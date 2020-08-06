Выборы-2020 в Беларуси: главное о президентской кампании

По тому, как развивались события в преддверии нынешней президентской кампании в Беларуси, казалось, что выборы предстоят скучные и предсказуемые. Александр Лукашенко чувствовал себя так уверенно, что даже вступил в жесткий и длительный клинч с Москвой по поводу условий поставки энергоносителей. А титульная оппозиция вновь занялась поиском единого кандидата от демократических сил, который изначально таковым являться никак не мог.

Но со временем выборы-2020 принесли массу сюрпризов и неожиданностей - это их главная особенность. И запомнятся они тем, что в ходе кампании многое случилось в белорусской политике впервые.

Кампания на фоне коронавируса

Все карты смешала пандемия коронавируса, которую уж точно никто не мог предвидеть. Отношение к ней у президента Лукашенко и его оппонентов оказалось прямо противоположным. Глава государства долго отрицал даже не опасность, а сам факт эпидемии.

Лукашенко убеждал белорусов, что лучше всего от коронавируса защитит водка, баня и трактор

Он убеждал избирателей, что от коронавируса лучше всего защитят водка, баня и трактор, отказался от локдауна, провел парад 9 мая, в начале июля заявил, что вирус побежден, а в конце того же месяца - что сам перенес вирус бессимптомно. Если это так, то можно лишь догадываться, сколько человек Лукашенко - при его насыщенном графике и общении - инфицировал лично.

Его оппоненты отнеслись к проблеме гораздо серьезнее: носили маски, соблюдали дистанцию и призывали так же поступать других. Отношение властей к пандемии и всему, что с ней связанно, возмутило большинство белорусов и, судя по всему, вызвало скрытое недовольство части госаппарата.

Номенклатурные претенденты на президентское кресло

Возможно, что во многом именно поэтому бороться за президентское кресло решились два представителя белорусской элиты - экс-руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ), отставной дипломат Валерий Цепкало. То, что они, зная, как плохо заканчивались подобные попытки для выходцев из номенклатуры, все же рискнули бросить вызов системе - одна из самых больших неожиданностей этих выборов.

Виктор Бабарико

Попытка похода во власть для обоих претендентов на президентское кресло завершилась печально. Виктор Бабарико был арестован. Ему были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и получении взятки. ЦИК не зарегистрировал ни Бабарико, ни Цепкало кандидатами в президенты. Вскоре после этого Валерий Цепкало вместе с детьми покинул страну, сославшись на риск быть задержанным.

Изменения в белорусском обществе: без социологии оценить сложно

Беларусь становится другой. То, что общество меняется, все увидели по его реакции на появление альтернативных претендентов на пост главы государства. Длинные очереди желающих подписаться за их выдвижение в президенты, акции солидарности по всей стране, десятки тысяч участников митингов со Светланой Тихановской, которая после ареста ее мужа, видеоблогера Сергея Тихановского, а также отказа зарегистрировать Бабарико и Цепкало кандидатами, стала для многих белорусов символом надежд на перемены.

На митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской в Минске пришли более 60 тысяч человек

При этом выборы-2020 - первые, проходящие при полном отсутствии объективной информации об электоральных рейтингах их участников - независимой социологии в стране нет, а серьезные госструктуры данные не публикуют. В итоге место социологии заняла пропаганда.

Ряд оппозиционных политиков и СМИ на основании нерепрезентативных опросов посетителей онлайн-ресурсов (с июня проведение запрещено властями) всерьез раскручивают тезис, что рейтинг Лукашенко - 3%, выражение "трехпроцентный президент" превратилось в популярный мем. А официальный агитпроп утверждает, что поддержать Лукашенко готовы около 70% избирателей. Очевидно, что как первый, так и второй показатель далеки от истины. Насколько именно - сказать трудно.

Выборы без титульной оппозиции

Статусная оппозиция, представленная партиями, движениями и НКО, фактически оказалась вне игры на этих выборах. Ряд структур правого и правоцентристского толка пытались путем праймериз определить так называемого единого кандидата от демократических сил. Процедура, в которой участвовали пять претендентов, сопровождалась скандалами, взаимными обвинениями, а потом и вовсе была отменена из-за пандемии.

Лидеров уличных протестов - Николая Статкевича, Павла Северинца, Сергея Тихановского, способных в случае массовых акций после голосования возглавить их, власти заранее нейтрализовали, отправив за решетку на длительные сроки административного ареста и возбудив уголовные дела. В итоге потенциал (кадровый, интеллектуальный) и опыт, накопленный давними оппонентами Лукашенко за десятилетия борьбы с ним, в значительной степени остались незадействованными.

Самые "женские" выборы за всю историю Беларуси

Зато неожиданную политическую активность проявили представители городского среднего класса, прежде в этом не замеченные. В их числе - очень много женщин (их - больше половины среди белорусских избирателей). Конституция Беларуси написана не под женщину, заявил Александр Лукашенко, выступая на одном из заводов.

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова (слева направо) на митинге в Минске, 30 июля

Заочный ответ поступил из ЦИКа: из пяти зарегистрированных кандидатов в президенты два - представительницы прекрасного пола. А после объединения штабов Бабарико (глава - музыкант и менеджер Мария Колесникова), Цепкало (руководитель - его супруга, бизнесмен Вероника Цепкало) и Светланы Тихановской у белорусской оппозиции появилось ярко выраженное женское лицо. Три молодые женщины, ранее далекие от политики, за короткий срок стали воплощением надежды на перемены в стране.

Без геополитической дилеммы: Лукашенко защищает суверенитет от России

На прежних президентских выборах в Беларуси раз за разом повторялось геополитическое противостояние кандидатов: Лукашенко - за интеграцию с Россией, оппозиционный (-ые) кандидат (-ы) - за сближение с Европой. Сейчас такой дилеммы нет. И не только потому, что нет кандидата от титульной оппозиции, а Светлана Тихановская не стесняется признавать, что далека от этой тематики, и ограничивается заявлениями о необходимости хороших отношений со всеми соседями.

Председатель КГБ Беларуси докладывает Лукашенко о задержании "33 боевиков ЧВК Вагнера", 29 июля

Резко изменилась позиция самого Лукашенко. Сначала он говорил, что если "поведет себя демократично", то потеряет страну и его "проклянут". Потом кампания главы государства выглядела крайне противоречиво. Президент и его соратники регулярно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы и кивали на "кукловодов из "Газпрома" и выше". А в промежутках между подобными выпадами Лукашенко дважды встречался с президентом РФ Путиным и принимал в Минске российского премьера Мишустина.

Видимо, это встречи желаемого эффекта не дали. В конце июля КГБ Беларуси сообщил о сенсационном задержании "33 боевиков ЧВК Вагнера" с российским гражданством, которым предъявили обвинение в подготовке массовых беспорядков. По словам белорусских силовиков, еще около 170 боевиков находятся на территории страны. Москва все обвинения отвергла, указав, что арестованные - сотрудники частного охранного предприятия, с ведома Минска следовавшие транзитом через Беларусь.

Карикатура Сергея Елкина

Похоже, что тезис о российском вмешательстве в выборы - после США и ряда стран ЕС - взял на вооружение и Лукашенко. В данном случае это утверждение кажется доведенным до абсурда: по логике Минска, давний противник цветных революций Путин собирается руками наемников свергать Лукашенко, который называл себя единственным союзником Кремля. Эту роль белорусский лидер в ходе кампании сменил на амплуа главного защитника белорусского суверенитета от России - вероятно, в надежде на сдержанную реакцию Запада на репрессии в ходе кампании и после голосования.

Новые технологии на выборах в Беларуси

Выборы-2020 сильно отличаются от предыдущих широким применением цифровых технологий. Членов инициативных групп команды претендентов набирали в Сети, там же договаривались, где и когда можно поставить подпись за выдвижение кандидата. Со встреч с ними, пикетов и акций протеста велись прямые трансляции в YouTube, в Telegram развернулась настоящая война сливов, утечек, фейков и их опровержений.

Трансформация режима Лукашенко

Александр Лукашенко никогда не стеснялся применять силовые методы, если это было необходимо для сохранения власти (вспомним репрессии после выборов 2010 года). При этом он никогда не был и не хотел выглядеть классическим латиноамериканским диктатором, который опирается лишь на штыки; поддержка общества всегда оставалась очень важной для Лукашенко.

Лукашенко во время посещения одного из подразделений МВД Беларуси, 28 июля

К лету 2020 года она заметно снизилась, а желание править и далее ничуть не уменьшилось. В результате на фоне пандемии, политизации и роста активности части белорусского общества страну захлестнула волна репрессий (сотни задержанных и осужденных на административный арест) и беззакония (арест и нерегистрация претендентов на пост президента, отказ от рассмотрения их жалоб, отсутствие независимого наблюдения).

Масштаб происходящего заставил многих наблюдателей заговорить о трансформации политического режима в Беларуси - теперь это уже не просто жесткое авторитарное государство, налицо некоторые элементы военно-полицейского. Насколько глубоко зайдут такие изменения и являются ли они необратимыми, судить пока никто не берется.

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