Выборы президента Украины: без российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала рекордное число международных наблюдателей на президентских выборах, которые пройдут в стране 31 марта. Наблюдать за избирательным процессом в Украине и анализировать его будут 2020 представителей из 16 стран и 15 международных организаций. Российских наблюдателей в страну не пустили, поскольку в начале февраля Верховная рада законодательно ограничила участие в наблюдательных миссиях граждан или подданных страны-агрессора или людей, которых делегировало это государство. В Украине страной-агрессором официально признана Российская Федерация.

Наблюдение без России

Учитывая требования избирательного законодательства, ЦИК Украины отказал Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в аккредитации 24 граждан России в составе миссии этой организации по наблюдению за президентскими выборами. "Наблюдатели страны-агрессора, нарушившего все возможные и невозможные принципы международного права, и моральные принципы, не могут наблюдать за тем, как осуществляются демократические выборы. Мы понимаем, что официальные российские наблюдатели работают не на демократию, а на соответствующие спецслужбы этой страны", - заявил в понедельник, 25 марта, на пресс-конференции глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин.

На одном из избирательных участков в Кривом Роге (фото из архива)

Глава общественной организации Комитет избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель считает, что запретив всем гражданам РФ наблюдать за украинскими выборами, Киев лишился возможности и поддержки тех российских общественных организаций, которые критикуют Владимира Путина и расследуют избирательные махинации власти в России. Но в то же время Кошель уверен, что запрет вполне оправдан с точки зрения национальной безопасности Украины. "Часто граждане РФ на выборах в Украине не соблюдали требования международных миссий, которые они представляли, давали личные оценки и комментарии для российских СМИ, создавая информационные провокации", - отмечает Алексей Кошель.

В свою очередь в министерстве иностранных дел России 25 марта заявили, что в нынешних условиях РФ вынуждена отказаться от того, чтобы направить своих наблюдателей на выборы в Украину, "дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования". "Судя по тому, что мы уже сегодня наблюдаем на Украине, Киеву явно есть что скрывать и от своего населения, и от международного сообщества", - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Какие международные организации пришлют наблюдателей на выборы

В списке международных миссий, официально зарегистрированных ЦИК Украины, много организаций, имеющих хорошую репутацию и опыт наблюдения за выборами в разных странах. Кроме БДИПЧ ОБСЕ, от которой аккредитовано больше всего - 807 наблюдателей, на президентских выборах в Украине будут работать также представители Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), международной неправительственной организации CANADEM, а также Парламентских ассамблей Совета Европы (ПАСЕ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и НАТО, Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ и других.

Предвыборная агитация в Украине

Кроме того, своих наблюдателей на президентские выборы в Украине прислали страны и посольства США, Польши, Франции, Германии, Литвы, Чехии, Японии, Швеции, Бельгии, Португалии, Азербайджана, Молдавии и др. "Роль международных наблюдателей - всегда определяющая. Чаще всего это аналитические группы, которые не только оценивают день голосования, но анализируют эффективность избирательного законодательства, работу СМИ на выборах, гендерные аспекты, защиту прав миноритарных групп на выборах", - говорит Ольга Айвазовская, руководитель украинской общественной инициативы ОПОРА, которая много лет проводит мониторинг выборов в Украине и других странах. Она отмечает, что ключевую роль в этом процессе играет отчет и оценка прогресса украинских избирательных практик БДИПЧ ОБСЕ, потому что этот отчет должны будут принять страны-члены ОБСЕ и Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

Предварительный анализв отчетах

Как сообщил по прибытии в Украину глава миссии БДИПЧ ОБСЕпо наблюдению за украинскими выборами Питер Тейлер, во время работы миссия подготовит предварительный отчет о ходе выборов, а на следующий день после выборов - 1 апреля, сделает официальное заявление о результатах работы миссии и предварительных выводах. Тейлер отметил, что миссия останется в Украине и после проведения выборов, "чтобы наблюдать за поствыборной ситуацией". Через два месяца после дня голосования БДИПЧ ОБСЕ опубликует окончательный отчет, в котором будут представлены рекомендации украинской власти.

Долгосрочная миссия ENEMO в Украине в своем промежуточном отчете уже констатировала, что в целом в стране созданы условия для проведения демократических политических кампаний и выборов. Но в то же время, эксперты ENEMO отмечают, что зарегистрировали случаи нарушения правил предвыборной агитации, злоупотребления административным ресурсом, подкуп избирателей.

Кроме того, частые изменения в составе окружных избирательных комиссий, а также политическая поляризация освещения информации в СМИ негативно влияют на конкурентную политическую среду в Украине. "Но несмотря на недостатки, действующая законодательная база обеспечивает достаточные условия для проведения выборов в Украине в соответствии с международными стандартами", - сказал глава ENEMO в Украине Златко Вуйович на пресс-конференции в Киеве. Вне официальных брифингов никто из международных наблюдателей пока не дает комментариев по организации избирательной кампании в Украине.

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