"Вы - мошенники": как украинские студенты подрабатывать в Германию ездили

Конец ноября в Германии - начало предпраздничного периода. Открываются рождественские рынки с ароматным глинтвейном, предусмотрительные немцы начинают запасаться подарками на Рождество. Обычно - через онлайн-магазины. В этом году отраслевое объединение розничной торговли ожидает новый рекорд: 355 миллионов посылок с купленными в интернете товарами - и это только за предрождественский месяц. Каждый взрослый немец закажет на это Рождество в среднем по пять подарков в интернете.

Чтобы все это доставить, логистические компании - так официально именуются фирмы экспресс-доставки - массово набирают сотрудников на временную работу. Среди них немало молодых украинцев, которые приезжают в Германию по программе Федерального агентства по труду для иностранных студентов, ищущих подработки на время каникул.

Работать как лошадь - за минимальную зарплату

В ФРГ, согласно тарифным соглашениям между профсоюзами и логистическими компаниями, платить за час работы курьерам и сортировщикам посылок должны в среднем около 12 евро в час - до вычета налогов. 19-летний студент из одного из областных центров в Западной Украине Петр М. (имя изменено) с радостью был готов работать и менее чем за 10 евро. Чтобы устроиться на несколько месяцев сортировщиком посылок в Германии, он заплатил фирме-посреднику 200 евро. Посредник устроил Петра на другую фирму-посредника, которая выступила формальной стороной по договору. Удерживая свою маржу, такие фирмы временно "одалживают" сотрудников - в частности, украинских студентов - немецким работодателям. Парней - преимущественно сортировать посылки. Девушек, как правило, мыть туалеты или работать в заведениях общественного питания.

Монотонная и тяжелая работа не пугает Петра. От кофеварки до велосипеда - за смену приходится перебрасывать с конвейера на конвейер сотни посылок весом до 31 кг. Чтобы профинансировать обучение в Украине, Петр готов на многое. Спать в небольшой комнате вместе с другими студентами, отдавая за это более 300 евро в месяц. Даже платить фирме-посреднику за аренду рабочей одежды. Чтобы поехать в Германию, студент дома досрочно сдал сессию и собрал целую пачку справок. Но заработать ему так и не удалось.

Сортировка посылок на конвейере - тяжелый труд

Полиция не поверила украинским студентам

Чтобы сэкономить на дороге, Петр решил поехать из Украины на место работы в Германии микроавтобусом вместе с несколькими знакомыми студентами, которые тоже ехали подзаработать. Сразу после въезда в Германию ребят ждал неприятный сюрприз: встреча с сотрудниками федеральной полиции, которая, в частности, выборочно контролирует транспорт на приграничных трассах. Допрос, обыск, полицейский участок: как встретила ребят Германия, они запомнят на всю жизнь. Из-за языкового барьера украинцы долго не могли понять суть претензий.

"Вы - мошенники", - вспоминает Петр в разговоре с DW слова, произнесенные на русском языке одним из полицейских. Когда в участок прибыл переводчик с русского, стало понятно: полиция считает парней нелегалами. "Такое удостоверение в вашей стране можно купить", - пересказывает Петр разговор с правоохранителями, которые не поверили, что он студент и едет на работу в Германию по официальной студенческой программе. "Во время контроля проверяют документы из университета. Кроме того, задают вопросы, связанные с университетом, которые можно проверить и на месте", - со своей стороны, объяснили DW в пресс-службе федеральной полиции. Но в общении Петра с полицией что-то явно пошло не так.

Невъездные в Шенген

Проблема украинцев, помимо прочего, была и в том, что оригинала документа о трудоустройстве ни у кого из них не было. "Фирма, через которую мы устраивались, нас об этом не предупредила. Я просил предоставить доступ к отсканированному пакету документов на моем Google Disk", - говорит Петр. Но шансов исправить ошибку украинцам не дали. Телефоны изъяли для поиска данных, а самих студентов депортировали обратно с запретом въезда в Шенген на два года. В отделении полиции Петр и его знакомые провели 17 часов, ночевать пришлось на полу, поскольку кроватей на всех не хватило, рассказывает украинец.

Эмблема германского Федерального агентства по труду

Сотрудник Федерального агентства по труду, который занимается оформлением разрешений на студенческую подработку для иностранцев, рассказал DW, что время от времени федеральная полиция обращается в его отдел, чтобы проверить, действительно ли тот или иной человек получал разрешение на работу. "Но, вероятно, большинство полицейских и не знают, куда звонить - да и не обязаны этого делать", - говорит представитель немецкого ведомства. В полиции добавляют, что помимо студенческого билета проверяют на месте только подтверждение трудоустройства и подтверждение из университета о том, что в указанный в документах период работы у студента нет занятий и экзаменов или что студент от них освобожден.

Подработка на каникулах окончилась обвинением

Петра и его приятелей сейчас обвиняют по трем статьям: незаконное пересечение границы, незаконное пребывание в Германии и нелегальное трудоустройство. По завершению двухгодичного запрета на въезд в Шенгенскую зону, депортированным, вероятно, придется заплатить приблизительно от 400 до 600 евро при следующем въезде. Сколько именно, решит суд. Чтобы попытаться доказать свою правоту в суде, украинцам нужно будет нанять в Германии адвоката, который обойдется им примерно в 1000 евро с каждого. "У нас таких денег нет", - в отчаянии признается мать Петра. Да и исправить ситуацию постфактум тяжело. "Можно было бы попробовать разве что снизить сумму штрафа или сократить срок запрета на въезд, если найти смягчающие обстоятельства", - рассказал в беседе с DW адвокат из Дрездена Михаэль Мурахвер.

Полиция инкриминировала украинцам въезд на территорию ФРГ без необходимой для работы визы. В то же время, как подтвердили DW в Федеральном агентстве по труду, виза для студенческой работы на каникулах не нужна. "В случаях со студентами из стран, с которыми действует безвизовый режим, достаточно подтверждения от Федерального агентства о предоставлении рабочего места на каникулах", - отметили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о заполненном немецким работодателем формуляре Ferienbeschäftigung für Ausländische Studierende / Namentliche Anforderung. Он нужен в том случае, когда у иностранного студента уже есть договоренность о трудоустройстве с конкретной фирмой, и она обращается за разрешением в Федеральное агентство по труду. Получив подтверждение из Украины на немецком языке о том, что заявитель действительно является студентом и на период трудоустройства у него каникулы, сотрудник немецкого ведомства ставит на этом документе подпись и печать. Оригинал этого документа - или, по крайней мере, его копию - стоит иметь при себе, чтобы минимизировать риск претензий на границе.

Незаконные посредники при трудоустройстве в Германии

Но как рассказал DW Петр, украинский посредник, который помогал оформлять документы, не предупредил о возможных вопросах пограничников. В конечном итоге, когда у студентов возникли проблемы, ни посредник, ни номинальный работодатель ничем не помогли. Это и не удивительно, поскольку любая посредническая деятельность в этой сфере является нелегальной, объяснили DW в Федеральном агентстве по труду. "Посредничество частных фирм в трудоустройстве студентов на каникулах является нарушением, поскольку нивелирует законность такого трудоустройства. Если ведомству было бы известно об участии в процессе посредника, мы не имели бы права выдавать подтверждение предоставления рабочего места", - отметил представитель агентства. Там также поясняют, что не разрешают посреднические услуги, чтобы финансово не обременять молодежь.

Тем временем, посреднический бизнес по трудоустройству иностранных студентов на каникулах процветает. Фирмы активно развивают свой бизнес, даже предлагая бонусы тем студентам, которые приведут трудоустраиваться друзей.

На руку посредниками играет и тот факт, что в Украине консультировать и оформлять документы по этой программе германским Федеральным агентством по труду официально уполномочена только одна небольшая общественная организация из Харькова - MultiKultiUA. Каждый год эта организация принимает около трехсот заявок на трудоустройство студентов, около половины из которых находят работу на каникулах по указанному в анкете профилю, рассказал в разговоре с DW глава MultiKultiUA Сергей Савицкий. В то же время, тысячи студентов пользуются услугами коммерческих посредников - очевидно, не осознавая рисков.

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