 ВС РФ отказался рассматривать кассацию Siemens по делу о ″крымских турбинах″ | Новости из Германии о России | DW | 30.10.2018

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Россия

ВС РФ отказался рассматривать кассацию Siemens по делу о "крымских турбинах"

Верховный суд РФ отказался пересматривать иск Siemens к российским компаниям по делу о передаче газовых турбин в аннексированный Крым. Немецкий концерн добивался возврата турбин.

Производство газовых турбин Siemens

Производство газовых турбин Siemens

Верховный суд РФ отказал немецкому концерну Siemens и его российской "дочке" "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) в пересмотре иска к структурам "Ростеха" ОАО "Технопромэкспорт" и ООО "Технопромэкспорт". Об этом говорится в определении суда от 29 октября по результатам изучения кассационной жалобы истцов на три решения нижестоящих судов по делу о "крымских турбинах".

Контекст

Скандалу, разразившемуся из-за попавших в Крым турбин, еще нет и полугода, а немецкий концерн уже готов вновь поставлять их в Россию. Он прогнулся? Нет, подстраховался, считает Андрей Гурков. (19.12.2017)

Немецкий концерн Siemens и российская госкомпания "Газпром" кардинально расходятся в оценке перспектив использования природного газа в электроэнергетике Германии и Европы. (05.02.2018)

В Московском арбитраже рассматривают сразу три иска с участием четырех юрлиц по двум контрактам вокруг поставки газовых турбин Siemens в Крым. Подробности - у DW. (08.11.2017)

В документе, подписанном судьей Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ Владимиром Поповым, указывается, что "доводы, изложенные заявителем в кассационной жалобе, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке".

Siemens и СТГТ добивались, чтобы российские компании ОАО "Технопромэкспорт" и ООО "Технопромэкспорт" возвратили турбины, произведенные для электростанции в Тамани, но поставленные в аннексированный Россией Крым.

Скандал вокруг поставок немецких газотурбинных установок в Крым вопреки санкциям ЕС разгорелся летом 2017 года. Siemens обвиняет оба "Технопромэкспорта" в несоблюдении условий договора. В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физических лиц дополнительные санкции.

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ

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Скандал вокруг Siemens: как "санкционные" турбины оказались в Крыму  

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