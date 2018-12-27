Выборы президента Украины: без российских наблюдателей

На выборах президента Украины будет рекордное число международных наблюдателей от стран и международных организаций. Представителей России среди них не будет. На что это повлияет?
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала рекордное число международных наблюдателей на президентских выборах, которые пройдут в стране 31 марта. Наблюдать за избирательным процессом в Украине и анализировать его будут 2020 представителей из 16 стран и 15 международных организаций. Российских наблюдателей в страну не пустили, поскольку в начале февраля Верховная рада законодательно ограничила участие в наблюдательных миссиях граждан или подданных страны-агрессора или людей, которых делегировало это государство. В Украине страной-агрессором официально признана Российская Федерация.
Наблюдение без России
Учитывая требования избирательного законодательства, ЦИК Украины отказал Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в аккредитации 24 граждан России в составе миссии этой организации по наблюдению за президентскими выборами. "Наблюдатели страны-агрессора, нарушившего все возможные и невозможные принципы международного права, и моральные принципы, не могут наблюдать за тем, как осуществляются демократические выборы. Мы понимаем, что официальные российские наблюдатели работают не на демократию, а на соответствующие спецслужбы этой страны", - заявил в понедельник, 25 марта, на пресс-конференции глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин.
Глава общественной организации Комитет избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель считает, что запретив всем гражданам РФ наблюдать за украинскими выборами, Киев лишился возможности и поддержки тех российских общественных организаций, которые критикуют Владимира Путина и расследуют избирательные махинации власти в России. Но в то же время Кошель уверен, что запрет вполне оправдан с точки зрения национальной безопасности Украины. "Часто граждане РФ на выборах в Украине не соблюдали требования международных миссий, которые они представляли, давали личные оценки и комментарии для российских СМИ, создавая информационные провокации", - отмечает Алексей Кошель.
В свою очередь в министерстве иностранных дел России 25 марта заявили, что в нынешних условиях РФ вынуждена отказаться от того, чтобы направить своих наблюдателей на выборы в Украину, "дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования". "Судя по тому, что мы уже сегодня наблюдаем на Украине, Киеву явно есть что скрывать и от своего населения, и от международного сообщества", - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Какие международные организации пришлют наблюдателей на выборы
В списке международных миссий, официально зарегистрированных ЦИК Украины, много организаций, имеющих хорошую репутацию и опыт наблюдения за выборами в разных странах. Кроме БДИПЧ ОБСЕ, от которой аккредитовано больше всего - 807 наблюдателей, на президентских выборах в Украине будут работать также представители Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), международной неправительственной организации CANADEM, а также Парламентских ассамблей Совета Европы (ПАСЕ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и НАТО, Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ и других.
Кроме того, своих наблюдателей на президентские выборы в Украине прислали страны и посольства США, Польши, Франции, Германии, Литвы, Чехии, Японии, Швеции, Бельгии, Португалии, Азербайджана, Молдавии и др. "Роль международных наблюдателей - всегда определяющая. Чаще всего это аналитические группы, которые не только оценивают день голосования, но анализируют эффективность избирательного законодательства, работу СМИ на выборах, гендерные аспекты, защиту прав миноритарных групп на выборах", - говорит Ольга Айвазовская, руководитель украинской общественной инициативы ОПОРА, которая много лет проводит мониторинг выборов в Украине и других странах. Она отмечает, что ключевую роль в этом процессе играет отчет и оценка прогресса украинских избирательных практик БДИПЧ ОБСЕ, потому что этот отчет должны будут принять страны-члены ОБСЕ и Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).
Предварительный анализв отчетах
Как сообщил по прибытии в Украину глава миссии БДИПЧ ОБСЕпо наблюдению за украинскими выборами Питер Тейлер, во время работы миссия подготовит предварительный отчет о ходе выборов, а на следующий день после выборов - 1 апреля, сделает официальное заявление о результатах работы миссии и предварительных выводах. Тейлер отметил, что миссия останется в Украине и после проведения выборов, "чтобы наблюдать за поствыборной ситуацией". Через два месяца после дня голосования БДИПЧ ОБСЕ опубликует окончательный отчет, в котором будут представлены рекомендации украинской власти.
Долгосрочная миссия ENEMO в Украине в своем промежуточном отчете уже констатировала, что в целом в стране созданы условия для проведения демократических политических кампаний и выборов. Но в то же время, эксперты ENEMO отмечают, что зарегистрировали случаи нарушения правил предвыборной агитации, злоупотребления административным ресурсом, подкуп избирателей.
Кроме того, частые изменения в составе окружных избирательных комиссий, а также политическая поляризация освещения информации в СМИ негативно влияют на конкурентную политическую среду в Украине. "Но несмотря на недостатки, действующая законодательная база обеспечивает достаточные условия для проведения выборов в Украине в соответствии с международными стандартами", - сказал глава ENEMO в Украине Златко Вуйович на пресс-конференции в Киеве. Вне официальных брифингов никто из международных наблюдателей пока не дает комментариев по организации избирательной кампании в Украине.
_____________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp
Смотрите также: