Встреча Путина и Зеленского в Париже: лед тронулся в сторону Минска

Париж не стал Минском-3, а у Минска-1 и Минска-2 появился шанс на второе дыхание. Иными словами, участники саммита по Восточной Украине, который прошел в понедельник, 9 декабря, в столице Франции, не согласовали новое соглашение на замену годами стоявших на месте минских договоренностей, а договорились реанимировать старое. Ожил и сам "нормандский формат", последний раз собиравшийся на уровне президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии три года назад в Берлине. Все они считают сам факт встречи одним из главных итогов. "Время застоя преодолено", - сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

Этот саммит, пятая встреча "четверки" с июня 2014 года, во многом был необычным. На нем состоялось первое личное знакомство президента России Владимира Путина с новым главой украинского государства Владимиром Зеленским. Необычной была и продолжительность - с момента, когда в Елисейский дворец прибыла первой канцлер Меркель, до завершения после полуночи итоговой пресс-конференции прошло девять с половиной часов. Причем на ней выступили все четыре участника саммита, чего раньше не было.

Как Макрон оказывал Путину знаки внимания

Особое напряжение было связано с отношением в Украине к этому саммиту. Одни надеялись на долгожданный и обещанный президентом Зеленским мир в Донбассе, другие опасались, что в Париже будет оформлена фактическая капитуляция Украины перед Россией. Такие настроения были связаны в том числе с прозвучавшими ранее призывами хозяина саммита, президента Франции Эмманюэля Макрона, к активизации диалога с Москвой.

Макрон действительно оказывал Путину особые знаки внимания - от более многочисленного кортежа мотоциклистов до теплых объятий у крыльца Елисейского дворца. Российский лидер отвечал взаимностью и, вопреки своей привычке опаздывать, приехал вовремя. В ходе переговоров "четверки" за круглым столом Макрон и Путин сидели лицом к телекамерам, тогда как Меркель и Зеленский были к ним вполоборота. Но, по сути, опасения тех, кто ожидал от Макрона радикального сближения с президентом РФ, не оправдались.

О чем договорились Путин и Зеленский в Париже, и о чем - нет

Итоги парижского саммита в итоговом коммюнике разделены на две группы. Первая – "неотложные меры" на ближайшее время. Это обмен пленными в формате "всех на всех" и полное прекращение огня – и то, и другое должно произойти до конца 2019 года. Сам Зеленский отметил, что прекращение огня для него главное, но напомнил, что такие договоренности не раз нарушались. Кроме того, стороны поддержали идею в рамках Трехсторонней контактной группы (Россия, Украина и ОБСЕ) до марта 2020 года развести силы украинской армии и сепаратистов еще на трех участках, как это было сделано по настоянию Москвы в рамках подготовки нынешнего саммита.

Вторая группа касается политических мер, которые должна реализовать Украина, правда, не все они с временными рамками. Киев должен продвигать политические меры из минских соглашений - продлевать истекающий в конце года и принимать новый закон о статусе и самоуправлении "республик" в Донецке и Луганске, а также ввести так называемую "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство. Одной из конкретных договоренностей стало решение провести следующий саммит через четыре месяца, то есть в марте 2020-го.

В то же время стороны не договорились по двум вопросам, которые президент Зеленский назвал самыми сложными: о передаче Украине контроля над границей с РФ и об условиях проведения местных выборов в "ДНР" и "ЛНР". Обе признали наличие разногласий. Разногласия проявились и во время пресс-конференции. Если Меркель говорила о том, что Минские соглашения могут быть "гибкими", то Путин настаивал на их неукоснительном выполнении в записанной последовательности.

Не согласовали Россия и Украина и продолжение транзита российского газа в новом году, после того как закончится нынешний контракт. В Париже Путин и Зеленский обсудили этот вопрос на двусторонней встрече, но окончательно не договорились.

Потепление, которое заметил Путин

В целом атмосфера на пресс-конференции была скорее дружелюбной. Подчеркивая настрой на гармонию, трое президентов были в похожих черных галстуках. Отвечая на вопрос, можно ли говорить о потеплении по украинскому вопросу, Владимир Путин ответил: "Я думаю, что да", и напомнил среди прочего о разведении сил на отдельных участниках. Президент России лишь раз повел себя жестко - когда его спросили об убийстве в Берлине гражданина Грузии с чеченскими корнями и расследовании в Германии возможной причастности России как государства к этому преступлению. Путин назвал убитого "боевиком" и "бандитом", которого разыскивали в РФ. По сути претензий германской стороны он ответил уклончиво, пообещав содействовать расследованию.

Владимир Зеленский избегал выпадов в адрес российского коллеги, хотя и сделал реверанс в сторону своих домашних критиков, назвав территории сепаратистов в Донецке и Луганске "оккупированными", а Донбасс и Крым - украинскими землями. Под конец пресс-конференции президент Украины стал все больше шутить и иронизировать, например, по поводу использования русского языка в Украине, приглашая сотрудников российских СМИ ехать и смотреть самим, не боясь испачкать дорогую обувь и костюмы.

За что сделали замечание российскому журналисту

Необычным был парижский саммит и для журналистов. Приехавшим освещать его сотням сотрудников СМИ пришлось работать в тесноте, что временами приводило к конфликтам со службами Елисейского дворца. Роскошь помещений резко контрастировала с отсутствием питьевой воды в зале пресс-конференции, а когда после почти трехчасового ожидания воду принесли, это было похоже на сюжеты из новостей о том, как раздают продовольствие в странах третьего мира.

Неожиданно жестко организаторы отреагировали на поведение известного репортера одного из центральных российских телеканалов. Во время церемонии встречи гостей во дворе Елисейского дворца он был единственным, кто несколько раз громко окрикнул президента Украины, задавая ему вопрос. Зеленский не отреагировал, а сотрудники пресс-службы пригрозили удалить корреспондента. На пресс-конференции этот же журналист кричал Зеленскому, что его коллегам сложно приехать в Украину. По окончании то ли журналистка, то ли одна из сотрудниц пресс-службы Макрона на чистом русском языке и в повышенном тоне объяснила гостю из Москвы, что во Франции на таких мероприятиях "орать не принято".

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