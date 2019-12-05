Выплаты пенсий жителям Донбасса: депутаты предлагают новые правила

Выплаты пенсий жителям Донбасса призван урегулировать специальный закон. Как и где пенсионеры, оказавшиеся в зоне конфликта на востоке Украины, смогут получать свою пенсию?
Защита социальных прав жителей неподконтрольных Киеву отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) представляет собой большой комплекс сложных проблем. Среди них - вопросы признания законными сделок в отношении имущества и жилья, проблемы наследования, а также выдачи документов так называемых "ЛНР" и "ДНР". По большинству из этих вопросов продолжаются дискуссии, но официальный Киев сделал первый шаг к решению неотложной проблемы выплаты пенсий и социальной помощи.
Проблема выплаты пенсий жителям Донбасса
26 ноября в Верховной раде зарегистрирован законопроект по урегулированию выплат пенсий лицам, проживающим на временно неподконтрольных Киеву территориях. Авторами законопроекта стали 17 депутатов, среди которых представители фракций "Слуга народа", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Батькивщины".
Жители Донбасса, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица, имеют право на украинскую пенсию
По данным авторов документа, около 500 тысяч пенсионеров в Донбассе зарегистрированы как внутренне перемещенные лица и должны получать украинскую пенсию.
Те из них, кто пытается каждые два месяца лично являться в государственные органы Украины на подконтрольной Киеву территории для получения пенсий, вынуждены ждать в многочасовых очередях на плохо оборудованных пропускных пунктах, где уже зафиксированы случаи смерти людей пожилого возраста.
Что предлагают авторы законопроекта
Как сообщила одна из авторов проекта закона, председатель парламентского подкомитета по временно оккупированным территориям Галина Третьякова, этот документ предусматривает предоставление жителям этих районов, которые не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций. А в случае потери ими документов - предоставление возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц. Проект также предусматривает отмену обязательной регистрации пенсионеров как внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) для получения пенсий, а выплата задолженности по пенсиям вместо ограничения этого срока в три года устанавливается без срока давности.
Третьякова назвала законопроект "частью политики реинтеграции Донбасса", но признала, что выплата пенсий наличными деньгами жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, осуществляемая непосредственно по месту их проживания, пока невозможна. Она констатировала, что еще нет механизма безопасной доставки наличных на эти территории. "Переговоры о посреднической миссии таких международных организаций, как Красный Крест продолжаются, они не завершены", - сказала Третьякова.
Однако депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев в беседе с DW сказал, что он категорически против любых перечислений средств на территории, которые не находятся под контролем Киева.
Цена вопроса для Украины
Незарегистрированных как внутренне перемещенных лиц пенсионеров в Донбассе, по предварительным оценкам, может быть более 700 тысяч. Они не получают надлежащей им украинской пенсии. Именно их права, по словам авторов проекта закона, прежде всего, должны быть защищены. "Люди в ОРДЛО, получающие эти выплаты, станут первыми послами мира и будут нести Украину в Донбасс", - сказала еще одна соавтор законопроекта, депутат парламента от фракции "Оппозиционного платформы - За жизнь" Наталья Королевская.
Многим пенсионерам приходится пересекать линию разграничения и ожидать своей очереди для получения пенсии на украинской территории
Между тем в социальных сетях уже разгорелась дискуссия. В частности, критики обращают внимание на огромную нагрузку на государственный бюджет: если этот проект станет законом и заработает с 1 января 2020 года, пенсионный долг Украины превысит 85 миллиардов гривен (более 3 миллиардов евро). А это - около трети годового оборонного бюджета Украины.
Авторы законопроекта признают, что одномоментная выплата такой суммы невозможна и предлагают вместо этого реструктуризацию пенсионного долга.
Выплату пенсий жителям Крыма новый законопроект гарантирует по такой же процедуре, как и жителям Донбасса. Но представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич считает, что норма об обязательном подтверждении крымчанами неполучения пенсий от России является дискриминационной и должна быть отменена. Он также считает незаконным положение о выдаче пенсий только одним государственным банком и сообщил, что это сейчас оспаривается в суде прокуратурой.
Украина должна помогать пенсионерам Донбасса
Сейчас в Украине насчитывается около 1 миллиона 400 тысяч временно перемещенных лиц - беженцев с Донбасса. Раньше их было гораздо больше, но часть была вынуждена вернуться в ОРДЛО, потому что люди не нашли возможности экономического выживания на подконтрольной территории, отметила активистка благотворительного фонда "Право на защиту" Анастасия Одинцова.
По ее словам, многие дети пенсионеров, проживающих в Донбассе, живут по всей Украине и содержат за свой счет родителей, не способных выезжать за пенсиями. А представитель правозащитной организации "Донбасс SOS" Елена Кушко сообщила, что украинские суды завалены исками пенсионеров на дискриминационные ограничения выплат украинских пенсий, и истцы в основном успешно выигрывают эти дела против государства.
Инициатива депутатов получила одобрение международных организаций. Ноэль Калхун из Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине во время дискуссии в Верховной раде, посвященной защите социальных прав жителей Донбасса, напомнила, что международное право и практика Европейского суда по правам человека требует, чтобы государства прилагали все усилия для помощи своим гражданам, оказавшимся в результате военных конфликтов на неконтролируемых правительством территориях.
В качестве примера она привела Молдавию, правительство которой поддержало право детей Приднестровья получать образование на молдавском языке - профинансировало аренду школ по изучению молдавского языка, школьные автобусы для детей и учебники.
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