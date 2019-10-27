Выборы в ландтаг Тюрингии: почему они так важны и на что повлияют

Немецкая федеральная земля Тюрингия уникальна во многих отношениях. И не только потому, что с ее историей связаны имена Баха, Лютера и Гёте. Здесь особый расклад политических сил - только в этой федеральной земле премьер-министром является представитель Левой партии. Эта партия была образована в 2005 году после слияния западногерманской "Избирательной инициативы за труд и социальную справедливость" (партии профсоюзов, созданной в 2004 году представителями левого крыла социал-демократов) и Партии демократического социализма (ПДС), которая стала преемницей правившей в бывшей ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ).

Премьер-министр Тюрингии из Левой партии

Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) c 2014 года возглавляет земельное правительство Тюрингии, которое сформировано из представителей Левой партии, Социал-демократической партии (СДПГ) и "Союза-90/"Зеленых". Успех своей партии в интервью DW Рамелов объясняет так: "Мы показываем, что можно спокойно и без напряжения руководить в составе коалиции из трех партий. Пять лет назад это казалось немыслимым в Германии". Сам Рамелов, скорее, нетипичный представитель Левой партии. Он - выходец из Западной Германии, убежденный христианин.

Бодо Рамелов

Основным его конкурентом на выборах в ландтаг является лидер Христианско-демократического союза (ХДС) в Тюрингии Майк Моринг (Mike Mohring), который хочет возглавить земельное правительство и снова сделать консерваторов самой сильной партией в этой федеральной земле. Таковой ХДС являлся здесь с 1990 по 2014 годы.

"Я хочу, чтобы нынешняя коалиция из левых, социал-демократов и "зеленых" стала мимолетным фрагментом истории", - делится планами 47-летний Моринг, родившийся в Тюрингии. Среди его предвыборных лозунгов главный - улучшение ситуации в сфере образования. Моринг обещает жителям Тюрингии увеличить количество начальных школ, чтобы детям не приходилось ездить в соседний населенный пункт, и создать бесплатные ясли для детей от одного года.

Города процветают, деревни пустеют

Тюрингия - одна из пяти новых федеральных земель, образованных на территории бывшей Восточной Германии после воссоединения ФРГ и ГДР. Самой большой проблемой здесь является миграция молодежи. Молодые люди уезжают за границу, переселяются в другие федеральные земли или перебираются из деревень в большие города самой Тюрингии. В то время как число жителей в больших городах, например, Йене и Эрфурте, в последние годы стабильно растет, деревни пустеют. Многие коммуны чувствуют себя оторванными от остального мира из-за отсутствия транспортной инфраструктуры. Есть места, где не ходят даже автобусы.

Майк Моринг

"Многие люди, живущие в деревнях, спрашивают, а как я вообще доберусь из моей деревни в ближайший город, - говорит Бодо Рамелов. - Мобильность - это наша ключевая проблема. Другая, о которой забывают в Германии, - это ремонт железнодорожных дорог и самих поездов".

Между тем у Тюрингии хорошие экономические показатели. Об этом заботятся процветающие регионы. "Здесь тоже есть места, где экономическое развитие лучше - Йена, Веймар, Ильменау, - указывает Торстен Оппеланд (Torsten Oppeland), политолог из университета Йены. - В других местах у людей ощущение, что они живут в вымирающем регионе, хоть это, конечно, и громко сказано. И это негативно влияет на общественное настроение".

Почему в Тюрингии поддерживают АдГ

Но, похоже, самой важной проблемой для 17 процентов населения Тюрингии является миграция и беженцы. По этой причине здесь так много сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Наплывом мигрантов в 2015 году Торстен Оппеланд объясняет поддержку АдГ в Тюрингии: "Многие годы жители этой федеральной земли слышат, что нет денег на ремонт школ, на полицейские участки, на новые автобусные маршруты. И вдруг в 2015 году они увидели, что откуда-то взялись миллиарды евро на финансирование мероприятий по интеграции мигрантов. Это вызвало недовольство".

Играет роль и прошлое этой земли, которая являлась частью бывшей ГДР. "Многое в единой позиции немецкого общественного мнения в отношении культуры гостеприимства напоминает времена ГДР, где были определенные правила, которых нужно было придерживаться: что можно говорить, а что нет. Все, что этому не соответствовало, подвергалось уничижению. В Тюрингии многие, кто придерживается мнения, что Германии не нужны новые мигранты, чувствуют, что их несправедливо относят к расистам", - продолжает Оппеланд.

Какое значение имеют выборы в Тюрингии

За ходом выборов в ландтаг Тюрингии 27 октября, с особым интересом следят многие немецкие политики, в том числе и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Если ХДС и его партнер по правящей коалиции СДПГ вновь понесут потери, как это было на земельных выборах в Саксонии, Бранденбурге и Бремене, у правящей коалиции под руководством Меркель возникнут сложности.

"Еще большей проблемой, чем для Меркель, возможное поражение ХДС в Тюрингии может стать для Аннегрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), возглавляющей эту партию. Ведь в таком случае это будет означать, что председатель ХДС снова должна будет объявить о плохих результатах выборов", - отмечает Торстен Оппелланд.

А для социал-демократов, добавляет эксперт, поражение "будет означать, что давление на новое руководство СДПГ, которое как раз сейчас выбирают члены партии, еще сильнее возрастет, потому что от него будут ожидать изменения тренда (снижении популярности партии. - Ред.)". Согласно данным последних соцопросов, ни одна из возможных коалиций не получает большинства в ландтаге Тюрингии. Это было бы, по мнению Оппелланда, тревожным сигналом как для других федеральных земель, так и для всей Германии.

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