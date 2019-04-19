 В Алжире в рамках борьбы с коррупцией арестованы пять миллиардеров | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.04.2019

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Мир

В Алжире в рамках борьбы с коррупцией арестованы пять миллиардеров

Некоторые из арестованных бизнесменов сохраняют связи с покинувшим пост президентом Алжира, сообщает гостелевидение. Ранее экс-премьера страны вызвали в суд по делу о нецелевом расходовании средств.

Антиправительственные протесты в Алжире, апрель 2019 года

Протесты в Алжире, апрель 2019 года

В Алжире в рамках антикоррупционного расследования арестованы пять миллиардеров. Об этом государственное телевидение североафриканской страны сообщает в понедельник, 22 апреля. По его информации, некоторые из арестованных поддерживают тесные связи с ушедшим в отставку президентом Абдельазизом Бутефликой.

Несколькими днями ранее бывший премьер-министр Ахмед Уяхья и действующий министр финансов Мухаммед Лукаль были вызваны в суд по делу о предполагаемом нецелевом использовании бюджетных средств.

Крупнейшие протесты после "арабской весны"

В Алжире несколько недель продолжаются крупнейшие со времен "арабской весны" 2011 года протесты. Сначала их участники выступали против предполагаемого пятого президентского срока 82-летнего Абдельазиза Бутефлики. В ходе протестов пострадали сотни человек.

Контекст

Уход в отставку президента Бутефлики - успех демонстрантов в Алжире. Но политические перемены, на которые надеются в стране, еще пока под вопросом, считает обозреватель DW Райнер Золлих. (04.04.2019)

Через 5 лет после первых успехов "арабской весны" наблюдатели разочарованы итогами перемен в регионе. Немецкий эксперит Муриэль Ассебург назвал DW причины провала демократизации. (14.01.2016)

Выборы президента Алжира пройдут 4 июля

11 марта глава государства отказался выдвигать свою кандидатуру на пост президента, а также объявил о переносе на более поздний срок президентских выборов, первоначально намеченных на 18 апреля. После заявления Бутефлики число участников протестных акций заметно увеличилось.

2 апреля Бутефлика сообщил Конституционному совету страны, что немедленно слагает с себя полномочия президента. 9 апреля парламент Алжира назначил временным главой государства 77-летнего Абделькадера Бенсалеха, который более 16 лет занимал пост председателя Совета нации (верхней палаты парламента). Бенсалех заявил о проведении президентских выборов 4 июля, пообещав, что они будут "прозрачными".

Абдельазиз Бутефлика являлся президентом Алжира с 1999 года. После инсульта в 2013 году Бутефлика прикован к инвалидной коляске, с тех пор он редко появляется на публике и не выступает с речами.

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    Автор: Наталья Позднякова


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