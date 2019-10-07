 Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии | Новости из Германии о Европе | DW | 09.10.2019

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Европа

Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии

Турецкие военные начали силовую операцию на севере Сирии. Она направлена против сил самообороны сирийских курдов.

Турецкая военная техника на границе с Сирией

Турецкая военная техника на границе с Сирией

Турецкие военные в среду, 9 октября, начали силовую операцию в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, указав, что операция под названием "Источник мира" проводится совместно с повстанцами, выступающими на стороне Анкары.

Представитель курдских сил на севере Сирии одновременно заявил, что турецкие военные самолеты начали атаку на их позиции, передает агентство AP.

Ранее в тот же день Эрдоган проинформировал российского президента Владимира Путина о начале операции на северо-востоке Сирии, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По данным Кремля, в ходе телефонного разговора президент РФ "призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса".

Контекст

Готовящаяся военная операция Турции на севере Сирии может привести к дальнейшей эскалации конфликта и новому потоку беженцев, считают в Берлине и Брюсселе. (07.10.2019)

5 октября стало известно, что Турция стянула дополнительные войска к сирийской границе. В ночь на 8 октября турецкое министерство национальной обороны заявило о завершении подготовки к операции. США заявили, что не поддержат Турцию в наступлении на севере Сирии, однако Вашингтон и не мешает проведению операции.

В Берлине и Брюсселе призвали власти Турции не начинать военное наступление в Сирии, опасаясь, что оно приведет к дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

Планы Турции в Сирии

Анкара намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

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    Автор: Илья Коваль


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