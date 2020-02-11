 В Амстердаме и Керкраде произошли взрывы почтовых отправлений | Новости из Германии о Европе | DW | 12.02.2020

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Европа

В Амстердаме и Керкраде произошли взрывы почтовых отправлений

По предварительной информации, взрывчатка находилась в письмах. В результате никто не пострадал. Полиция в Нидерландах выясняет возможную связь между двумя взрывами.

Полиция на месте взрыва в Амстердаме

На месте взрыва в Амстердаме

В двух городах Нидерландов произошли взрывы почтовых отправлений. Первый из них - утром в среду, 12 февраля, в Амстердаме в почтовом отделении компании, расположенной в районе Слотердейк, второй - чуть менее чем через час в сортировочном отделении почтовой компании в Керкраде на юге страны близ границы с ФРГ, сообщила полиция.

Никто не пострадал

Контекст

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По предварительной информации, взрывчатые вещества находились в письмах. Никто не пострадал, указала полиция в Twitter. Степень материального ущерба пока не установлена. Правоохранительные органы выясняют, была ли какая-либо связь между двумя инцидентами. У полиции нет информации и о предположительных злоумышленниках и их мотивах.

На месте происшествий находятся эксперты по взрывчатым веществам, сообщает нидерландское издание Nltimes.nl.

В конце декабря и начале января семь компаний и организаций в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте получали письма с взрывчаткой, но взрывов до сих пор не происходило. Вслед за данными отправлениями следовали письма с угрозами.

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    Автор: Екатерина Венкина


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