 ВТО разрешила США ввести штрафные пошлины на товары из Евросоюза | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.10.2019

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Мир

ВТО разрешила США ввести штрафные пошлины на товары из Евросоюза

США могут ввести пошлины на товары из Европы общей суммой 7,5 млрд долларов ежегодно. ЕС грозит ответить тем же. Спор вызван незаконными субсидиями в пользу авиаконцернов Airbus и Boeing.

Здание ВТО в Женеве (фото из архива)

Всемирная торговая организация (ВТО) официально разрешила властям США вводить штрафные пошлины на импортируемые из Евросоюза товары. Пошлины могут достигать 100 процентов, а общая сумма облагаемых ими товаров составит 7,5 млрд долларов ежегодно, сообщила пресс-служба ВТО в среду, 2 октября. Решение в пользу США было ожидаемым, отмечает агентство AFP. Подоплекой этого является многолетний спор вокруг субсидий европейскому авиастроителю Airbus от Евросоюза и его американскому конкуренту Boeing - от США. Вашингтон и Брюссель обвиняют друг друга, называя субсидии противоположной стороны незаконными.

США планируют обложить пошлинами самолеты и авиакомплектующие, а также ряд продовольственных товаров, включая сыр, оливковое масло, апельсины и муку. В 2018 году американская сторона уже ввела пошлины на европейскую продукцию из стали и алюминия. По данным Института мировой экономики (IfW) в Киле, Германия, потери которой составят до 2 млрд евро в год, может оказаться в числе наиболее пострадавших от новых пошлин. Суммарно ЕС будет терять около 7 млрд евро в год.

Контекст

Евросоюз продолжил субсидировать Airbus, несмотря на решение ВТО от 2011 года, ущемляя интересы конкурирующего Boeing. Вашингтон пригрозил ЕС штрафными мерами. (16.05.2018)

Европейский аэрокосмический концерн бросил вызов своему американскому конкуренту и открыл в США завод по сборке среднемагистральных лайнеров семейства A320. (14.09.2015)

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём заявила, что будет "недальновидно и контрпродуктивно", если США действительно введут разрешенные ВТО пошлины. По ее словам, в этом случае у Брюсселя не останется иного выбора, кроме как ответить тем же. "Мы дождемся того, что сделает администрация США", - заявила в свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel)

Спор вокруг субсидий

11 апреля 2019 года ВТО опубликовала окончательный отчет по спору вокруг концерна Boeing, признав, что субсидии США в размере 12 млрд долларов нарушили принцип честной конкуренции с европейским Airbus и нанесли ему значительный ущерб.

Жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от США и Airbus - от Евросоюза, были направлены в ВТО в один день - 6 октября 2004 года. В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, США тогда же пригрозили Евросоюзу штрафными мерами.

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Смотрите также:

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    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

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    Евросоюз вел штрафные пошлины в размере 25 процентов в отношении некоторых американских товаров в ответ на решение Вашингтона обложить дополнительными тарифами европейские сталь и алюминий. В штрафном списке, который Брюссель отправил в ВТО, больше 150 позиций. Около четверти из них - продукты питания. Например, свежая и консервированная кукуруза и рис.

  • Банки с арахисовым маслом на полке супермаркета

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

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    Апельсиновый сок

    Дополнительные ввозные пошлины введены на апельсиновый и клюквенный соки из США,...

  • Бутылки с американским виски

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Американский виски

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  • Пачка сигарет Marlboro

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

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    В список товаров, на которые введеные дополнительные пошлины, попали американские сигареты и сигары, а также нюхательный и жевательный такак.

  • Логотип компании Levi's

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Американские джинсы

    Американские джинсы тоже обложили новыми пошлинами. Однако европейские любители легендарной марки Levi's этого, скорее всего, не почувствуют, говорят эксперты. Ведь большинство джинсов ЕС импортирует не из США. В импорте текстиля в Германию, например, на американские товары приходится 0,2 процента.

  • Логотип компании Harley Davidson

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Мотоциклы и мопеды

    А вот для поклонников другой культовой марки из США, Harley-Davidson, введение дополнительных пошлин, скорее всего, не останется незамеченным. Цены на легендарные мотоциклы повысятся ровно на столько же, насколько и тарифы на ввоз, то есть на 25 процентов. Так что тем, кто не успел купить "железного коня" за 20 тысяч евро, придутся покупать его уже за 25 тысяч.

  • Катер на выставке в Чикаго

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Яхты и моторные лодки

    Введение штрафных пошлин в отношении товаров из США может ударить по карману и более состоятельных покупателей. Цены на американские яхты и моторные лодки, которые попали в список ЕС, скорее всего, тоже вырастут.

  • Сотрудник сталелитейного завода

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Продукция сталелитейной и алюминиевой промышленности

    ЕС также обложил дополнительными пошлинами продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из США. В список попали даже кухонная утварь и раковины из нержавеющей стали.

  • Веерх из игральных карт в руке

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Игральные карты

    Последним пунктом в подготовленном Брюсселем списке американских товаров значатся игральные карты. Правда, в отличие от всех остальных товарных категорий, дополнительные ввозные пошлины на них составляют всего 10 процентов.

    Автор: Ирина Филатова


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На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

С 22 июня действуют ответные пошлины ЕС на ряд товаров из США, введенные в качестве штрафной меры. В списке оказались, к примеру, американская еда и джинсы. Подробнее - в галерее DW.  

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