 В аварии туристического автобуса на Мадейре погибли 29 граждан Германии | Новости из Германии о Европе | DW | 17.04.2019

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Европа

В аварии туристического автобуса на Мадейре погибли 29 граждан Германии

Туристический автобус съехал с дороги и упал на крышу жилого дома. Погибли 29 человек, все жертвы трагедии - граждане Германии.

Перевернутый туристический автобус на месте происшествия на Мадейре

На месте происшествия на Мадейре

В результате ДТП на португальском острове Мадейра в среду, 17 апреля, погибли 29 человек. Согласно заявлению президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза, все погибшие являются гражданами Германии.

Сотрудники германского посольства в Лиссабоне поддерживают связь с местными властями. В МИД ФРГ создан оперативный кризисный штаб. Сотрудники ведомства в Twitter выразили соболезнования родственникам и близким жертв катастрофы и опубликовали телефон горячей линии: 030-50002000.

Контекст

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По данным местных спасательных служб, авария произошла в среду примерно в 18.30 по местному времени (20.30 мск) в местечке Канису, расположенном восточнее административного центра острова Фуншал. Автобус, перевозивший около 50 туристов, потерял управление на повороте, съехал с дороги и упал на крышу жилого дома.  Как сообщил мэр Канису Фелипе Соуза португальскому телеканалу RTP3, на месте трагедии погибли 11 мужчин и 17 женщин. Позже агентства сообщили о гибели еще одной женщины, скончавшейся в клинике.

Как сообщило португальское агентство Lusa, не менее 27 человек получили травмы. Они доставлены в окрестные больницы.

В связи с трагедией власти острова объявили трехдневный траур, который будет действовать с четверга, 18 апреля, по субботу, 20 апреля.

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