Выдан ордер на арест лидера венесуэльской оппозиции Лопеса

Суд в Венесуэле в четверг, 2 мая, выдал ордер на арест оппозиционера Леопольдо Лопеса, лидера партии "Народная воля". Согласно постановлению суда, венесуэльские спецслужбы обязаны задержать Лопеса и доставить его в военную тюрьму Рамо Верде. В настоящее время Леопольдо Лопес вместе с семьей укрывается в резиденции испанского посла в Каракасе. Испанские власти уже объявили, что не собираются выдавать его режиму Николаса Мадуро.

Перешедшие на сторону временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо военнослужащие 30 апреля освободили Лопеса, приговоренного к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы за "призывы к насилию". На протяжении многих лет Лопес считался лидером венесуэльской оппозиции и провел последний год под домашним арестом.

Выступая вместе с Гуайдо и военными на базе ВВС Ла-Карлота близ Каракаса, он сообщил, что был освобожден по распоряжению временного президента. "Пришел час завоевать свободу", - заявил он, пожелав венесуэльцам "силы и веры", чтобы добиться окончательного перехода власти к оппозиции. После фактического провала переворотаон укрылся в посольстве Испании.

Между тем Николас Мадуро 2 мая выступил с телеобращением к согражданам, стоя в окружении нескольких военачальников. Мадуро назвал ложными сообщения о том, что он потерял поддержку военных. По его словам, армия сплотилась вокруг него.

Кризис в Венесуэле

С начала 2019 года Венесуэла находится в глубоком политическом и социальном кризисе. После вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок 22 января в стране начались активные политические протесты.

Днем позже председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Легитимность его лидерства признали большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств. В апреле законодательное собрание Венесуэлы, по-прежнему выступающее на стороне Мадуро, лишило Гуайдо депутатской неприкосновенности.

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