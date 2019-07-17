Выборы в Верховную раду Украины: чего ждут и опасаются в ЕС

Парламентские выборы в Украине, которые пройдут 21 июля, вызывают в Брюсселе не столь сильный ажиотаж, как прошедшие в стране президентские выборы. Тем не менее для наблюдения за ходом голосования Европарламент направит в Украину миссию из семи депутатов. Ее возглавит председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер.

"Правительству и государственным органам Украины важно доказать, что они функционируют стабильно и придерживаются международных норм. Поэтому я ожидаю, что выборы в Верховную раду пройдут по всем правилам", - говорит литовский евродепутат от либеральной фракции "Обновить Европу", член наблюдательной миссии Европарламента Пятрас Ауштрявичюс.

О большом интересе к предстоящим выборам в Украине говорит и другой депутат Европарламента, спикер фракции "левых" по вопросам России и Украины Гельмут Шольц (Helmut Scholz). Он считает, что парламентские выборы должны стать для Украины шансом, который поможет вывести реформы в стране на новый уровень.

Избирательный кодекс Украины: реакции в Брюсселе

За 10 дней до выборов Верховная рада приняла новый Избирательный кодекс. Согласно ему на парламентских выборах в Украине будет действовать пропорциональная избирательная система с открытыми партийными списками. Однако разочарование в Брюсселе вызвало то, что Кодекс после того, как его подпишет президент Зеленский, вступит в силу лишь в конце 2023 года, перед следующими парламентскими выборами. А нынешние - будут проводиться в рамках действующей избирательной системы, согласно которой часть депутатов избирается по партийным спискам, а часть - в мажоритарных округах.

Михаэль Галер

Евродепутат из Европейской народной партии (ЕНП), который в прошлом созыве был постоянным докладчиком Европарламента по Украине Михаэль Галер (Michael Gahler) уже давно убежден в том, что нынешняя избирательная система не подходит Украине, ведь там "нет стабильных партий, объединенных вокруг программ с общими убеждениями". По его мнению, при смешанной системе существует угроза возникновения большинства, препятствующего демократическим процессам. "В последний раз мы это видели в Грузии. Поэтому такая избирательная система не подходит для хрупкой политической ситуации в стране", - говорит Михаэль Галер.

Что будет, если партия Зеленского получит большинство

Галер не разделяет опасений тех, кто считает, что Украина может начать двигаться к авторитаризму, если партия президента Зеленского "Слуга народа" получит абсолютное большинство в парламенте. "Из высказываний президента (Зеленского. - Ред.), сделанных им до сих пор, не следует такого намерения. Наоборот, мне кажется, что такое развитие событий не воспримет ни население, ни избранные депутаты", - поясняет евродепутат Галер.

Гельмут Шольц

В свою очередь Гельмут Шольц отмечает, что абсолютное большинство всегда несет угрозу авторитарных тенденций. В пример он приводит Венгрию, в парламенте которой большинство у партии ФИДЕС премьера Виктора Орбана. При этом немецкий евродепутат указывает на то, что главе государства необходимо иметь такое большинство, чтобы проводить свой политический курс.

А по мнению Траяна Бэсеску, бывшего президента Румынии, а теперь члена комитета Европарламента по иностранным делам, "огромным успехом будет", если партия Зеленского получит большинство, "достаточное для быстрой модернизации украинского государства".

Чего ожидают в Брюсселе после выборов в Раду

Пятрас Ауштрявичюс не исключает того, что одна партия получит большинство в украинском парламенте, но он уверен, что по итогам выборов все равно будет сформирована коалиция. "Эта коалиция должна продолжать курс реформ. Их начали, есть хорошие результаты, но далеко не все было достигнуто", - отмечает литовский политик.

Евродепутат Шольц считает, что новый президент и новый парламент в Украине создадут возможность "исправить то, что было неправильно в украинской внутренней и внешней политике". Он, как и многие его коллеги из центристских фракций Европарламента, ожидает, что в Украине будут созданы новые рабочие места, продолжится борьба с коррупцией, олигархи прекратят вмешиваться в политику, в стране будут укреплять принцип верховенства права. Во внешней политике Украины Шольц хотел бы видеть "готовность к диалогу" для завершения конфликта на востоке страны, а также "четкие заявления, как должны выглядеть будущие отношения с РФ и ЕС".

Евродепутаты также делятся своими призывами к украинским избирателям. Шольц - серьезно анализировать программы и обещания партий, Ауштрявичюс - смотреть не на названия политсил, а на то, кто в них входит и что эти люди делали ранее, например до "Революции достоинства", и "к чему они привели страну по состоянию на конец 2013 - начало 2014 годов". "Для меня одно неизбежно: должно прийти молодое поколение. Я буду очень рад видеть новые лица в украинской политике", - подытоживает Ауштрявичюс.

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