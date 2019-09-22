В Албании произошло одно из самых сильных землетрясений за десятилетия

Одно из самых сильных землетрясений в Албании за несколько десятилетий произошло на западном побережье страны рано утром во вторник, 26 ноября. Институт геологических наук в Тиране и Немецкий центр геологических исследований в Потсдаме сообщили о магнитуде 6,3 по шкале Рихтера, по данным Геологической службы США (USGS), она составляла 6,4. Местные власти сообщают о гибели по меньшей мере трех человек, десятки людей могут находиться под завалами.
Эпицентр землетрясения находился в 10 километрах к северу от албанского портового города Дурреса и в 30 километрах западнее Тираны, очаг был зафиксирован на глубине 10 метров в Адриатическом море. Сообщений о жертвах не поступало.
На видеоматериалах, размещенных местными жителями в интернете, видны обрушившиеся здания Дурреса. По данным местных СМИ, незначительные толчки ощущались также в соседнем Косово и на юге Италии.
В результате серии более слабых землетрясений в Албании в сентябре этого года были повреждены сотни зданий и более 100 человек получили ранения. Магнитуда землетрясений варьировалась от 4,4 до 5,8, подземные толчки также почувствовали жители соседних Черногории и Македонии.
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Церковная башня над развалинами
24 августа в 3.36 утра в центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощущались в провинциях Лацио, Умбрия и Марке. Стихия застала людей спящими. Разрушения особенно сильны в деревне Аматриче с населением 2600 человек, где удара стихии не выдержало множество зданий. Только церковная башня возвышается над руинами.
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Италия после землетрясения
Руины и слезы
В числе жертв разрушительного землетрясения в Аматриче - местные жители и туристы. Среди них - группа детей, которые проводили здесь летние каникулы. Подземные толчки ощущались в 150 километрах от Рима. Папа римский Франциск выразил соболезнование семьям погибших. По словам понтифика, его глубоко тронула новость о том, что среди пострадавших оказались дети.
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Италия после землетрясения
Когда-то самая красивая деревня Италии
Аматриче с ее средневековыми постройками в центральной части в прошлом году была названа самой красивой деревней Италии. Но именно старые каменные стены рассыпались от землетрясения на мелкие куски. Из-за того, что дома стояли слишком близко друг к другу, отмечает сотрудник немецкой службы технической помощи (THW) Ульф Лангемайер (Ulf Langemayer), многие люди погибли, задохнувшись под обломками.
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Италия после землетрясения
Солидарность с итальянцами
Сотни спасателей и волонтеров пытаются помочь жертвам землетрясения. Поддержка приходит и из-за рубежа. Президент США Барак Обама предложил помощь итальянцам в проведении спасательных работ и в восстановлении разрушенных населенных пунктов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телеграмме, адресованной главе правительства Италии Маттео Ренци, написала, что "картина разрушений шокирует".
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Италия после землетрясения
Число жертв растет
Спасатели продолжают поиски людей, выживших под завалами. День и ночь не прекращаются спасательные работы в городе Пескара-дель-Тронто, который оказался в числе населенных пунктов, наиболее пострадавших от землетрясения. На этом снимке - инженер, показывающий спасателям, где лучше осуществлять поиск, чтобы избежать дальнейшего обрушения здания.
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Италия после землетрясения
Выжившие? Шансов все меньше
Чтобы отыскать под завалами как можно больше выживших, спасательные работы проводятся при помощи сейсмографов, способных распознавать звуки и шумы, которые могут издавать находящиеся под обломками зданий люди. Но время идет, после четырех суток без воды и еды у тех, кто находится под завалами, остается все меньше шансов на спасение. Однако чудеса все же случаются. И надежда еще жива.
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Италия после землетрясения
125 землетрясений в Италии, начиная с 1900 года
С 1900 года по сегодняшний день в Италии произошли 125 значительных землетрясений. 12 из них - в течение последних 16 лет. Землетрясение магнитудой 6,2 (24 августа 2016 года) было одним из самых мощных за последнее столетие. Самые сильные колебания земной поверхности Италия пережила в 2009 году. Тогда в городе Л´Акуила были зарегистрированы подземные толчки силой 6,3 балла по шкале Рихтера.
Автор: Лилиана Бек, Наталья Позднякова