Джоколо. Сюда часто приезжают туристы из Польши, Бельгии и других европейских стран.

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Грузинская кухня для европейских гостей в Панкиси Лейла Ачишвили и ее дочь Мариам Кебадзе будут угощать гостей хинкали - блюдом национальной грузинской кухни. У Лейлы было еще два сына. Они ушли воевать на стороне боевиков "Исламского государства" и погибли в Сирии. Лейла Ачишвили пытается об этом не думать и смотреть вперед. "Сегодня я благодарна за то, что могу быть независимой", - говорит она.

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Мечта о другой жизни Для Мариам, дочери Лейлы Ачишвили, в Панкиси нет почти никаких перспектив. Здесь скучно, сетует она. "Девушки вечером не выходят на улицу. Так принято, потому что общество в Панкисском ущелье патриархальное, - рассказывает Мариам. - Но я люблю ночь. Моя мечта - жить свободно, где-нибудь в горах, например в Швейцарии".

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Гости из Чечни навещают родственников Мариам Кебадзе радуется, когда к ней в гости приезжают родственники из Грозного. Из Чечни в 90-х в Панкисское ущелье бежали тысячи чеченцев, спасаясь от войны. У многих из них остались тесные контакты с родиной. В Панкиси большая чеченская диаспора. Но у региона дурная слава. Многие считают, его прибежищем исламских террористов, поэтому Россия не раз грозила нанести удар по ущелью.

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Глоток свободы для женщин Панкиси Женщины, живущие в Панкисском ущелье, пытаются добиться хоть какой-то свободы. Знакомая Лейлы Ачишвили после того, как ее муж погиб на войне в Сирии, открыла небольшой фитнес-зал. Не многие женщины в ущелье приходят сюда, чтобы заниматься спортом. Лейла использует эту возможность. Это одно из мест, где женщины могут встретиться друг с другом и заняться собой.

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье "Хочу отправить ее учиться за границу" Мариам Кебадзе живет в небольшой квартире со своей матерью и бабушкой. Лейла Ачишвили желает лучшего будущего для своей дочери. "Я бы хотела во всем поддерживать свою дочь, - говорит она. - Я буду стараться отправить ее учиться за границу. Здесь в Панкиси для нее нет почти никаких перспектив". Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова

