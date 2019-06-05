 Высадка в Нормандии: победы и жертвы (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.06.2019

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Культура и стиль жизни

Высадка в Нормандии: победы и жертвы (фотогалерея)

Ровно 75 лет назад, 6 июня 1944 года, началась высадка союзных войск по антигитлеровской коалиции в Нормандии, открывшая Западный фронт в Европе. Эта грандиозная операция стоила очень больших жертв.

  • День Д

    Самый длинный день в истории

    День Д

    "Днем Д" называют обычно на Западе день 6 июня 1944 года, когда на побережье Франции, в Нормандии, высадился десант западных союзников по антигитлеровской коалиции. В ходе грандиозной и стоившей больших жертв операции был открыт Западный фронт в Европе, имевший очень важное значение во Второй мировой войне.

  • День Д

    Самый длинный день в истории

    Операция "Оверлорд"

    "Оверлорд" - так именовалась эта военная операция в штабных документах. В ней участвовали воинские, морские и военно-воздушные соединения 14 стран, в том числе США, Великобритании, Польши, Канады, Франции, Греции, Чехии, Австралии. Только в первый день операции было задействовано около 5300 кораблей, катеров и барж, 8000 самолетов - штурмовиков и бомбардировщиков, 170 тысяч солдат.

  • День Д

    Самый длинный день в истории

    Главнокомандующий Эйзенхауэр

    Главнокомандующим был генерал Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, впоследствии 34-й президент Соединенных Штатов Америки. До операции в Нормандии, в 1942-43 годах, он командовал силами союзников, разбившими войска нацистской Германии в Северной Африке, на Сицилии, а также в материковой Италии.

  • День Д

    Самый длинный день в истории

    Крупнейшая десантная операция

    Перед началом операции на Нормандию обрушились сильные дожди. При таких тажелых погодных условиях высадка на побережье считалась невозможной. Но промедление увеличивало риск утечки секретной информации. И наступление назначили лишь на один день позже запланированного: штурмовые части высадились ранним утром 6 июня 1944 года. Так началась крупнейшая в истории десантная военная операция.

  • День Д

    Самый длинный день в истории

    66 тысяч погибших

    Западные союзники одновременно высадились на всем протяжении береговой полосы - 98 км - и штурмовали укрепления гитлеровского "Атлантического вала". Столкнувшись с хорошо организованным сопротивлением, они несли тяжелые потери, но смогли прорвать оборонительные позиции немцев. В ходе операции погибли, в общей сложности, почти 66 тысяч военнослужащих союзнических сил, 18 тысяч пропали без вести.

  • День Д

    Самый длинный день в истории

    Герои-десантники

    Участникам парашютного десанта предстояло высаживаться в кромешной тьме на хорошо укрепленном нацистами берегу. Чтобы оставаться незамеченными в темноте, десантники красили себе лица жженой пробкой. Лишь немногим из этих бойцов удалось уцелеть.

  • День Д

    Самый длинный день в истории

    Искусственные гавани

    После высадки десанта в Нормандии союзники планировали задействовать в операции две крупные искусственные гавани "Малберри", предназначенные для транспортных судов (на снимке). Элементы для этих сборных наплавных пирсов изготовили в Великобритании.

  • Гитлер в Оберзальцберге

    Самый длинный день в истории

    Самонадеянность Гитлера

    6 июня 1944 года Гитлер находился в своей резиденции в Оберзальцберге - курортном местечке в Альпах. О высадке в Нормандии ему доложили лишь в 10 часов утра. Сделать это раньше подчиненные не решились: "фюрер" крепко спал. Новость, как ни странно, привела Гитлера в восторг. Он был уверен, что сейчас войска вермахта в прямом столкновении, наконец, смогут расправиться с британцами.

  • День Д

    Самый длинный день в истории

    Одиннадцать месяцев спустя

    Несмотря на большие жертвы, нормандская операция была очень успешной. Тем не менее, прошло еще одиннадцать месяцев, прежде чем завершилась Вторая мировая война в Европе. Впрочем, многим солдатам, участвовавшим в этой операции, пришлось повоевать еще в азиатско-тихоокеанском регионе, где шла война против Японии.

  • День Д

    Самый длинный день в истории

    В память о героях войны

    В память о тех, кто участвовал в операции "Оверлорд" в Нормандии, 6-го июня каждого года во Франции проходят масштабные торжества. На месте высадки союзников установлен памятник, напоминающий о погибших в ходе этого "самого длинного дня в истории", как его назвали однажды.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Наталия Королева


  • День Д

    Самый длинный день в истории

    День Д

    "Днем Д" называют обычно на Западе день 6 июня 1944 года, когда на побережье Франции, в Нормандии, высадился десант западных союзников по антигитлеровской коалиции. В ходе грандиозной и стоившей больших жертв операции был открыт Западный фронт в Европе, имевший очень важное значение во Второй мировой войне.

  • День Д

    Самый длинный день в истории

    Операция "Оверлорд"

    "Оверлорд" - так именовалась эта военная операция в штабных документах. В ней участвовали воинские, морские и военно-воздушные соединения 14 стран, в том числе США, Великобритании, Польши, Канады, Франции, Греции, Чехии, Австралии. Только в первый день операции было задействовано около 5300 кораблей, катеров и барж, 8000 самолетов - штурмовиков и бомбардировщиков, 170 тысяч солдат.

  • День Д

    Самый длинный день в истории

    Главнокомандующий Эйзенхауэр

    Главнокомандующим был генерал Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, впоследствии 34-й президент Соединенных Штатов Америки. До операции в Нормандии, в 1942-43 годах, он командовал силами союзников, разбившими войска нацистской Германии в Северной Африке, на Сицилии, а также в материковой Италии.

  • День Д

    Самый длинный день в истории

    Крупнейшая десантная операция

    Перед началом операции на Нормандию обрушились сильные дожди. При таких тажелых погодных условиях высадка на побережье считалась невозможной. Но промедление увеличивало риск утечки секретной информации. И наступление назначили лишь на один день позже запланированного: штурмовые части высадились ранним утром 6 июня 1944 года. Так началась крупнейшая в истории десантная военная операция.

  • День Д

    Самый длинный день в истории

    66 тысяч погибших

    Западные союзники одновременно высадились на всем протяжении береговой полосы - 98 км - и штурмовали укрепления гитлеровского "Атлантического вала". Столкнувшись с хорошо организованным сопротивлением, они несли тяжелые потери, но смогли прорвать оборонительные позиции немцев. В ходе операции погибли, в общей сложности, почти 66 тысяч военнослужащих союзнических сил, 18 тысяч пропали без вести.

  • День Д

    Самый длинный день в истории

    Герои-десантники

    Участникам парашютного десанта предстояло высаживаться в кромешной тьме на хорошо укрепленном нацистами берегу. Чтобы оставаться незамеченными в темноте, десантники красили себе лица жженой пробкой. Лишь немногим из этих бойцов удалось уцелеть.

  • День Д

    Самый длинный день в истории

    Искусственные гавани

    После высадки десанта в Нормандии союзники планировали задействовать в операции две крупные искусственные гавани "Малберри", предназначенные для транспортных судов (на снимке). Элементы для этих сборных наплавных пирсов изготовили в Великобритании.

  • Гитлер в Оберзальцберге

    Самый длинный день в истории

    Самонадеянность Гитлера

    6 июня 1944 года Гитлер находился в своей резиденции в Оберзальцберге - курортном местечке в Альпах. О высадке в Нормандии ему доложили лишь в 10 часов утра. Сделать это раньше подчиненные не решились: "фюрер" крепко спал. Новость, как ни странно, привела Гитлера в восторг. Он был уверен, что сейчас войска вермахта в прямом столкновении, наконец, смогут расправиться с британцами.

  • День Д

    Самый длинный день в истории

    Одиннадцать месяцев спустя

    Несмотря на большие жертвы, нормандская операция была очень успешной. Тем не менее, прошло еще одиннадцать месяцев, прежде чем завершилась Вторая мировая война в Европе. Впрочем, многим солдатам, участвовавшим в этой операции, пришлось повоевать еще в азиатско-тихоокеанском регионе, где шла война против Японии.

  • День Д

    Самый длинный день в истории

    В память о героях войны

    В память о тех, кто участвовал в операции "Оверлорд" в Нормандии, 6-го июня каждого года во Франции проходят масштабные торжества. На месте высадки союзников установлен памятник, напоминающий о погибших в ходе этого "самого длинного дня в истории", как его назвали однажды.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Наталия Королева


 

Смотрите также:

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    Первый налет был совершен 13 февраля 1945 года. В нем участвовали 245 британских бомбардировщиков типа "Ланкастер". В 21 час 39 минут в столице Саксонии прозвучал сигнал воздушной тревоги. А потом начался кошмар. Всего 23 минуты продолжалась ковровая бомбардировка. Но этого хватило, чтобы весь центр города запылал. После второй атаки территория в 15 квадратных километров превратилась в руины.

  • Deutschland Dresden Zerstörung Zweiter Weltkreig

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

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    В результате бомбежки сильно пострадала и барочная церковь Хофкирхе - одна из крупнейших в Саксонии. Обрушились ее крыша и купол, рухнула часть наружных стен. Работы по восстановлению начались сразу после Второй мировой войны. Реконструкция была завершена лишь 17 лет спустя.

  • Dresden Bombardierung Luther Denkmal

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Памятник Мартину Лютеру

    Памятник протестантскому реформатору Мартину Лютеру (Martin Luther), созданный скульптором Адольфом фон Дондорфом (Adolf von Donndorf) в 1861 году и установленный рядом с церковью Фрауэнкирхе в 1885 году, пострадал незначительно. Тем не менее, потребовалась его реставрация.

  • Deutschland Dresden Frauenkirche

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Церковь Фрауэнкирхе

    Сооруженная в 1726-1743 годах знаменитая барочная церковь Фрауэнкирхе, один из самых замечательных протестантских храмов Дрездена, в результате бомбардировок была полностью разрушена. Вплоть до 1993 года ее руины так и оставались нетронутыми как напоминание об ужасах войны. Затем началось ее восстановление. Торжественное открытие воссозданного храма состоялось в 2005 году.

  • Deutschland Dresdner Frauenkirche

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Новая жизнь возрожденного храма

    До 2005 года продолжались работы по восстановлению церкви Фрауэнкирхе. Они проводились по историческим чертежам и обошлись почти в 130 миллионов евро. Пожертвования поступали со всего мира. Сегодня это монументальное 91-метровое сооружение - одна из самых популярных достопримечательностей Дрездена.

  • Deutschland Dresden Katholische Hofkirche

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Восстановленные жемчужины

    Сейчас Дворцовая площадь, возвышающаяся на ней церковь Хофкирхе и другие отреставрированные достопримечательности Дрездена предстают глазам туристов во всей красе. Католическая Хофкирхе построена в лютеранской Саксонии потому, что курфюрст саксонский Август Сильный, будучи протестантом, принял католицизм. На этот шаг он пошел ради получения польского престола. Хофкирхе возведена в 1739-1754 годах.

  • Martin Luther Denkmal mit der Frauenkirche Dresden

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Вторая жизнь Лютера

    На прежнее место рухнувший в феврале 1945 года памятник Мартину Лютеру вновь был установлен в 1955 году. Но серьезные работы по его реставрации были проведены лишь в 2003-2004 годах. До этого пострадавший монумент - так же, как и руины расположенной рядом с ним Фрауэнкирхе, - служил напоминанием о беспощадных бомбардировках Дрездена. Сегодня у памятника Лютеру любят собираться туристы и молодежь.

  • Deutschland Dresden Türmen der Katholischen Hofkirche

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Флоренция на Эльбе

    Сегодня Дрезден вновь занимает почетное место в ряду красивейших городов Германии. Благодаря своему живописному расположению на берегу реки и барочной архитектуре саксонская столица нередко именуется Флоренцией на Эльбе. В настоящее время население Дрездена составляет около 550 тысяч человек. Это один из крупнейших городов ФРГ.

  • BdT 23.01.2015 Dresden

    Разрушенный и возрожденный Дрезден

    Напоминание о страшной трагедии

    В 2015 году, к 70-летней годовщине трагедии Дрездена, немецкий художник иранского происхождения Ядегар Азизи (Yadegar Asisi) создал масштабное панорамное полотно с изображением разрушенного бомбежками города на Эльбе.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

В Портсмуте проходят торжества по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии

На памятном мероприятии в Великобритании присутствуют Елизавета II, Дональд Трамп и Ангела Меркель, а также участники Нормандской операции. (05.06.2019)  

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Примирение Германии и Франции - образец для народов мира

На торжествах, посвященных 60-летию высадки в Нормандии, президент Франции Жак Ширак подчеркнул фундаментальную важность германо-французского сотрудничества, благодаря которому Европа вот уже 60 лет живет в мире. (06.06.2004)  

Речь федерального канцлера Германии на торжествах в Нормандии

Полный текст речи федерального канцлера Герхарда Шредера на торжествах по случаю 60-летия D-Day - операции по высадке десанта в Нормандии западными союзниками по антигитлеровской коалиции. (06.06.2004)  

Олланд и Обама почтили память жертв битвы за Нормандию

Президенты Франции и США участвовали в церемонии на американском военном кладбище. (06.06.2014)  

Bild: Мировые лидеры не хотят сидеть рядом с Путиным на торжествах в Нормандии

Организаторы торжеств по случаю 70-летия высадки союзников в Нормандии решают сложную задачу: кто будет сидеть рядом с российским президентом на почетной трибуне. (28.05.2014)  

Самый длинный день в истории

75 лет назад, 6 июня 1944 года, началась высадка союзных войск по антигитлеровской коалиции в Нормандии. Эта грандиозная операция стоила очень больших жертв. (05.06.2019)  

Разрушенный и возрожденный Дрезден

74 года минуло с тех пор, как в результате авианалетов, совершенных союзниками по антигитлеровской коалиции, один из красивейших городов Германии был превращен в руины. (12.02.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

D-Day - самый старый ветеран о высадке союзников в Нормандии (05.06.2014)  

06.06.2014 Геофактор: Высадка Путина в Нормандии - дипломатическое перемирие на фоне конфликта  

Также по теме

Großbritannien D-Day-Gedenkveranstaltung in Portsmouth

В Портсмуте проходят торжества по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии 05.06.2019

На памятном мероприятии в Великобритании присутствуют Елизавета II, Дональд Трамп и Ангела Меркель, а также участники Нормандской операции.

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