 В Австрии сформирована правящая коалиция | Новости из Германии о Европе | DW | 01.01.2020

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Европа

В Австрии сформирована правящая коалиция

Австрийская народная партия и "Зеленые" договорились о создании правящей коалиции. Канцлером вновь станет Себастьян Курц. Прежняя коалиция распалась из-за скандала вокруг бывшего вице-канцлера Штрахе.

Переговоры АНП и Зеленых о формировании коалиции

Переговоры АНП и "Зеленых" о формировании коалиции

Австрийская народная партия (АНП) и "Зеленые" пришли к единой позиции по формированию совместного правительства. Бывший канцлер Австрии и председатель АНП Себастьян Курц в среду, 1 января, назвал "отличной" достигнутую договоренность, подчеркнув трудный характер переговоров. По его словам, детали коалиционной программы будут представлены 2 января, после окончательного формирования.

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Правящая коалиция республики с участием АНП и правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) распалась в мае 2019 года в результате скандала вокруг экс-лидера правых популистов, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Согласно обнародованным записям скрытой камеры, в 2017 году Штрахе на вилле на Ибице предлагал мнимой племяннице российского олигарха госконтракты в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии.

В июне переходное правительство под руководством экс-председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн было приведено к присяге. Бирляйн стала первой женщиной во главе правительства республики.

В конце сентября в Австрии прошли досрочные парламентские выборы, на которых победила консервативная АНП Себастьяна Курца, набравшая 37,5 процента голосов. Второе место заняли социал-демократы (СПА) с наихудшим в истории партии результатом 21,2 процента голосов. Правых популистов из АПС поддержали 16,2 процента голосовавших, а "зеленых" - 13,9 процента.

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    Автор: Карла Блейкер, Евгений Жуков


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Удар по правым популистам: скандал в Австрии и "российский след"

Контекст

11 самых молодых премьер-министров

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