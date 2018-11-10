 Высокопоставленный афганский дипломат попросил убежища в ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 10.11.2018

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Германия

Высокопоставленный афганский дипломат попросил убежища в ФРГ

После окончания службы в одной из дипмиссий в ФРГ афганский дипломат подал ходатайство об убежище, пишет газета Süddeutsche Zeitung. В 2018 году из Германии были высланы 228 афганцев.

Афганское посольство в Берлине (фото из архива)

Афганское посольство в Берлине (фото из архива)

В Германии попросил убежища высокопоставленный дипломат из Афганистана, сообщили немецкие газета Süddeutsche Zeitung и телеканалы WDR и NDR в пятницу, 9 ноября. По информации их источников в дипломатических кругах Берлина, афганский чиновник, работавший в одной из дипмиссий в ФРГ до конца октября, не хочет возвращаться на родину "из соображений безопасности".

Вместо того чтобы отправиться в Кабул, дипломат обратился в немецкую полицию и подал ходатайство о предоставлении убежища. Ходатайство уже зарегистрировано Федеральным ведомством по миграции и беженцам (BAMF).

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В июле в ФРГ возобновилась депортация афганцев

Этот случай может поставить немецкие власти в неловкое положение, отмечает Süddeutsche Zeitung, напоминая, что в последние месяцы по инициативе главы МВД Германии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) активизировалась высылка афганцев, чьи ходатайства об убежище в ФРГ были отклонены. В июле был отменен временный запрет на депортации в Афганистан, введенный в действие, в частности, после нападения на посольство в ФРГ в Кабуле весной 2017 года. Основанием послужил отчет германского МИДа, в котором ситуация с безопасностью в Афганистане характеризуется как до сих пор "переменчивая", но с некоторыми улучшениями.

По данным МВД ФРГ, в 2018 году на родину из Германии вернулись 228 афганцев.

В 2013 году отказались возвращаться на родину по окончании службы около 100 афганских дипломатов, работавших в разных странах мира. Это произошло незадолго до отвода солдат боевой миссии Международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане (ISAF), который вызывал опасения за будущее страны, отмечает Süddeutsche Zeitung.

Смотритетакже:

  • Afghanische Polizeikräfte Ausbildung durch deutsche Polizei

    Крэш-курс для афганских полицейских

    12-летняя миссия завершается

    С 2002 года Германия в рамках совместного проекта GPPT (German Police Projekt Team) оказывает поддержку афганскому правительству в создании полицейских структур, ориентирующихся на принципы правового государства. Кроме того, уже 7 лет ФРГ помогает Афганистану по программе европейской полицейской миссии Europol, в которой участвуют более 20 стран.

  • Afghanistan Polizei Kabul 2013

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Различные задачи

    Одна из важных составляющих немецкой стратегии в Афганистане - подготовка инструкторов, которые затем сами будут обучать сотрудников полиции по всей стране. Europol же занимается обучением полицейских на руководящих постах. Цель этой программы - развитие управленческих структур и коммуникации, создание эффективной уголовной полиции.

  • Ausbildung afghanischer Polizisten durch deutsche Militärpolizei in Faisabad

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Профессиональное обучение за несколько недель

    Курс обучения для полицейских, которые будут патрулировать улицы, длится 8 недель. Как обращаться с оружием, как производить задержание, как вести допрос с соблюдением прав задержанного? Это в настоящее время преподают новичкам. Многие из них не умеют читать и писать. Поэтому их еще учат грамоте.

  • Kadetten der afghanische Nationalpolizei

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Критика и сомнения

    Сегодня многие сомневаются в том, что после вывода сил международной коалиции афганские полицейские сумеют обеспечить безопасность в стране. Кроме проблем административного характера, связанных с организацией и логистикой, есть и другие. Например, процветающая в Афганистане коррупция. Местную полицию афганцы считают одной из самых коррумпированных структур.

  • Afghanistan Polizei

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Четыре города

    Бундесвер обучает полицейских в четырех городах страны - Файзабаде, Кундузе, Мазари-Шарифе и Кабуле. Файзабад и Кундуз уже переданы под контроль афганских властей. До конца 2014 года - параллельно с выводом контингента ISAF - афганские полицейские постепенно будут брать на себя ответственность за обеспечение безопасности в двух других городах.

  • Afghanistan Polizei Polizist Kundus Sandkastenraum Ausbildung German Police Project Team GPPT

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Немцы обучают не только полицейских

    Германия помогает в обучении не только полицейских. Немецкое Общество международного сотрудничества (GIZ) проводит курсы для электриков, сантехников и других специалистов. Они, в частности, будут поддерживать в надлежащем состоянии помещения, специально оборудованные под семинары для полицейских.

  • Polizei Afghanistan

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Требуются женщины-полицейские

    В афганской полиции не хватает женщин. В мусульманской стране недопустимо, чтобы задержание или обыск проводили мужчины, если эти меры применяются по отношению к женщинам. Поэтому бундесвер организовал специальные курсы для женщин-полицейских. Их учат и другим практическим навыкам, например, нападению и самообороне.

  • Afghanistan Angriff auf Ausländer-Viertel in Kabul

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Профессия с риском для жизни

    После того, как ответственность за обеспечение безопасности в стране стала переходить в руки местых властей, в стране резко возросло число полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. По данным МВД, только в период с марта по сентябрь 2013 года в Афганистане было убито около 1800 сотрудников полиции - в два раза больше, чем за аналогичный период 2012 года.

    Автор: Эстер Фельден, Наталья Позднякова


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Крэш-курс для афганских полицейских

После вывода из Афганистана военнослужащих миссии ISAF местным полицейским предстоит самостоятельно обеспечивать безопасность в стране. Сейчас они проходят подготовку у европейских инструкторов. (26.03.2014)  

Ссылки в интернете

Süddeutsche Zeitung: В ФРГ просит убежища высокопоставленный афганский дипломат

RBB: Спецслужбы знали о планах ИГ атаковать посольство ФРГ в Кабуле  

Аудио- и видеофайлы по теме

Чеченцы в Германии подрались с афганцами и пожаловались президенту ФРГ  

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