Высокопоставленный афганский дипломат попросил убежища в ФРГ

В Германии попросил убежища высокопоставленный дипломат из Афганистана, сообщили немецкие газета Süddeutsche Zeitung и телеканалы WDR и NDR в пятницу, 9 ноября. По информации их источников в дипломатических кругах Берлина, афганский чиновник, работавший в одной из дипмиссий в ФРГ до конца октября, не хочет возвращаться на родину "из соображений безопасности".

Вместо того чтобы отправиться в Кабул, дипломат обратился в немецкую полицию и подал ходатайство о предоставлении убежища. Ходатайство уже зарегистрировано Федеральным ведомством по миграции и беженцам (BAMF).

В июле в ФРГ возобновилась депортация афганцев

Этот случай может поставить немецкие власти в неловкое положение, отмечает Süddeutsche Zeitung, напоминая, что в последние месяцы по инициативе главы МВД Германии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) активизировалась высылка афганцев, чьи ходатайства об убежище в ФРГ были отклонены. В июле был отменен временный запрет на депортации в Афганистан, введенный в действие, в частности, после нападения на посольство в ФРГ в Кабуле весной 2017 года. Основанием послужил отчет германского МИДа, в котором ситуация с безопасностью в Афганистане характеризуется как до сих пор "переменчивая", но с некоторыми улучшениями.

По данным МВД ФРГ, в 2018 году на родину из Германии вернулись 228 афганцев.

В 2013 году отказались возвращаться на родину по окончании службы около 100 афганских дипломатов, работавших в разных странах мира. Это произошло незадолго до отвода солдат боевой миссии Международных сил по поддержанию безопасности в Афганистане (ISAF), который вызывал опасения за будущее страны, отмечает Süddeutsche Zeitung.

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