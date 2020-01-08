Выход Великобритании лишил Евросоюз 75 млрд евро

В связи с "Брекзитом" бюджет Европейского Союза с 2021 по 2027 годы уменьшится в общей сложности на 75 млрд евро. Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на заседании Европарламента в Страсбурге в среду, 12 февраля.

Экологическая составляющая

Во время дебатов о бюджете на предстоящие семь лет глава исполнительного органа Евросоюза призвала учесть при планировании принятую в конце 2019 года европейскую экологическую программу Green Deal, на которую предполагается выделить 100 млрд евро.

Кроме того, фон дер Ляйен подчеркнула, что не согласится с бюджетом, в котором на цели защиты климата будет отведено менее 25 процентов всех расходов, поскольку в этом случае не удастся достичь поставленных ЕС экологических целей. Одновременно глава Еврокомиссии заявила о необходимости в ближайшем времени заключить компромисс. "Если бюджет скоро не будет принят, в следующем году мы не будем в состоянии финансировать новые задачи", - отметила она.

В свою очередь председатель фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер (Manfred Weber) призвал покончить с дискуссиями о странах-донорах Евросоюза. Средства для защиты границ или для поддержки Африки не вернутся в страны ЕС, но важны для всех из них, пояснил Вебер.

Климатическая программа ЕС и выход Великобритании из ЕС

В декабре новый председатель Еврокомиссии представила программу ЕС по защите климата, на которую в ближайшие годы будет выделено в общей сложности 100 млрд евро, а до 2030 года - 1 трлн евро. Европейский проект Green Deal по необходимым усилиям будет сравним с американской программой высадки человека на Луну в 1960-х годах, заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, целью всеобъемлющей программы станет достижение к 2050 году полной климатической нейтральности в странах ЕС, то есть экономической деятельности с нулевыми выбросами парниковых газов. Тем самым Европа надеется затормозить потепление на планете.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля. Этот шаг последовал после референдума в 2016 году и затянувшихся переговоров с Брюсселем. Власти Великобритании изначально планировали "Брекзит" на 29 марта 2019 года, но подготовленный законопроект был неоднократно отклонен парламентом. 22 января за него проголосовала Палата лордов, 23 января его подписала королева Великобритании Елизавета II. С 1 февраля начался 11-месячный переходный период. До 31 декабря Великобритания и ЕС должны подписать торговое соглашение.

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