В акциях в Хемнице приняли участие свыше 8 тысяч человек

В саксонском Хемнице, где почти неделю назад был убит 35-летний мужчина, состоялись две крупные акции протеста. В общей сложности в субботу, 1 сентября, на улицы города вышли более 8 тысяч человек, передает полиция. Из-за опасений провокаций в Хемниц были передислоцированы полицейские из нескольких федеральных земель Германии, в город прибыли водометы, бронированные автомобили и вертолет.

В акции против политики по беженцам приняли участие сторонники право-популистской партии "Альтернатива для Германии", представители ксенофобского движения Pegida и правого движения Pro Chemnitz. Они несли плакаты с предполагаемыми жертвами преступлений мигрантов.

Шествие правых оказалось более многочисленным, на него вышли около 4500 человек. По сообщениям некоторых журналистов в твиттере, на акцию правых также прибыли активисты из Польши, Чехии и Швейцарии.

Полиция прекратила акцию правых

На митинг против враждебности по отношению к демонстрантам вышли около 3500 человек. Среди них - мэр Хемница Барбара Людвиг (Barbara Ludwig) и глава парламентской фракции Левой партии Дитмар Барч (Dietmar Bartsch). "Мы будем противостоять правым подстрекателям всеми средствами правового государства", - заявила Людвиг. Противники праворадикалов также пытались перекрыть им дорогу сотнями разложенных на дороге книг с Конституцией Германии. Среди участников акции в городе были замечены левые радикалы из "Черного блока", печального известного по погромам во время саммита G20 в Гамбурге.

Полиция препятствовала стычкам между участниками обоих митингов и в какой-то момент прекратила акцию противников миграционной политики, заблокировав их движение. Левые активисты разбирали брусчатку, чтобы воспользоваться ею против оппонентов. В итоге полиция задержала нескольких человек, которые пытались напасть на своих противников, но обошлось без крупных беспорядков.

Нападение на журналистов

Также стало известно о нападении на съемочную группу телеканала MDR в одной из квартир города. Журналисты обратились к незнакомым жителям Хемница в одном из домов, чтобы снять панораму митинга. Подросток пригласил их войти, после чего на журналистов накинулся "крепкий мужчина", выкинул их из квартиры и разбил камеру, рассказали представители MDR.Полиция начала расследование.

Участники марша правых сил представителей прессы не жаловали. Журналистов оскорбляли, некоторым разбили камеры.

По состоянию на 21:30 местного времени около 150 человек со стороны праворадикалов собрались на месте убийства Даниэля Х. и отказываются расходиться, полиции стало сложнее работать из-за темноты.

Протесты в саксонском Хемнице не прекращаются почти неделю, они начались после убийства в драке немца, предположительно совершенного двумя беженцами.

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