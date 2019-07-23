Выросло число жертв пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Количество жертв пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до четырех человек. По данным властей региона, три ребенка скончались в больнице во вторник, 23 июля. В Хабаровском крае 24 июля будет объявлен трехдневный траур, заявила пресс-секретарь губернатора Сергея Фургала.

Приостановлена работа туристического комплекса "Холдоми", на территории которого находился палаточный лагерь. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Оно будет передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Пожар в палаточном лагере вспыхнул ночью 23 июля. В это время в лагере находились 189 детей. Через несколько часов огонь удалось потушить. Причиной возгорания мог стать неисправный обогреватель в одной из палаток, заявил неназванный собеседник агентства ТАСС из правоохранительных органов.

На месте происшествия погибла 11-летняя девочка, еще несколько детей пострадали от ожогов и отравления продуктами горения. По предварительным данным регионального управления МЧС России, сгорело 20 палаток, еще 6 повреждены огнем.

Разрешение на пребывание детей предполагало проживание в стационарных корпусах

Разрешение на пребывание детей в летнем лагере было получено в октябре 2018 года, сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора. По ее словам, размещение "предполагало проживание в стационарных помещениях".

По информации на сайте правительства Хабаровского края, лагерь "внесен в реестр краевых оздоровительных учреждений". При этом он "должен иметь 450 мест в стационарных корпусах", однако на момент пожара в них находились немногим более 60 человек, говорится в сообщении.

В конце мая текущего года в лагере проходила проверка. Надзорный орган выявил ряд нарушений для стационарных корпусов и поручил устранить их до августа.

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