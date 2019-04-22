В Алжире арестован брат экс-президента Бутефлики

В Алжире арестован брат бывшего президента Абдельазиза Бутефлики Саид. Об этом информагентства сообщили в субботу, 4 мая, со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с положением дел. Кроме 61-летнего родственника экс-главы государства, под арестом находятся бывший глава алжирской спецслужбы и один из ее прежних координаторов.

Причины ареста всех троих пока не названы. Ранее замминистра обороны Алжира и начальник штаба национальной народной армии Ахмед Гаид Салех пообещал избавить страну от коррумпированных политиков, олигархов и представителей армии с целью восстановить доверие народа.

Миллиардеры из окружения Бутефлики взяты под стражу

В конце апреля суд в Алжире распорядился временно взять под стражу четырех братьев-миллиардеров из семьи, близкой к бывшему президенту. Их обвинили в несоблюдении обязательств по контрактам, связанным с государственными проектами, незаконном получении привилегий, а также присвоении земельной собственности и лицензий. Ранее под стражу поместили гендиректора крупнейшей частной компании Алжира Cevital Иссада Ребраба, которого считают богатейшим бизнесменом североафриканской страны. Все пять миллиардеров были задержаны в Алжире в рамках антикоррупционного расследования.

Президент Алжира Бутефлика ушел в отставку

2 апреля, после нескольких недель массовых протестов Абдельазиз Бутефлика сообщил Конституционному совету Алжира, что немедленно слагает с себя полномочия президента. 9 апреля алжирский парламент назначил временным главой государства 77-летнего Абделькадера Бенсалеха, который более 16 лет занимал пост председателя Совета нации (верхней палаты парламента). Бенсалех заявил о проведении президентских выборов 4 июля, пообещав, что они будут "прозрачными".

Крупнейшие протесты после "арабской весны"

Протесты в Алжире стали крупнейшими со времен "арабской весны" 2011 года. Сначала их участники выступали против предполагаемого пятого президентского срока 82-летнего Абдельазиза Бутефлики. После его отказа от намерения выставлять кандидатуру на выборах, первоначально намечавшихся на 18 апреля, количество участников протестных акций существенно выросло.

Абдельазиз Бутефлика являлся президентом Алжира с 1999 года. После инсульта в 2013 году Бутефлика прикован к инвалидной коляске, с тех пор он редко появляется на публике и не выступает с речами.

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