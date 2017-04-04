 В американском Балтиморе открыли беспорядочную стрельбу по людям | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.04.2019

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Мир

В американском Балтиморе открыли беспорядочную стрельбу по людям

В результате нападения погиб один человек, еще 7 были ранены. Жертвами стали люди, собравшиеся на пикник.

Полицейский в США

В американском Балтиморе вооруженный человек открыл беспорядочную стрельбу по людям, собравшимся на пикник вечером в воскресенье, 28 апреля. По словам комиссара полиции Майкла Харрисона, неизвестный мужчина приблизился к людям пешком и начал стрелять.

Контекст

У распространителей фейков есть экономический интерес. Это вновь стало очевидным после стрельбы в Лас-Вегасе, когда в интернете курсировали слухи, теории заговора и ложные данные. (05.10.2017)

Мужчина, открывший огонь у одного из избирательных участков в пригороде Лос-Анджелеса, найден мертвым в собственном доме. Мотивы преступления пока неизвестны, однако полиция не связывает его с выборами. (09.11.2016)

Харрисон отметил, что нападение было "исключительно целенаправленным", но не привел возможных мотивов случившегося. Стрельба произошла неподалеку от баптистской церкви, однако врио мэра Балтимора Джек Янг подчеркнул, что инцидент не имеет никакой религиозной подоплеки.

Балтимор является одним из самых бедных и одновременно одним из наиболее криминальных крупных городов США. Он уже десятилетиями страдает от насилия со стороны криминальных группировок, связанных с наркомафией. За последние два года в Балтиморе ежегодно совершалось более 300 убийств. 

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    Автор: Екатерина Венкина


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