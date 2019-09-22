 В Албании произошло одно из самых сильных землетрясений за десятилетия | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 26.11.2019

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Европа

В Албании произошло одно из самых сильных землетрясений за десятилетия

Магнитуда землетрясения составляла от 6,3 по 6,4 по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 30 км западнее столицы Албании Тираны. По меньшей мере три человека погибли.

Спасательные службы разбирают завалы зданий

Одно из самых сильных землетрясений в Албании за несколько десятилетий произошло на западном побережье страны рано утром во вторник, 26 ноября. Институт геологических наук в Тиране и Немецкий центр геологических исследований в Потсдаме сообщили о магнитуде 6,3 по шкале Рихтера, по данным Геологической службы США (USGS), она составляла 6,4. Местные власти сообщают о гибели по меньшей мере трех человек, десятки людей могут находиться под завалами.

Эпицентр землетрясения находился в 10 километрах к северу от албанского портового города Дурреса и в 30 километрах западнее Тираны, очаг был зафиксирован на глубине 10 метров в Адриатическом море. Сообщений о жертвах не поступало.   

Контекст

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На видеоматериалах, размещенных местными жителями в интернете, видны обрушившиеся здания Дурреса. По данным местных СМИ, незначительные толчки ощущались также в соседнем Косово и на юге Италии.

В результате серии более слабых землетрясений в Албании в сентябре этого года были повреждены сотни зданий и более 100 человек получили ранения. Магнитуда землетрясений варьировалась от 4,4 до 5,8, подземные толчки также почувствовали жители соседних Черногории и Македонии.

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    Автор: Лилиана Бек, Наталья Позднякова


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