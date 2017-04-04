В американском Балтиморе открыли беспорядочную стрельбу по людям

В американском Балтиморе вооруженный человек открыл беспорядочную стрельбу по людям, собравшимся на пикник вечером в воскресенье, 28 апреля. По словам комиссара полиции Майкла Харрисона, неизвестный мужчина приблизился к людям пешком и начал стрелять.

Харрисон отметил, что нападение было "исключительно целенаправленным", но не привел возможных мотивов случившегося. Стрельба произошла неподалеку от баптистской церкви, однако врио мэра Балтимора Джек Янг подчеркнул, что инцидент не имеет никакой религиозной подоплеки.

Балтимор является одним из самых бедных и одновременно одним из наиболее криминальных крупных городов США. Он уже десятилетиями страдает от насилия со стороны криминальных группировок, связанных с наркомафией. За последние два года в Балтиморе ежегодно совершалось более 300 убийств.

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