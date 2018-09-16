Выборы в Европарламент: за кого проголосует молодежь

"На этих выборах вы решаете, какими будут условия жизни для всего человечества", - такие слова в апреле адресовала депутатам Европарламента экоактивистка Грета Тунберг. Ее акцию в защиту климата поддержали сотни тысяч школьников по всему миру. В 16 лет шведская школьница еще не может сама голосовать за кандидатов в депутаты Европарламента.

Но многие ее сторонники уже в этом году впервые будут участвовать в этих выборах. 28 млн молодых людей, которые впервые в своей жизни пойдут голосовать, могут изменить всю европейскую политику.

Молодые европейцы выходят на протесты

Выборы в Европарламент по своим масштабам и по числу избирателей, которые должны принять в них участие - 400 млн, - второе в мире по масштабу демократическое голосование. На первом месте Индия, там в парламентских выборах участвовали свыше 600 млн избирателей. Именно сейчас, в преддверии выборов, многие молодые европейцы выходят на уличные акции протеста со своими требованиями. Среди самых горячих тем не только изменение климата.

Школьники в Эссене, выступающие в защиту климата

Так, в Германии молодежь протестует против изменений, касающихся авторского права в интернете, в частности, введения upload-фильтров. А в Великобритании протестуют против запланированного выхода страны из ЕС, голосование о котором должно проходить не только в британском парламенте, но и в Европарламенте.

Но какое влияние на будущий курс Европы может оказать молодежь, приняв участие в нынешних выборах? Депутаты Европарламента избираются каждые 5 лет. Избирателям, которые впервые пойдут голосовать в 2019 году, от 18 до 22 лет. Анализ данных, проведенный DW, показывает, что в странах ЕС доля избирателей, которые впервые пойдут голосовать, составляет 5-8 процентов от общего числа имеющих такое право. Вместе с избирателями младше 30 лет они составляют почти одну пятую от всех обладающих правом голоса.

Пойдет ли молодежь голосовать?

Молодых избирателей часто считают ленивыми и пассивными. Это утверждение может оказаться правдой и в ходе нынешних выборов. Согласно прогнозам European Council of Foreign Relation (ECFR), явка молодежи может быть самой низкой среди представителей всех возрастных групп.

Но если молодежь воспользуется своим избирательным правом, то она может существенно повлиять на распределение мандатов в Европарламенте, особенно в тех странах, где политические предпочтения представителей разных поколений сильно различаются.

Молодые избиратели могут серьезно повлиять на расстановку сил в Европарламенте

"Чешская Пиратская партия в два раз популярнее у молодых избирателей, чем у всех остальных", - приводит пример Павел Зерка из ECFR. Как и польская партия "Весна", которая появилась на политической сцене лишь в начале этого года, но, согласно прогнозам, может получить до 10 процентов голосов и претендовать на 6 мест в Европарламенте.

Но не каждая партия, которая ориентируется на молодых избирателей, добивается успеха. Европейская партия Volt, например, согласно прогнозам ECFR, не имеет шансов на попадание в Европарламент. Другой пример - в Великобритании среди избирателей, которые будут голосовать впервые, популярность проевропейских партий гораздо ниже, чем даже неопределившейся с "Брекзитом" Лейбористской партии.

Европа для молодых избирателей - не только мирный проект

Дело в том, что молодые люди совершенно иначе смотрят на Евросоюз, нежели поколение их родителей, а также бабушек и дедушек. Они всегда жили в ЕС и не представляют себе, как может быть иначе. Некоторые из них не знают никакой другой валюты, кроме евро. Они родились в объединенной Европе, но выросли в то время, когда ЕС столкнулась с финансовым кризисом. Он лишил экономических перспектив, прежде всего, молодежь в странах юга Европы.

"Поскольку они никогда не участвовали в военном конфликте и не знают, что такое холодная война, для них важнее их будущее, а не прошлое, - поясняет Павел Зерка. - Молодые люди не принимают безоговорочно саму идею Европы только как мирного проекта". Им важно их профессиональное будущее и хорошая экология. Партии, которые строят на этом свои предвыборные программы, имеют среди молодежи больше шансов на успех.

Евроскептики могут быть симпатичны молодым: на фото - сторонники нидерландского "Форума за демократию"

"Прежде всего, это касается партий "зеленых" в Германии, Австрии, Франции, Швеции и Нидерландах", - продолжает Зерка. После последних выборов именно они отправили по несколько депутатов в Европарламент, и в этом году число их представителей может увеличиться.

Симпатии у молодых избирателей вызывают и популисты. "В некоторых странах значительное число молодых людей примкнуло к правым и к различным радикальным партиям", - констатирует Зерка. Такие партии, как венгерская Jobbik, испанская Vox и словенская Kotleba получили поддержку среди молодежи этих стран.

Молодежь изменит политический ландшафт Европы

Для молодых избирателей важно, чтобы их перспективы находили отражение не только в избирательных программах кандидатов, но и были претворены в жизнь. В нынешнем составе Европарламента средний возраст депутатов составляет 55 лет.

Самому молодому 28 лет, самому старому - 90. Сейчас средний возраст депутатов Европарламента может измениться, во всяком случае свидетельство тому - возраст основных кандидатов от партий. Так французские популисты лидером своего списка выдвинули 23-летнего Йордана Барделлу.

Привлечь на свою сторону молодых избирателей - это хорошее вложение для политиков. Ведь то, как новички проголосуют в первый раз, может отразиться на их дальнейших политических предпочтениях, как показало исследования, проведенное исследовательским центром Pew.

Согласно ему, политические пристрастия в течение жизни практически не меняются. А это означает, что выбор тех избирателей, которые в этом году будут голосовать впервые, может существенно изменить политический ландшафт Европы.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

По следам Вестфальского мира Более четырех миллионов жителей Германии ежегодно совершают многодневные велосипедные путешествия по стране. Маршрутов - множество. Один из них проложен между городами, в которых был подготовлен Вестфальский мир - соглашения, положившие конец Тридцатилетней войне и заложившие основы нынешнего устройства Европы, принципов религиозной терпимости и международных отношений.

По следам Вестфальского мира На этой картине изображено принятие окончательного текста Вестфальского мира 370 лет назад в Мюнстере. Переговоры между представителями католических и протестантских стран, регионов и некоторых городов Европы, в которых участвовало более 130 дипломатов, продолжались несколько лет. В качестве мест для конгресса были выбраны два соседних города в центре континента - вестфальские Оснабрюк и Мюнстер.

По следам Вестфальского мира Мюнстер, на который мы сейчас смотрим, был городом католическим. Оснабрюк - преимущественно протестантским. Таким образом был соблюден религиозный паритет. Оба города были объявлены нейтральными и демилитаризованными. Между ними во время переговоров было налажено верховое курьерское сообщение. Именно по следам этих гонцов и проложен наш велосипедный Маршрут мира (Friedensroute).

По следам Вестфальского мира Перед началом переговоров Мюнстер и Оснабрюк также включили в сеть имперской почты семейства Турн-и-Таксис. Она доставляла депеши из Вестфалии по всей Европе - от Швеции до Ватикана. На фотографии - мюнстерский Принципалмаркт.

По следам Вестфальского мира Расстояние между Мюнстером и Оснабрюком, если ехать на машине, не превышает 60 километров, но во времена Тридцатилетней войны таких прямых дорог еще не было. Конные курьеры пользовались двумя дорогами, по которым сейчас проходит этот 170-километровый кольцевой маршрут, дающий туристам возможность увидеть вестфальские ландшафты и достопримечательности - например, мельницу в Гландорфе.

По следам Вестфальского мира В 2008 году этот маршрут был назван лучшим велосипедным маршрутом земли Северный Рейн - Вестфалия. Большая часть проложена по отдельным удобным дорожкам. Вестфалия - местность, в основном, равнинная, так что подъемов на пути немного, за исключением отрезка по окраине Тевтобургского леса. По пути можно, например, побывать в этом Музее под открытым небом в городе Хаген.

По следам Вестфальского мира В середине XVII века курьерам нужно было хорошо знать местность, а в пути их поджидали многие опасности, несмотря на наличие охранных грамот, - ведь война в Европе продолжалась. Нынешний велосипедный маршрут обозначен указателями, на которых изображен такой гонец на коне, вернее - графический символ. Вот фрагмент гравюры 1648 года, послужившей для него образцом.

По следам Вестфальского мира На это путешествие рекомендуется запланировать пять-шесть дней. Начинать можно в любом месте. От Оснабрюка до Бад-Ибурга ведет 30-километровый отрезок, а затем начинается кольцевой маршрут, в дальней точке которого расположен Мюнстер. Мюнстерская ратуша, где 24 октября 1648 года был подписан Вестфальский мир, изображена на этой фотографии.

По следам Вестфальского мира Главная достопримечательность Бад-Ибурга - замок и бывший монастырь ордена бенедиктинцев, объединенные в одно укрепление. Обитель была основана в 1080 году. В замке до конца XVII века располагалась резиденция князей-епископов Оснабрюка. На территории есть две церкви - католическая и протестантская. Особой достопримечательностью является богато украшенный рыцарский зал.

По следам Вестфальского мира Маршрут проходит через несколько вестфальских городов и десятки живописных деревушек. Особое удовольствие от поездки получат любители немецкой фахверковой архитектуры. Такие домики здесь встречаются повсюду, а не только в музее под открытым небом. Эта фотография сделана в общине Линен.

По следам Вестфальского мира Замок на воде Хаус Марк находится в Теккленбурге. В 1643 году в этом поместье XIV века проходили предварительные консультации перед началом мирных переговоров. В 1831 году здесь родился пастор Фридрих фон Бодельшвинг, именем которого названы фонды Von Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel - крупнейшее социальное объединение Европы, ежегодно оказывающее помощь 200 тысячам нуждающихся.

По следам Вестфальского мира Все достопримечательности на этом маршруте мы здесь показать не сможем, но некоторые все же еще отметим. В городе Тельгте расположены церковь Святого Климента XVI века и паломническая часовня Девы Марии, возведенная в середине XVII века. В часовне находится пиета - скульптура Богоматери с мертвым Христом, лежащим у нее на коленях, созданная из тополиного дерева около 1370 года.

По следам Вестфальского мира Регион Мюнстерланд известен своими замками на воде, возведенными в разные столетия. Около такого средневекового замка в Теккленбурге мы уже останавливались, а этот расположен в коммуне Остбеверн. Замок Лобург впервые упоминается в 1294 году. Свой нынешний облик приобрел в результате перестроек в 1760 и 1900 годах в стилях барокко и необарокко. Сейчас в замке расположен интернат.

По следам Вестфальского мира Перед нами - ратуша нижнесаксонского Оснабрюка, построенная в 1487-1512 годах. Если в центре переговоров в Мюнстере стояли вопросы мира между Испанией и Нидерландами, то в Оснабрюке обсуждалось, главным образом, послевоенное устройство германских земель и договор со Швецией. Входная дверь здесь открывается символической ручкой, сделанной в виде голубя мира. Автор: Максим Нелюбин

