 В Абхазии требуют незамедлительно объявить дату новых выборов | Новости из Германии о Европе | DW | 12.01.2020

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Европа

В Абхазии требуют незамедлительно объявить дату новых выборов

Оппозиция самопровозглашенной республики заявила, что не согласится ни на каких другие варианты. Протестующие отказываются освобождать здание главы администрации региона, пока Рауль Хаджимба не уйдет в отставку.

Оппозиционеры в здании администрации президента Абхазии

Оппозиционеры в здании администрации президента Абхазии

Оппозиционеры в самопровозглашенной Республике Абхазия требуют незамедлительно назначить дату повторных выборов президента и предупреждают, что не освободят захваченное ими здание администрации президента в Сухуми до тех пор, пока действующий глава региона Рауль Хаджимба не сложит полномочия. "Наши требования не изменились. Рауль Хаджимба должен сложить полномочия, после чего мы уйдем из этого здания", - заявил один из организаторов акций по захвату комплекса правительственных зданий в Сухуми Ахра Авидзба в воскресенье, 12 января.

Он также подчеркнул, что ЦИК должен объявить дату повторных президентских выборов уже в воскресенье, предупредив, что других условий активисты оппозиции не примут ни при каких обстоятельствах. Накануне вечером с требованием к ЦИК незамедлительно назначить дату новых выборов уже обратились целый ряд политических партий и общественных организаций Абхазии.

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Совместное заявление оппозиции

"Верховный суд признал, что Рауль Хаджимба не является избранным главой государства и обязал Центральную избирательную комиссию назначить повторные выборы президента республики. Считаем, что ЦИК обязан незамедлительно назначить дату выборов президента Абхазии. Любое затягивание решения вопроса может привести к непредсказуемым последствиям", - говорится в совместном заявлении представителей оппозиции и общественных организаций, которое, в числе прочих, подписали руководители оппозиционных партий "Амцахара", (Родовые огни) "Айтайра" (Возрождение), "Единая Абхазия", "Народный фронт Абхазии" и общественных организаций "Апсадгьыл", (Родина), "Наш дом - Абхазия", "Женщины в политике".

"Из решения суда следует, что и вся исполнительная власть, назначенная Раулем Хаджимбой, является нелегитимной. В целях недопущения еще большей эскалации обстановки в стране, политические партии и общественные организации республики требуют от депутатов Народного собрания Абхазии, руководствуясь решением суда, принять экстренные и исчерпывающие меры по восполнению правового вакуума власти", - подчеркивается в заявлении.

Решение Кассационной коллегии суда

10 января Кассационная коллегия ВС Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы во втором туре выборов, прошедших осенью. Коллегия также отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов. 11 января председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что дата новых выборов будет объявлена в течение пяти дней. Это, однако, не устроило оппозицию.

"От ЦИКа люди ждут принятия законного решения о назначении даты новых выборов президента. Это входит в круг обязанностей комиссии. Мы ожидаем, что ЦИК примет решение о назначении даты выборов сегодня", - сказал лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания журналистам в воскресенье, 12 января.

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    Автор: Амалия Оганджанян


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