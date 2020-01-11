В Абхазии требуют незамедлительно объявить дату новых выборов

Оппозиционеры в самопровозглашенной Республике Абхазия требуют незамедлительно назначить дату повторных выборов президента и предупреждают, что не освободят захваченное ими здание администрации президента в Сухуми до тех пор, пока действующий глава региона Рауль Хаджимба не сложит полномочия. "Наши требования не изменились. Рауль Хаджимба должен сложить полномочия, после чего мы уйдем из этого здания", - заявил один из организаторов акций по захвату комплекса правительственных зданий в Сухуми Ахра Авидзба в воскресенье, 12 января.

Он также подчеркнул, что ЦИК должен объявить дату повторных президентских выборов уже в воскресенье, предупредив, что других условий активисты оппозиции не примут ни при каких обстоятельствах. Накануне вечером с требованием к ЦИК незамедлительно назначить дату новых выборов уже обратились целый ряд политических партий и общественных организаций Абхазии.

Совместное заявление оппозиции

"Верховный суд признал, что Рауль Хаджимба не является избранным главой государства и обязал Центральную избирательную комиссию назначить повторные выборы президента республики. Считаем, что ЦИК обязан незамедлительно назначить дату выборов президента Абхазии. Любое затягивание решения вопроса может привести к непредсказуемым последствиям", - говорится в совместном заявлении представителей оппозиции и общественных организаций, которое, в числе прочих, подписали руководители оппозиционных партий "Амцахара", (Родовые огни) "Айтайра" (Возрождение), "Единая Абхазия", "Народный фронт Абхазии" и общественных организаций "Апсадгьыл", (Родина), "Наш дом - Абхазия", "Женщины в политике".

"Из решения суда следует, что и вся исполнительная власть, назначенная Раулем Хаджимбой, является нелегитимной. В целях недопущения еще большей эскалации обстановки в стране, политические партии и общественные организации республики требуют от депутатов Народного собрания Абхазии, руководствуясь решением суда, принять экстренные и исчерпывающие меры по восполнению правового вакуума власти", - подчеркивается в заявлении.

Решение Кассационной коллегии суда

10 января Кассационная коллегия ВС Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы во втором туре выборов, прошедших осенью. Коллегия также отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов. 11 января председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что дата новых выборов будет объявлена в течение пяти дней. Это, однако, не устроило оппозицию.

"От ЦИКа люди ждут принятия законного решения о назначении даты новых выборов президента. Это входит в круг обязанностей комиссии. Мы ожидаем, что ЦИК примет решение о назначении даты выборов сегодня", - сказал лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания журналистам в воскресенье, 12 января.

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