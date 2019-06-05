Высадка в Нормандии: победы и жертвы (фотогалерея)

Ровно 75 лет назад, 6 июня 1944 года, началась высадка союзных войск по антигитлеровской коалиции в Нормандии, открывшая Западный фронт в Европе. Эта грандиозная операция стоила очень больших жертв.
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