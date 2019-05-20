Выборы в Европарламент: кто остановит интернет-троллей

Европейскому Союзу довольно поздно стало понятно, что Москва может попытаться повлиять на результаты голосования и осуществлять манипуляции во время предстоящих выборов в Европарламент 26 мая. Год назад председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о том, что процесс голосования должен соответствовать условиям современной эпохи цифровизации для того, чтобы защитить европейскую демократию. Два месяца спустя после его заявления Совет ЕС одобрил план, который поможет противостоять распространению дезинформации путем мониторинга, коммуникации и системы оповещения, действующей за пределами границ ЕС.

Facebook, Google и Twitter будут участвовать в осуществлении этого замысла. Они уже согласились удалять фейковые аккаунты пользователей и проверять посты на наличие ложной информации. Если интернет-концерны не согласятся делать это добровольно, ЕС может обязать их пойти на такой шаг.

Осуществим ли план ЕС

Лутц Гюльнер (Lutz Güllner), руководитель стратегических коммуникаций в Европейской внешнеполитической службе (EAD), подчеркивает, что план ЕС - это совместное решение всех стран, входящих в Евросоюз, о том, какие меры они будут принимать, чтобы не допустить манипуляций, и сколько будут инвестировать на эти цели. "Мы должны совместно проводить различные мероприятия. Это единственный путь продвинуться вперед", - отмечает Гюльнер.

Лутц Гюльнер

Многие сомневаются в том, что план ЕС по борьбе с дезинформацией удастся осуществить в короткое время. Якуб Каленски, сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council, три года входил в рабочую группу East StratCom, которую считают в Европе важным звеном для предотвращения возможных манипуляций с российской стороны. "Очень наивно надеяться решить проблему последних двух месяцев прямо перед выборами, в то время как россияне работали над этим вопросом в течение пяти лет," - указывает Каленски.

Вопросы вызывает не только сам план, но и его финансирование. По оценкам Совета ЕС, крупным "фабрикам троллей", как в Санкт-Петербурге, кампания по дезинформации обходится более чем в миллион долларов. В европейской East StratCom, основанной в 2015 году, сейчас работают 16 сотрудников, и она имеет годовой бюджет в 5 млн евро.

Бороться с троллями из своего дома

Чтобы не допустить дезинформации и противостоять интернет-троллям, существуют не только государственные инициативы. Маартен Шенк, житель бельгийской Фландрии, по его словам, ведет борьбу против троллей из подвала собственного дома. Каждое утро он мониторит интернет, находя в нем с помощью разработанной им самим программы Trendolizer статьи и посты, которые получили самое большое количество реакций и которыми пользователи делились чаще всего.

Маартен Шенк

"И если мне что-то кажется странным, когда я просматриваю тот или иной пост, я возвращаюсь к нему во второй раз", - рассказывает Маартен Шенк. Его внимание, прежде всего, привлекают истории, которые вызывают у пользователей ярость и возмущение. Или посты, в которых содержатся определенные предубеждения в отношении каких-либо групп или людей.

Шенк работает в команде со своим коллегой из США. Совместно они выставляют на своей странице LeadStories.com всю найденную фейковую информацию, которую маркируют красным, чтобы каждый читатель мог увидеть, что речь идет о фейке. Но на этом деятельность Шенка не заканчивается. О каждой фейковой новости, которую ему удалось найти, он пишет отчет и публикует его в Facebook. После этого найденный им пост не так часто показывается в этой соцсети - так на него реагируют алгоритмы. Шенк концентрируется на том, чтобы находить фейковые новости, касающиеся американской публики.

Кроме того, он работает совместно с FaktCheckEU - 20 новостными порталами, которые в преддверие выборов в Европарламент также пытаются противостоять фейковым новостям. "Мы никогда не сможем разоблачить все фейки, но это не отговорка. Мы хотя бы можем попробовать это сделать", - поясняет Шенк. И это особенно важно перед выборами. В некоторых случаях несколько сот голосов избирателей в определенном округе могут повлиять на то, какие политические коалиции могут быть созданы в конечном итоге.

Политическая реклама в соцсетях

В ходе телефонной пресс-конференции с журналистами Натаниэл Гляйхер, руководитель отдела кибербезопасноти в Facebook, приветствовал такую форму совместной работы. Никто не может сделать это в одиночку, признает он. Интернет-концерн принял и другие меры, чтобы не допустить распространения ложной информации. Вся политическая реклама должна проходить процедуру допуска. При этом должно быть совершенно понятно, кто заплатил за эту рекламу.

В то время как отдельные фейковые аккаунты имеют миллионы подписчиков, для некоторых кандидатов в депутаты Европарламента едва ли представляется возможным распространять свою агитацию.

Финку Ауру Саллу, экс-консультанта Еврокомиссии, именно это раздражает в нынешней предвыборной кампании. "Невозможно пользоваться функцией политической рекламы, если в вашем профиле указана другая страна. В моем случае это Бельгия, поэтому я ничего не могу сделать в Финляндии", - сетует Салла. Она жалуется и на то, что политическая реклама вообще нежелательна в соцсети.

Юлиану фон Репперт-Бисмарк (Juliane von Reppert-Bismarck) беспокоит распространение фейковых новостей и отсутствие в соцсетях дискуссий в критическом ракурсе между молодыми пользователями. Поэтому она завершила карьеру журналиста и основала портал Lie Detectors. Кроме того, со своими коллегами она посещает школы, где обучает молодежь - будущих избирателей - тому, как не стать жертвой манипуляции. Главный совет, который Репперт-Бисмарк дает своим ученикам: не верить твитам незнакомых людей.

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