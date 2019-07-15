Выборы в Мосгордуму: как принимается решение о недопуске оппозиционеров

Оппозиционные политики в Москве уже несколько дней участвуют в уличных акциях протеста против недопуска к выборам в Мосгордуму. Карикатурист Сергей Елкин о том, как устроены российские выборы.
Выборы в Мосгордуму превратились в фарс уже в начале кампании, и в этом состоит их единственное положительное значение, считает Федор Крашенинников. (16.07.2019)
Борющаяся за избрание в Мосгордуму юрист ФБК Любовь Соболь в интервью Жанне Немцовой рассказала, как ей мешают столичные власти, используя для этого самые разные способы. (19.06.2019)
Соратник Алексея Навального вышел на свободу. В интервью DW он рассказал, почему, по его мнению, его почти на месяц упекли за решетку и как он проводил время в спецприемнике. (18.06.2019)