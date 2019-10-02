ВТО разрешила США ввести штрафные пошлины на товары из Евросоюза

Всемирная торговая организация (ВТО) официально разрешила властям США вводить штрафные пошлины на импортируемые из Евросоюза товары. Пошлины могут достигать 100 процентов, а общая сумма облагаемых ими товаров составит 7,5 млрд долларов ежегодно, сообщила пресс-служба ВТО в среду, 2 октября. Решение в пользу США было ожидаемым, отмечает агентство AFP. Подоплекой этого является многолетний спор вокруг субсидий европейскому авиастроителю Airbus от Евросоюза и его американскому конкуренту Boeing - от США. Вашингтон и Брюссель обвиняют друг друга, называя субсидии противоположной стороны незаконными.

США планируют обложить пошлинами самолеты и авиакомплектующие, а также ряд продовольственных товаров, включая сыр, оливковое масло, апельсины и муку. В 2018 году американская сторона уже ввела пошлины на европейскую продукцию из стали и алюминия. По данным Института мировой экономики (IfW) в Киле, Германия, потери которой составят до 2 млрд евро в год, может оказаться в числе наиболее пострадавших от новых пошлин. Суммарно ЕС будет терять около 7 млрд евро в год.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём заявила, что будет "недальновидно и контрпродуктивно", если США действительно введут разрешенные ВТО пошлины. По ее словам, в этом случае у Брюсселя не останется иного выбора, кроме как ответить тем же. "Мы дождемся того, что сделает администрация США", - заявила в свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel)

Спор вокруг субсидий

11 апреля 2019 года ВТО опубликовала окончательный отчет по спору вокруг концерна Boeing, признав, что субсидии США в размере 12 млрд долларов нарушили принцип честной конкуренции с европейским Airbus и нанесли ему значительный ущерб.

Жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от США и Airbus - от Евросоюза, были направлены в ВТО в один день - 6 октября 2004 года. В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, США тогда же пригрозили Евросоюзу штрафными мерами.

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